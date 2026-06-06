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Z-પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવાથી રાબડી દેવી નારાજ; સુરક્ષા કર્મચારીઓને પાછા મોકલ્યા; તેમના નિવાસસ્થાને સન્નાટો

રાબડી દેવી તેમની Z-પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવાથી નારાજ છે. તેમણે 10 સર્ક્યુલર રોડ સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી તમામ સુરક્ષા કર્મચારીઓને પાછા મોકલી દીધા છે.

રાબડીના ઘરની બહાર સન્નાટો
રાબડીના ઘરની બહાર સન્નાટો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 12:16 PM IST

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પટના: ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીઓ રાબડી દેવી અને લાલુ પ્રસાદ યાદવ પાસેથી 'ઝેડ પ્લસ' સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. આ પગલાથી ગુસ્સે ભરાયેલા રાબડી દેવીએ આજે ​​તેમના તમામ સુરક્ષા કર્મચારીઓને પાછા મોકલી દીધા. રાબડી દેવીના ૧૦ સર્ક્યુલર રોડ સ્થિત નિવાસસ્થાનની બહાર એક ભયાનક શાંતિ છવાઈ ગઈ છે; ત્યાં એક પણ સુરક્ષા ગાર્ડ હાજર નથી.

રાબડી દેવી નારાજ: અહેવાલો દર્શાવે છે કે રાબડી દેવી તેમની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લીધા બાદ ખૂબ જ નારાજ હતા અને આજે સવારે તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી તમામ સુરક્ષા કર્મચારીઓને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. તેમણે માત્ર પોતાની સુરક્ષામાં નિયુક્ત કર્મચારીઓને જ નહીં પરંતુ લાલુ યાદવની સુરક્ષા માટે ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને પણ પાછા મોકલી દીધા છે.

આરજેડી સરકાર પર આરોપ: આરજેડીના મુખ્ય પ્રવક્તા શક્તિ સિંહ યાદવે આ બાબતે એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રાજ્ય સરકાર રાબડી દેવી અને લાલુ યાદવ જેવા નેતાઓને અપમાનિત કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે, તેથી જ તેમની ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી છે. સરકારના નિર્ણય સામે નારાજગીમાં રાબડી દેવીએ આ પગલું ભર્યું છે.

"અમારું માનવું છે કે દરેક RJD સભ્ય જેમને સુરક્ષા કર્મચારીઓ પૂરા પાડવામાં આવ્યા છે તેઓ તેમને પરત કરશે. રાજ્યના 1.9 કરોડ લોકોએ રાષ્ટ્રીય જનતા દળને મત આપ્યો છે; જનતા પાર્ટી સાથે ઉભી છે. અમે કોઈપણ સુરક્ષા કર્મચારીઓ વિના વિપક્ષ તરીકે અમારી ભૂમિકા નિભાવીશું. સરકારે જે રીતે અમને અપમાનિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે તે અત્યંત દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે." - શક્તિ સિંહ યાદવ, પ્રવક્તા, RJD.

સરકાર પર નિશાન સાધતા શક્તિ સિંહ યાદવે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જનતા બધું જોઈ રહી છે અને સમય આવશે ત્યારે તેમને પાઠ ભણાવશે. રાબડી દેવીએ જાતે સુરક્ષા કર્મચારીઓને પરત કરવાનો નિર્ણય લીધો. યાદવે સરકારની ટીકા કરતા કહ્યું કે બિહારમાં રાજકારણ બદલાની ભાવનાથી ચાલે છે, જે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે રાજ્ય સરકાર વિધાન પરિષદમાં વિપક્ષના નેતા માટે જરૂરી રહેઠાણ અને સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

રહેઠાણ અને સુરક્ષામાં ઘટાડો: એકંદરે, રાબડી દેવીના તેમના નિવાસસ્થાનમાંથી સુરક્ષા કર્મચારીઓને દૂર કરવાના નિર્ણયને એક મહત્વપૂર્ણ ઘટના તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. તાજેતરમાં, તેમને 10 સર્ક્યુલર રોડ નિવાસસ્થાન ખાલી કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, જેના પગલે તેમનું સુરક્ષા કવચ પણ ઘટાડવામાં આવ્યું હતું. લાલુ પ્રસાદ યાદવ અને રાબડી દેવીની સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરવા સાથે, લાલુ યાદવના મોટા પુત્ર તેજ પ્રતાપ યાદવની સુરક્ષામાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.

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LALU PRASAD AND RABRI DEVI
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