લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં લાલુ પરિવારને ફરી રાહત, 10 ડિસેમ્બર સુધી સુનાવણી ટળી

આ પહેલા કોર્ટ બે વખત ચુકાદો ટાળી ચુક્યો છે. 4 ડિસેમ્બર અને 10 નવેમ્બરે કોર્ટ કોઇને કોઇ કારણોસર ચુકાદો ટાળી ચુક્યો છે.

લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં લાલુ પરિવારને ફરી રાહત
લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં લાલુ પરિવારને ફરી રાહત (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 4:34 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉજ એવેન્યૂ કોર્ટે લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં CBI તરફથી દાખલ બે ફરિયાદ મામલે આરોપીઓ વિરૂદ્ધ આરોપ નક્કી કરવાનો નિર્ણય ફરી ટાળી દીધો છે. હવે સ્પેશ્યલ જજ વિશાલ ગોગ 10 ડિસેમ્બરે ચુકાદો સંભળાવશે. આજે કોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ ઘટનાના કેટલાક આરોપીઓના મોત થઇ ગયા છે, તે બાદ કોર્ટે CBIને આરોપીઓના મોતનું વેરિફિકેશન કરી કોર્ટમાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

આ પહેલા કોર્ટ બે વખત ચુકાદો ટાળી ચુક્યુ છે.4 ડિસેમ્બર અને 10 નવેમ્બરના રોજ, કોર્ટે વિવિધ કારણોસર પોતાનો નિર્ણય ટાળી દીધો હતો. કોર્ટે CBI કેસમાં આરોપો ઘડવા અંગેનો નિર્ણય 25 ઓગસ્ટ સુધી અનામત રાખ્યો હતો.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે લાલુ પ્રસાદ યાદવે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં આ કેસમાં CBI FIR રદ કરવા અને ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવાની અરજી દાખલ કરી છે. આ કેસના આરોપી રાબડી દેવીએ પ્રિન્સિપાલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સમક્ષ અરજી દાખલ કરી છે, જેમાં જજ વિશાલ ગોગની કોર્ટથી બીજી કોર્ટમાં ટ્રાન્સફરની માંગ કરવામાં આવી છે. પ્રિન્સિપાલ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ સમક્ષ દાખલ કરાયેલી અરજી હજુ પણ પેન્ડિંગ છે.

હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી દરમિયાન, લાલુ યાદવ તરફથી હાજર રહેલા વકીલ કપિલ સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે, કેસ ચલાવવા માટે જરૂરી પરવાનગી લેવામાં આવી નથી. પરિણામે, સમગ્ર તપાસ ગેરકાયદેસર છે. જરૂરી પરવાનગી વિના તપાસ શરૂ કરી શકાતી નથી. સિબ્બલે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં સમગ્ર કાર્યવાહી ખામીયુક્ત છે. સુનાવણી દરમિયાન, સીબીઆઈના વકીલે જણાવ્યું હતું કે લાલુ યાદવ જાણી જોઈને ટ્રાયલ કોર્ટમાં આરોપો ઘડવા સામે દલીલ કરી રહ્યા નથી.

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 18 જુલાઇના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટની કાર્યવાહી પર રોક લગાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. 7 ઓક્ટોબર,2022ના રોજ CBIએ લેન્ડ ફોર જોબ્સ કેસમાં લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી અને મીસા ભારતી સહિત 16 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. 25 ફેબ્રુઆરીના રોજ ટ્રાયલ કોર્ટે CBIની ચાર્જશીટ પર સંજ્ઞાન લીધુ હતું. 7 જૂન, 2024ના રોજ, CBIએ આ કેસમાં અંતિમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, જેમાં 78 લોકોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ 78 આરોપીઓમાંથી રેલ્વેમાં નોકરી મેળવનારા 38 ઉમેદવાર પણ સામેલ છે.

