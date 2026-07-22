લલિત મોદી 16 વર્ષ પછી ભારત પરત ફરશે! ED કેસમાં ટ્રિબ્યુનલે મોટી રાહત આપી
IPLના સ્થાપક લલિત મોદી આખરે લગભગ 16 વર્ષ પછી ભારત પરત ફરી રહ્યા છે. તેમણે પોતે આ સમાચારની જાહેરાત કરતો એક વીડિયો શેર કર્યો.
Published : July 22, 2026 at 8:38 PM IST
નવી દિલ્હી: IPLના સ્થાપક લલિત મોદી અને અન્ય લોકોને 2009ના IPL દક્ષિણ આફ્રિકા FEMA કેસમાં એપેલેટ ટ્રિબ્યુનલ તરફથી મોટી કાનૂની રાહત મળી છે. લલિત મોદી આખરે 16 વર્ષ પછી ભારત પાછા ફરશે.
ટ્રિબ્યુનલના નિર્ણય પર ખુશી વ્યક્ત કરતા, લલિત મોદીએ કહ્યું કે સત્યનો આખરે વિજય થયો છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ આ વર્ષના અંત સુધીમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં ભારત પાછા ફરવાની યોજના ધરાવે છે. તેમના નિવેદનથી તેમના પાછા ફરવાની અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે.
#WATCH | IPL founder and first chairman Lalit Modi to return to India.— ANI (@ANI) July 22, 2026
He says, "I'm really happy with the verdict yesterday. It's really been a great day. 16 years I have fought and whatever I have been saying to the media and to everybody has finally emerged as the truth. I'm… pic.twitter.com/QTN7VkzuEy
'ભારત પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છું'
સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, તેમણે કહ્યું, "હું ગઈકાલના નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છું. તે ખરેખર એક અદ્ભુત દિવસ રહ્યો છે. મેં 16 વર્ષ સુધી લડાઈ લડી છે, અને મેં મીડિયા અને બીજા બધાને જે કહ્યું તે બધું આખરે સાચું સાબિત થયું છે. હું ખૂબ જ ખુશ છું કે ટ્રિબ્યુનલે મારા પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે. મને ફક્ત IPL ના સુખાકારીની ચિંતા હતી અને બીજું કંઈ નહીં. તે મારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. હવે તે પ્રકરણ પાછળ છે, હું મારા જીવન સાથે આગળ વધીશ અને ભારત પાછા ફરવાની રાહ જોઈશ. હું કદાચ આ વર્ષના અંતમાં અથવા આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં પાછો ફરીશ. મારી પુત્રી ઓક્ટોબરમાં પુત્રની અપેક્ષા રાખી રહી છે, અને આશા છે કે, બધું સારું થઈ જશે અને હું ભારત પાછો ફરીશ."
મંગળવારે અગાઉ, ચેરમેન જસ્ટિસ મુનીશ્વર નાથ ભંડારી અને સભ્ય રાજેશ મલ્હોત્રાની બનેલી બેન્ચે EDના 31 મે, 2018ના આદેશ સામેની અપીલને આંશિક રીતે મંજૂરી આપી હતી. આ આદેશમાં BCCI, લલિત મોદી, એન. શ્રીનિવાસન, એમ.પી. પાંડોવ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને તેના ભૂતપૂર્વ ચીફ મેનેજર, એ.કે. નઝીર ખાનને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) ના કથિત ઉલ્લંઘન બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો.
આ કેસ 2009 ની IPL સીઝન સાથે સંબંધિત છે, જેને લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓને કારણે ભારતમાંથી દક્ષિણ આફ્રિકા ખસેડવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે BCCI એ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવા માટે વિદેશમાં ભંડોળ મોકલતી વખતે FEMA નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું અને BCCI અને તેના અધિકારીઓ પર કરોડો રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.