લલિત મોદીએ ભારત સરકારની માંગી માફી, શું થયું જ્યારે લંડનમાં મળ્યા બે "સૌથી મોટા ભાગેડુ"
લલિત મોદીએ "સૌથી મોટા ભાગેડુ"ના વીડિયોને લઈને કેન્દ્ર સરકાર પાસે માફી માંગી છે. તેઓ લંડનમાં એક પાર્ટીમાં માલ્યા સાથે જોવા મળ્યા હતા.
Published : December 29, 2025 at 2:39 PM IST
નવી દિલ્હી: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદીએ સોમવારે ભારત સરકાર પાસે માફી માંગી. થોડા દિવસ પહેલા, તેમણે એક વીડિયોમાં પોતાને અને શરાબ કારોબારી વિજય માલ્યાને બે "સૌથી મોટા ભાગેડુ" ગણાવ્યા હતા. આ ટિપ્પણીને ઘણા ખરા અંશે ભારત સાથે સાંકળીને જોવામાં આવી હતી.
પોસ્ટમાં, લલિત મોદીએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેઓ ખરેખર શા માટે માફી માંગી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "જો મેં કોઈની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી હોય, ખાસ કરીને ભારત સરકારની, જેના માટે મને ખૂબ આદર અને આદર છે, તો હું માફી માંગુ છું."
તેમણે પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, તેમના નિવેદનનું ખોટું અર્થઘટન કરવામાં આવ્યું હતું અને તેનો ક્યારેય આ રીતે અર્થઘટન કરવાનો હેતુ નહોતો. "ફરી એક વાર, હું દિલથી માફી માંગુ છું," તેમણે પોસ્ટમાં કહ્યું હતું. ગયા અઠવાડિયે લંડનમાં વિજય માલ્યાના ભવ્ય જન્મદિવસની પાર્ટીમાં હાજરી આપતા મોદીનો એક વીડિયો વાયરલ થયા બાદ આ માફી માંગવામાં આવી હતી.
વીડિયો ક્લિપમાં, મોદીને કહેતા સાંભળવામાં આવ્યા હતા કે, "અમે બે ભાગેડુ છીએ, ભારતના સૌથી મોટા ભાગેડુ." મોદીએ પોતે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં કેપ્શન આપ્યું હતું કે, "મને એવું કંઈક કરવા દો જેનાથી ઇન્ટરનેટ ફરીથી બંધ થઈ જશે. તમારા માટે કંઈક..." ઈર્ષ્યાથી તમારા હૃદયને બાળો."
પોસ્ટ પર ઓનલાઈન તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી હતી. ઘણા યુઝર્સે મોદી અને માલ્યા પર ભારત સરકાર અને દેશની કાયદાકીય વ્યવસ્થાની "મજાક" કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. આ પ્રતિક્રિયા બાદ, લલિત મોદીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સમાંથી વીડિયો ડિલીટ કરી દીધો. ભૂતપૂર્વ IPL ચેરમેન લલિત મોદીની ટિપ્પણીથી ઉશ્કેરાયેલા વિવાદનો સીધો જવાબ આપતા, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ ભારતના વલણને પુનરાવર્તિત કર્યું હતું કે, કાયદા દ્વારા ઇચ્છિત લોકોને પરત લાવવામાં આવશે.
વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "અમે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે કટિબદ્ધ છીએ કે જેઓ ભાગેડુ છે, અને ભારતમાં કાયદા દ્વારા વોન્ટેડ છે તેઓ દેશમાં પરત ફરે." વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે, આ ચોક્કસ વાપસી માટે, મંત્રાલય અનેક સરકારો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે, અને પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આમાંના ઘણા કેસોમાં, અસંખ્ય કાનૂની ગૂંચવણો સંકળાયેલી છે. જો કે, ભારત સરકાર તેમને દેશમાં પાછા લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે જેથી તેઓ અહીંની અદાલતોમાં ટ્રાયલનો સામનો કરી શકે. ભારતમાં ગંભીર આરોપોનો સામનો કરી રહેલા લલિત મોદી અને વિજય માલ્યા બંને ઘણા વર્ષોથી યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રહે છે.
લલિત મોદી પર કરચોરી, મની લોન્ડરિંગ અને IPL સાથે સંકળાયેલ પ્રોક્સી માલિકીના આરોપો લાગ્યા બાદ તેમણે 2010માં ભારત છોડી દીધું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ દાવો કર્યો છે કે લલિત મોદીએ 2009માં IPL પ્રસારણ અધિકારો આપવાની પ્રક્રિયામાં છેડછાડ કરી હતી, જેમાં કથિત રીતે ₹125 કરોડ (આશરે $1.25 બિલિયન) થી વધુની લાંચ લીધી હતી.
યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને હવે બંધ થયેલી કિંગફિશર એરલાઇન્સના પ્રમોટર વિજય માલ્યા 2016માં નાણાકીય છેતરપિંડીના આરોપો વચ્ચે ભારત છોડી ગયા હતા. તેમના પર અનેક બેંકની લોન ન ચૂકવવાનો આરોપ છે. તેમના પર ભારતીય બેંકોનું આશરે ₹9,000 કરોડ (આશરે $1.25 બિલિયન)નું દેવું હોવાનું કહેવાય છે.
2019માં, ભારતીય અધિકારીઓએ માલ્યાને "ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર" જાહેર કર્યા, જેને તેમણે હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો. બંને હાઇ-પ્રોફાઇલ ઉદ્યોગપતિઓ છેલ્લે જુલાઈમાં લંડનમાં એક ભવ્ય ખાનગી પાર્ટીમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ફ્રેન્ક સિનાત્રાનું 'માય વે' ગાતા જોવા મળ્યા હતાં.