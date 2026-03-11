લદ્દાખ: રાજ્યનો દરજ્જો અને અન્ય માંગણીઓની સાથે 12 માર્ચે વિરોધ રેલીનું આયોજન
લેહ એપેક્સ બોડીએ લદ્દાખને રાજ્યનો દરજ્જો આપવા અને અન્ય માંગણીઓ સાથે 12 માર્ચે વિરોધ રેલીની જાહેરાત કરી છે.
Published : March 11, 2026 at 10:18 AM IST
શ્રીનગર: લદ્દાખના સંગઠનોએ રાજ્યનો દરજ્જો અને અન્ય માંગણીઓને લઇને 12 માર્ચે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ કૂચનું આહવાન કર્યું છે. રાજકીય અને ધાર્મિક સંસ્થાઓના સમૂહ, લેહ એપેક્સ બોડી (LAB)એ લદ્દાખના લોકોને શાંતિપૂર્ણ રેલીમાં ભાગ લેવાનું આહવાન કર્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પોતાની માંગો પર કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ સાથે વાતચીતના એક તબક્કા માટે દબાણ બનાવવાનો છે.
LAB અને કારગિલ ડેમોક્રેટિડ એલાયન્સ (KDA) ભારતીય બંધારણમાં રાજ્યનો દરજ્જો અને છઠ્ઠી અનુસૂચિનો દરજ્જો મેળવવા માટે અભિયાનનું નેતૃત્ત્વ કરી રહ્યા છે.
ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા રચાયેલી ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિ (HPC) ના સભ્ય અને લેહ એપેક્સ બોડીના અધ્યક્ષ ચેરિંગ દોરજે લાક્રુકે જણાવ્યું હતું કે વિરોધ માર્ચનો હેતુ કેન્દ્ર સરકાર પર તેમની માંગણીઓ પર વાતચીત કરવા અને કસ્ટડીમાં રહેલા ક્લાઇમેટ એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકને મુક્ત કરવા દબાણ નાખવાનો છે. બે અન્ય એક્ટિવિસ્ટ પણ કસ્ટડીમાં છે.
દોરજેએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "વાતચીતમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. સરકાર ગંભીર દેખાતી નથી. ગયા વર્ષના વિરોધ પછી રચાયેલ ન્યાયિક પંચ ધીમું રહ્યું છે, જેના કારણે યુવાનો કોર્ટના ચક્કર કાપી રહ્યા છે. અમે તેમના કેસ પાછા ખેંચવાની માંગ કરી રહ્યા છીએ."
જળવાયુ કાર્યકર્તા વાંગચુકના નેતૃત્ત્વમાં 14 દિવસની ભૂખ હડતાળ બાદ 24 સપ્ટેમ્બર 2025માં લદ્દાખમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા, જે પોલીસ સાથે હિંસક અથડામણમાં બદલાઇ ગયું હતું. આ ઘટનામાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા જ્યારે લગભગ 90 લોકો ઘાયલ થયા હતા, ત્યારથી વાંગચુકને નેશનલ સિક્યુરિટી એક્ટ (NSA) હેઠળ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા છે. તે રાજસ્થાનની જોધપુર જેલમાં કેદ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે તેમની અટકાયતને પડકારતી અરજી પર હજુ સુધી નિર્ણય લીધો નથી.
દોરજેએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય ગૃહ રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાયના નેતૃત્વ હેઠળની લદ્દાખ પરની હાઇ-પાવર્ડ કમિટી (HPC)ને ફેબ્રુઆરીની બેઠકમાં આ માંગણીઓ "યોગ્ય" લાગી ન હતી. તેમણે કહ્યું, "વાતચીત અનિર્ણિત રહી છે કારણ કે અમારી માંગોને લઇને તે ગંભીર નહતા, તેમના અનુરોધ પર અમે પોતાની માંગણીઓને યોગ્ય ઠેરવતા 26 પાનાનો ડ્રાફ્ટ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો પરંતુ તેમણે અમને બેઠકમાં કહ્યું કે માંગણીઓ શક્ય નથી. અમારી પાસે દરખાસ્ત માંગવાનો હેતું શું હતો?"
ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં, લદ્દાખના પ્રતિનિધિઓએ કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો જ્યાર સુધી કે હત્યાઓની ન્યાયિક તપાસ સહિત તેમની માંગણીઓ પૂર્ણ નથી થાય, ત્યારબાદ HPC સાથેની વાતચીત અટકી ગઈ.
વિરોધ માર્ચની શરૂઆતના પ્લાન અનુસાર, લેહ ચોકથી એક સરઘસ શરૂ થશે અને પોલો ગ્રાઉન્ડ પર એકત્ર થશે. દોરજેએ જણાવ્યું કે પરવાનગી મળ્યા બાદ લેહ એપેક્સ બોડીના નેતા દિવસમાં રેલીને સંબોધશે.
જોકે, આ વાતની પૃષ્ટી થઇ શકી નથી કે અધિકારીઓએ વિરોધ કૂચ માટે પરવાનગી આપી છે કે નથી આપી, કારણ કે લેહના કમિશનરનો વારંવાર સંપર્ક કરવા છતા વાતચીત થઇ શકી નથી.
બીજી તરફ, ન્યાયિક તપાસ પંચના સંયુક્ત સચિવ રિગજિન સ્પેલગન (Rigzin Spalgoun)એ ત્રણ સભ્યોના કમિશન પર પ્રગતિ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે, તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તપાસ નિષ્પક્ષ, પારદર્શક અને વ્યવસ્થિત રીકે હાથ ધરવામાં આવી છે અને જેમણે સોગંદનામા રજૂ કર્યા છે તેમની તપાસ નક્કી પ્રક્રિયાના હિસાબથી ધ્યાન આપવામાં આવશે, તેમના અનુસાર, કમિશન સામાન્ય લોકો અને વિવિધ વહીવટી વિભાગોના અધિકારીઓ બન્ને તરફથી મોટી સંખ્યામાં સોગંદનામા મળ્યા છે અને તેની તપાસ કરવામાં આવી છે.
સ્પેલગને જણાવ્યું હતું કે, "ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં તંત્ર દ્વારા 22 સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. માર્ચ 2026માં ફરી તપાસ શરૂ થઇ અને અત્યાર સુધી 18 વહીવટી સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી ચુકી છે. આ સિવાય 45 પબ્લિક એફિડેવિટ જમા કરવામાં આવી છે."
તેમણે કહ્યું કે કમિશન હાલમાં વહીવટ દ્વારા રજૂ કરાયેલા સોગંદનામાની તપાસ કરી રહ્યું છે અને સરકારી અને નાગરિક સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરશે. સ્પેલગને જણાવ્યું, "તેમના નિવેદનો ચાલુ ન્યાયિક કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે નોંધવામાં આવશે."
આ પણ વાંચો: