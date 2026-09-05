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મજૂરોને મળ્યા 14 સોનાના સિક્કા, ગ્રામ પંચાયતને સોંપીને રજૂ કરી ઈમાનદારીની મિશાલ

પ્રામાણિકતા દર્શાવતા, કામદારોએ તાત્કાલિક સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતને સિક્કા સોંપી દીધા હતા.

સોનાના સિક્કા
સોનાના સિક્કા (etv bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2026 at 12:35 PM IST

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બેલાગવી (કર્ણાટક): 'વિક્ષિત ભારત રોજગાર અને આજીવિકા મિશન માટે ગેરંટી' (VB-G RAM G) યોજના હેઠળ કામ કરતા કામદારોને 14 પ્રાચીન સોનાના સિક્કા મળી આવ્યા. આ ઘટના બેલગાવી જિલ્લાના સવાદટ્ટી તાલુકામાં આવેલા ઇંચલ ગામમાં બની હતી. પ્રામાણિકતા દર્શાવતા, કામદારોએ તાત્કાલિક સ્થાનિક ગ્રામ પંચાયતને સિક્કા સોંપી દીધા હતા.

આ ઘટના વિશે ETV ભારત સાથે વાત કરતા, સવાદત્તી તહસીલદાર મલ્લિકાર્જુન હેગ્ગનવારાએ 14 સોનાના સિક્કા મળી આવ્યાની પુષ્ટિ કરી. દરેક સિક્કાનું વજન સરેરાશ 3.92 ગ્રામ છે, જેનાથી 14 સિક્કાઓનું કુલ વજન 54.8 ગ્રામ થયું છે. સિક્કાઓ એક સમાન ડિઝાઇન ધરાવે છે, જેમાં એક બાજુ હાથીની છબી અને બીજી બાજુ પ્રાચીન પેટર્ન છે.

સિક્કાઓ મળ્યા પછી, VB-G RAM Gના કાર્યકરોએ પ્રામાણિકપણે તેમને પંચાયત વિકાસ અધિકારી (PDO), નાયબ તહસીલદાર અને મુરગોડ પોલીસની હાજરીમાં ઇંચલ ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં સોંપી દીધા. શુક્રવારે, PDO મલ્લપ્પા હરુગોપ્પાએ તાલુકા વહીવટીતંત્રને સિક્કા સોંપ્યા.

તહસીલદારે જણાવ્યું કે સવાદત્તીમાં એક જ્વેલરીની દુકાનમાં મળી આવેલા સોનાના સિક્કાઓનું પ્રારંભિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં તેમની કુલ કિંમત આશરે ₹8.20 લાખ હોવાનો અંદાજ છે. જોકે, પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા નિરીક્ષણ કર્યા પછી સિક્કાઓ કેટલા જૂના છે તેની જાણકારી મશે અને ત્યાર બાદ તેનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ અને સત્તાવાર મૂલ્યાંકન નક્કી કરવામાં આવશે. તેમણે જિલ્લા કલેક્ટર અને સબ-ડિવિઝનલ ઓફિસરને ટેલિફોન દ્વારા ઘટના વિશે જાણ કરી છે. તેમની સૂચના પર કાર્ય કરીને, સિક્કાઓ ટ્રેઝરી વિભાગને સોંપવામાં આવ્યા છે.

તહસીલદારે વધુમા જણાવ્યું હતું કે, પ્રારંભિક અંદાજ સૂચવે છે કે સિક્કાઓ 800 થી 1,000 વર્ષ જૂના હોઈ શકે છે. પુરાતત્વ વિભાગના નિષ્ણાતો દ્વારા તેમની તપાસ કર્યા પછી સિક્કાઓની તારીખ અને ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ અંગે વધુ વિગતો ઉપલબ્ધ થશે.

પીડીઓ ઇંચલ મલ્લપ્પા હરુગોપ્પાએ કહ્યું, "વીબી-જી રામ જી મજૂરોએ 14 સોનાના સિક્કા આપીને પ્રામાણિકતા દર્શાવી છે. અમે તાલુકા વહીવટીતંત્ર વતી તેમને અભિનંદન આપીએ છીએ. અમે તહસીલદારના નેતૃત્વમાં તાલુકા વહીવટીતંત્રને સિક્કા સોંપ્યા છે."

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TAGGED:

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