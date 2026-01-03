1 ફેબ્રુઆરીથી KYV ઝંઝટમાંથી મળશે મુક્તિ, NHAIનો મોટો નિર્ણય
NHAI એ FASTag નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે, કાર માટે KYV પ્રક્રિયા 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી સમાપ્ત થશે.
Published : January 3, 2026 at 1:43 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો દ્વારા મુસાફરી કરનારા લાખો વાહનચાલકો માટે થોડી રાહતની ખબર સામે આવી છે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI) એ FASTags અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. 1 ફેબ્રુઆરી, 2026થી, કાર, જીપ અને વાન જેવા ફોર વ્હીલ વાહનો માટે FASTags જારી કરવા માટેની Know Your Vehicle (KYV) પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ જશે. આ નિર્ણયથી FASTag સક્રિયકરણ સાથે સંકળાયેલી મુશ્કેલીઓ ઓછી થશે.
KYV શું છે અને શા માટે હતી સમસ્યા?
KYV, અથવા Know Your Vehicle, એક ચકાસણી પ્રક્રિયા છે જે ચકાસે છે કે FASTag સાચા વાહન અને તેના મૂળ માલિક સાથે જોડાયેલ છે. આ પ્રક્રિયામાં વાહનના નોંધણી નંબર, માલિકની માહિતી અને વાહન પોર્ટલ પર અગાઉ સક્રિય કોઈપણ FASTags ની સ્થિતિ તપાસવાનો સમાવેશ થતો હતો.
ઘણી વખત, FASTag સક્રિય થયા પછી પણ, જો KYV પ્રક્રિયા પૂર્ણ ન થઈ હોય તો વપરાશકર્તાઓને ફરીથી દસ્તાવેજો માંગવામાં આવતા હતા. આના પરિણામે બિનજરૂરી વિલંબ, કોલ્સ અને અસુવિધા થતી હતી.
નવા નિયમોમાં શું ફેરફાર થશે?
NHAIના નવા નિર્ણય હેઠળ, સક્રિયકરણ પછી KYVની જરૂરિયાત સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે એકવાર FASTag જારી અને સક્રિય થયા પછી, KYV ચકાસણીની જરૂર રહેશે નહીં. આ FASTag પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને વપરાશકર્તા ર બનાવશે.
હાલના FASTag વપરાશકર્તાઓ માટે નિયમો શું હશે?
FASTag થી સજ્જ વાહનો માટે હવે નિયમિત KYV ની જરૂર રહેશે નહીં. જો કે, ચકાસણી ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં કરી શકાય છે, જેમ કે:
FASTag ખોટી રીતે જારી કરવામાં આવ્યો હશે.
ટેગનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો હોય
કોઈપણ પ્રકારની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હોય.
જો આવી કોઈ સમસ્યાઓ ન હોય, તો હાલના FASTag વપરાશકર્તાઓને KYVમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં.
સુરક્ષા અને પારદર્શિતા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે ?
ઉપયોગકર્તાઓની સુવિધા ઉપરાંત, NHAI એ સિસ્ટમને સુરક્ષિત રાખવા માટે બેંકોની જવાબદારી વધારી દીધી છે. બેંકો હવે વાહન પોર્ટલ પર સંપૂર્ણ ચકાસણી પછી જ ફાસ્ટેગ સક્રિય કરશે. સક્રિયકરણ અને ત્યારબાદ ચકાસણીની સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવી છે. ભાગ્યે જ જો વાહનની માહિતી પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ ન હોય, તો બેંકને વાહનના નોંધણી પ્રમાણપત્ર (RC) ની ચકાસણી કરવાની જરૂર પડશે, અને આ જવાબદારી બેંકની રહેશે.
આ નિર્ણય શા માટે જરૂરી હતો?
લાંબા સમયથી, વપરાશકર્તાઓ ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે માન્ય દસ્તાવેજો હોવા છતાં, KYV ને કારણે તેમને હેરાન કરવામાં આવે છે. આ ફરિયાદોને ધ્યાનમાં રાખીને, NHAI એ આ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. આ FASTag સિસ્ટમને વધુ સરળ, પારદર્શક અને ટેકનોલોજી આધારિત બનાવશે, સાથે સાથે વપરાશકર્તાઓને સરળ હાઇવે મુસાફરી પણ પૂરી પાડશે.