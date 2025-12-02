ETV Bharat / bharat

ઇન્ડિગોની ફ્લાઇટને મળી બોમ્બ ધમકી, મુંબઈમાં કરવુ પડ્યુ ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ

હૈદરાબાદ જતી ઇન્ડિગો ફ્લાઇટને મળી બોમ્બ ધમકી, મુંબઈ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.

By PTI

Published : December 2, 2025 at 12:40 PM IST

હૈદરાબાદ : તેલંગાણા પોલીસે જણાવ્યું હતું કે મંગળવારે કુવૈત-હૈદરાબાદ ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટને બોમ્બ ધમકીના ઈમેલ બાદ મુંબઈ વાળવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ફ્લાઇટ મુંબઈમાં સુરક્ષિત રીતે લેન્ડ થઈ હતી. ફ્લાઈટના સુરક્ષિત લેન્ડિંગથી લોકો, મુસાફરો અને તેમના પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

ઇન્ડિગોની ફ્લાઈટને મળી બોમ્બ ધમકી

રાજીવ ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને (RGIA) એક ધમકીભર્યો ઈમેલ મળ્યો હતો. જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે "કેટલાક અસામાજિક તત્વો હૈદરાબાદમાં ઉતરાણ કર્યા પછી રિમોટ-કંટ્રોલ્ડ વિસ્ફોટક ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને ફ્લાઈટ પર હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે."

એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ધમકીભર્યા ઈમેલ બાદ અધિકારીઓએ ફ્લાઈટને મુંબઈ વાળવાનો નિર્ણય લીધો, જ્યાં વિમાન સુરક્ષિત રીતે ઉતર્યું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે સુરક્ષા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને કંઈ શંકાસ્પદ મળ્યું નથી. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ થયું : અહેવાલો અનુસાર, ઈમેલ દ્વારા બોમ્બ ધમકી મોકલવામાં આવી હતી. આ ઈમેલ દિલ્હી એરપોર્ટથી આવ્યો હતો. ઇમેઇલ મળતાં જ એરપોર્ટ અધિકારીઓને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, અને ઇન્ડિગો ફ્લાઇટને મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.

હૈદરાબાદ જઈ રહી હતી ફ્લાઈટ

FlightRadar24 અનુસાર, ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ એક એરબસ A321-251NX કુવૈતથી સવારે 1:56 વાગ્યે રવાના થઈ હતી અને હૈદરાબાદ જઈ રહી હતી. જાણવા મળ્યું છે કે ધમકીભર્યા ઇમેઇલ મળ્યા પછી, ફ્લાઇટ આજે સવારે 8:10 વાગ્યે મુંબઈમાં ઉતરી ગઈ હતી.

અગાઉ પણ મળી હતી ધમકીઓ : એ નોંધવું જોઇએ કે 23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ હૈદરાબાદના રાજીવ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટથી એક ફ્લાઇટને પણ બોમ્બથી ઉડાન ભરવાની ધમકી મળી હતી. તે સમયે, ફ્લાઇટ બહેરીનથી હૈદરાબાદ જઈ રહી હતી. ધમકી બાદ ફ્લાઇટનું મુંબઈ એરપોર્ટ પર ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું.

