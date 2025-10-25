કુર્નૂલ બસ અકસ્માત: સેંકડો સ્માર્ટફોન વિસ્ફોટથી આગ લાગી, ફોરેન્સિક ટીમનો ખુલાસો
હૈદરાબાદથી બેંગલુરુ જતી બસમાં કુર્નૂલ નજીક લાગેલી ભીષણ આગમાં ફોરેન્સિક ટીમે ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે.
Published : October 25, 2025 at 1:21 PM IST
અમરાવતી: કુર્નૂલ બસ અકસ્માતની તપાસ દરમિયાન એક ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. ફોરેન્સિક ટીમની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બસના લગેજ કેબિનમાં મોટી સંખ્યામાં સ્માર્ટફોન સંગ્રહિત હતા, જે વિસ્ફોટથી આગમાં વધારો થયો હતો. આ અકસ્માતમાં ઓગણીસ મુસાફરોના દુઃખદ મૃત્યુ થયા હતા.
ફોરેન્સિક ટીમની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વેમુરી કાવેરી ટ્રાવેલ્સની બસના લગેજ કેબિનમાં સેંકડો મોબાઇલ ફોન સંગ્રહિત હતા, જે કુર્નૂલની બહાર ચિન્નાટેકુર નજીક આગ લાગી હતી. વિસ્ફોટથી આગ વધુ ભડકી, જેના કારણે ભારે જાનહાનિ થઈ. બસ શરૂઆતમાં એક ટુ-વ્હીલર સાથે અથડાઈ, જેના કારણે તેનું ઓઇલ ટાંકીનું ઢાંકણ ફાટી ગયું અને પેટ્રોલ લીક થવા લાગ્યું.
ટુ-વ્હીલર બસ નીચે ફસાઈ ગયું, અને બસ તેને થોડા દૂર સુધી ખેંચી ગઈ. આ દરમિયાન, તણખા ઉડ્યા અને પેટ્રોલના કારણે આગ લાગી. આગ પહેલા લગેજ કેબિનમાં લાગી હતી. પાર્સલમાં આશરે 400 સ્માર્ટફોન હતા. તીવ્ર ગરમીને કારણે ફોનની બેટરીઓ ફૂટી ગઈ, જેનાથી આગ લાગી અને લગેજ કેબિનના ઉપરના ભાગમાં ફેલાઈ ગઈ.
પરિણામે, લગેજ કેબિનની ઉપરની સીટ અને બર્થ પર બેઠેલા લોકોને બચવાનો સમય મળ્યો નહીં. ઘટનાસ્થળ અને બળી ગયેલી બસની તપાસ કરનાર ફોરેન્સિક ટીમે જણાવ્યું કે આ જ કારણ હતું કે બસની આગળની સીટ અને બર્થ પર બેઠેલા મોટાભાગના લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
બેટરી વિસ્ફોટથી મોટો અવાજ
સામાન કેબિનમાં સ્માર્ટફોનની બેટરીઓ એકસાથે ફૂટવા લાગી ત્યારે મોટો અવાજ થયો. ડ્રાઇવરે બસ રોકી, તેની સીટ પાસેની બારીમાંથી બહાર નીકળી ગયો અને મુસાફરોને અંદર ફસાયેલા છોડીને ભાગી ગયો. બસ પહેલાથી જ ગાઢ ધુમાડા અને જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ ગઈ હતી. અંદર ફસાયેલા મુસાફરોએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, તેમના પ્રયાસો નિરર્થક રહ્યા કારણ કે જમણી બાજુનો ઇમરજન્સી દરવાજો ખુલતો ન હતો.
નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને માલનું પરિવહન કરવામાં આવી રહ્યું હતું
અંગત સામાન સિવાય અન્ય કોઈ સામાન પેસેન્જર વાહનોમાં લઈ જવો જોઈએ નહીં. જોકે, ખાનગી ટ્રાવેલ બસ માલિકો માલસામાનના પરિવહન માટે પેસેન્જર વાહનોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેઓ બસ કેબિનમાં વાણિજ્યિક માલસામાનનું પરિવહન કરે છે. અકસ્માતની ઘટનામાં, આગ લાગવાથી અકસ્માતની ગંભીરતામાં વધારો થાય છે.
કુર્નૂલ ઘટનામાં, શરૂઆતમાં એવું પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે મોબાઇલ ફોનના વિસ્ફોટથી અકસ્માતની ગંભીરતામાં વધારો થાય છે. મોબાઇલ ફોન બોડી સામાન્ય રીતે પ્લાસ્ટિકની બનેલી હોય છે, અને લિથિયમ બેટરી ઘણીવાર લિથિયમ હોય છે. પ્લાસ્ટિક થોડીક સેકન્ડોમાં સળગી જાય છે, પરંતુ જો તેમાં આગ લાગે તો લિથિયમ વિસ્ફોટ થઈ શકે છે. આ જાણકારી હોવા છતાં, પેસેન્જર વાહનોમાં આ વસ્તુઓનો સંગ્રહ આટલા મોટા પાયે જાનહાનિનું મુખ્ય કારણ બન્યું.
