કુનો નેશનલ પાર્કમાં 23મા ચિત્તાનું મોત, માદા ચિત્તા ગામિનીની દીકરી KGP-11નું સારવાર દરમિયાન મોત
કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સારવાર દરમિયાન માદા ચિત્તા KGP-11 નું મૃત્યુ થયું. તે 1 જૂનના રોજ મુરેના જંગલમાં ઘાયલ હાલતમાં મળી આવી હતી
Published : June 7, 2026 at 4:40 PM IST
શ્યોપુર: મધ્યપ્રદેશના શ્યોપુર સ્થિત કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાંથી ફરી એકવાર દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં સારવાર દરમિયાન માદા ચિત્તા KGP-11 નું મૃત્યુ થયું છે. વન વિભાગ દ્વારા 1 જૂનના રોજ મોરેના જંગલમાં માદા ચિત્તા ઘાયલ હાલતમાં મળી આવી હતી અને છેલ્લા પાંચ દિવસથી તેની સતત સારવાર ચાલી રહી હતી.
KGP-11 ગામિનીનું બચ્ચું હતું
ભારતના મહત્વપૂર્ણ ચિત્તા પ્રોજેક્ટનો ભાગ રહેલી આફ્રિકન ચિત્તા ગામિનીની ભારતમાં જન્મેલી 27 મહિનાની માદા ચિત્તા KGP-11 નું મૃત્યુ થયું છે. પાલપુરમાં કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પશુચિકિત્સા સુવિધામાં સારવાર દરમિયાન શનિવારે સાંજે તેનું મૃત્યુ થયું. કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નાયબ નિયામક આર. તિરુક્કુરાલે ઘટનાની વિગતો શેર કરતી એક પ્રેસ નોટ બહાર પાડી.
પહાડગઢમાં માદા ચિત્તા KGP-11 ઘાયલ હાલતમાં મળી આવી હતી
કુનો મેનેજમેન્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, માદા ચિત્તા KGP-11 1 જૂન, 2026 ના રોજ મોરેનાના પહાડગઢ વિસ્તારમાં ઘાયલ હાલતમાં મળી આવી હતી. તેને તાત્કાલિક બચાવી લેવામાં આવી હતી અને સારવાર માટે કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના પાલપુર પશુચિકિત્સા સારવાર કેન્દ્રમાં લાવવામાં આવી હતી.
પાલપુર સારવાર કેન્દ્રમાં સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ
સતત દેખરેખ અને સારવાર છતાં, માદા ચિત્તા KGP-11 ગંભીર સ્થિતિમાં રહી. તમામ પ્રયાસો છતાં, પશુચિકિત્સા નિષ્ણાતો તેને બચાવી શક્યા ન હતા, અને આખરે શનિવારે સારવાર દરમિયાન તેનું મૃત્યુ થયું. કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનના નિષ્ણાતોની ટીમ અને ફિલ્ડ ટીમ દ્વારા 1 જૂનથી તેણી સતત સારવાર લઈ રહી હતી. તેના પગ, પીઠ અને પેટમાં ગંભીર ઈજાઓને કારણે તેનું મૃત્યુ થયું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 7 જૂને પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ કરવામાં આવશે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ મૃત્યુનું ચોક્કસ કારણ બહાર આવશે.
એક મહિના પહેલા પણ ચાર બચ્ચાં થયા હતા શિકાર
2026 માં ચિત્તાના મૃત્યુનો આ પહેલો બનાવ નથી. અગાઉ, 12 મેના રોજ, માદા ચિત્તા KGP-12 થી એક મહિના પહેલા જન્મેલા ચાર ચિત્તાના બચ્ચાં મૃત્યુ પામ્યા હતા. મોનિટરિંગ સ્ટાફને આ બચ્ચાંના મૃતદેહ વિકૃત હાલતમાં મળ્યા હતા. એવી શંકા હતી કે કોઈ પ્રાણી દ્વારા તેમનો શિકાર કરવામાં આવ્યો હશે. હવે, માદા ચિત્તા KGP-11 ના કિસ્સામાં, તે પણ એક પ્રાણી સાથેની લડાઈમાં ઘાયલ થઈ હતી અને આખરે જીવનની લડાઈ હારી ગઈ હતી.
અત્યાર સુધીમાં 23 ચિત્તાઓના મોત, સંખ્યા ઘટીને 52 થઈ ગઈ
KGP-11 ના મૃત્યુ પછી, ભારતમાં ચિત્તાઓની કુલ સંખ્યા હવે ઘટીને 52 થઈ ગઈ છે. આમાંથી 49 ચિત્તા અને બચ્ચા કુનો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં છે, અને 3 ગાંધી સાગર અભયારણ્યમાં પોતાનો પ્રદેશ સ્થાપિત કરી રહ્યા છે. 2022 થી 6 જૂન, 2026 સુધીમાં, કુનોમાં 23 ચિત્તાના મૃત્યુ થયા છે.
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