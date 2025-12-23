ETV Bharat / bharat

ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક, શરતી જામીન મંજૂર

દિલ્હી હાઈકોર્ટે ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક લગાવી છે.

ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક
ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: દિલ્હી હાઈકોર્ટે 2017ના ઉન્નાવ બળાત્કાર કેસમાં પૂર્વ ધારાસભ્ય કુલદીપ સિંહ સેંગરની સજા પર રોક લગાવી છે. હાઈકોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો છે કે સેંગર દિલ્હીમાં પીડિતાના નિવાસસ્થાનના 5 કિલોમીટરના દાયરામાં ન જાય. હાઈકોર્ટે તેમને 15 લાખના બોન્ડ ભરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.

ન્યાયાધીશ સુબ્રમણ્યમ પ્રસાદની આગેવાની હેઠળની બેન્ચે ટ્રાયલ કોર્ટના આદેશને પડકારતી અરજી પેન્ડિંગ હોય ત્યારે સજા પર રોક લગાવવાનો આદેશ આપ્યો છે. હાઈકોર્ટે સેંગરને જામીન પર દિલ્હીમાં રહેવા અને પીડિતાના નિવાસસ્થાનથી પાંચ કિલોમીટર દૂર રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે. સેંગરે ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને હાઈકોર્ટમાં પડકાર્યો છે, જે હજુ પણ પેન્ડિંગ છે.

ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્ણયને હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો: 16 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ, તીસ હજારી કોર્ટે કુલદીપ સિંહ સેંગરને બળાત્કાર પીડિતાના પિતાની કસ્ટોડિયલ હત્યા બદલ દસ વર્ષની કેદની સજા ફટકારી હતી. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગર પર 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો હતો. તીસ હજારી કોર્ટે સેંગર સહિત તમામ સાત આરોપીઓને દસ વર્ષની કેદ અને 10 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.

બળાત્કાર પીડિતાના પિતાની હત્યાનો આરોપ: બળાત્કાર પીડિતાના પિતાનું 9 એપ્રિલ, 2018 ના રોજ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થયું હતું. 4 જૂન, 2017 ના રોજ, બળાત્કાર પીડિતાએ કુલદીપ સેંગર પર બળાત્કારનો આરોપ લગાવ્યા પછી, કુલદીપ સિંહ સેંગરના ભાઈ અતુલ સિંહ અને તેના સાથીઓએ પીડિતાના પિતાને ખૂબ માર માર્યો અને તેને પોલીસને સોંપી દીધો. જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યાના થોડા કલાકો પછી પિતાનું જિલ્લા હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ થયું.

હત્યાના ગુનામાં સેંગરને દસ વર્ષની જેલની સજા: 20 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ, તીસ હજારી કોર્ટે પીડિતા પર બળાત્કાર કરવાના ગુનામાં સેંગરને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. આજીવન કેદની સજા ઉપરાંત, કોર્ટે ₹25 લાખ રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. તેણે આદેશ આપ્યો હતો કે આ દંડમાંથી ₹10 લાખ રૂપિયા પીડિતાને આપવામાં આવે. તીસ હજારી કોર્ટના આ નિર્ણયને પડકારતી કુલદીપ સિંહ સેંગરે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી પણ દાખલ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

UNNAO RAPE CASE
KULDEEP SINGH SENGAR
2017 UNNAO RAPE CASE
UNNAO RAPE CASE 2017
KULDEEP SINGH SENGAR UNNAO RAPE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.