રાજસ્થાનના કોટામાં NEETની તૈયારી કરી રહેલા બિહારના વિદ્યાર્થીનું મોત, હોસ્ટેલના બાથરૂમમાંથી મળ્યો મૃતદેહ
રાજસ્થાનના કોટામાં NEETની તૈયારી કરી રહેલા બિહારના વિદ્યાર્થીનું શંકાસ્પદ મોત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે.
Published : October 26, 2026 at 3:30 PM IST
કોટા: રાજસ્થાનના કોટામાં રવિવારે મોડી રાત્રે એક વિદ્યાર્થીનો મોતના સમાચાર સામે આવ્યાની થોડી જ કલાકો બાદ બીજા વિદ્યાર્થીનું શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મૃત્યુ થતા ચકચાર મચી ગયો છે. મૂળ બિહારનો રહેવાસી વિદ્યાર્થી મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા, NEET ની તૈયારી માટે કોટાના કુન્હાડી વિસ્તારમાં એક હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો.
19 વર્ષીય વિદ્યાર્થીને તેના હોસ્ટેલના મેનેજર, પિતરાઈ ભાઈ અને અન્ય સહપાઠીઓએ તેના હોસ્ટેલના બાથરૂમમાં બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ બાદ તેના પરિવાર દ્વારા તેનો મૃતદેહ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.
કુન્હાડી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારી દેવેશ ભારદ્વાજે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલો શંકાસ્પદ લાગે છે. મૃતક વિદ્યાર્થી 19 વર્ષીય ગૌતમ કુમાર છે, જે બિહારના દરભંગાનો રહેવાસી છે. તેનો મૃતદેહ MBS હોસ્પિટલના શબઘરમાં રાખવામાં આવ્યો હતો.
ગૌતમ કુમાર 24 ઓક્ટોબરે કોચિંગ ક્લાસમાં ગયો ન હતો. તેનો પિતરાઈ ભાઈ વિનીત કુમાર પણ કોટામાં કોચિંગ ક્લાસમાં જાય છે. રવિવારે જ્યારે વિનીતે તેનો ફોન ન ઉપાડ્યો, ત્યારે તે હોસ્ટેલમાં પરત ફર્યો, પરંતુ દરવાજો અંદરથી બંધ હતો. તેણે બૂમ પાડી, પણ તેણે ખોલ્યો નહીં.
વિનીત, હોસ્ટેલ સંચાલક, અને અન્ય લોકોએ બારીમાંથી જોયું, તો વિદ્યાર્થી બાથરૂમમાં બેભાન અવસ્થામાં જોવા મળ્યો. પછી તેઓ બારીમાંથી અંદર ગયા અને દરવાજો ખોલ્યો. ત્યારબાદ તેને MBS હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. થોડા કલાકો સુધી તેની સારવાર ચાલી અને રવિવારે બપોરે તેનું મૃત્યુ થયું.
પરિવારને ઘટનાની જાણ થઈ ગઈ હતી અને તેઓ સોમવારે સવારે પહોંચ્યા. પરિવારે શરૂઆતમાં હોસ્ટેલ સંચાલક પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો હતો, પરંતુ લેખિત ફરિયાદમાં આ વાત જણાવવામાં આવી ન હતી. શરૂઆતમાં, તેઓ પોસ્ટમોર્ટમ વિના મૃતદેહ લેવા તૈયાર હતા, પરંતુ પછીથી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું.
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