આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના, પાટા ઉપરથી ઉતરી કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ, રાહત બચાવ અભિયાન શરૂ
આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે, કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી જતાં અફરાતફરી મચી છે.
Published : November 11, 2026 at 9:08 AM IST
ગુવાહાટી: આસામના ડિગારુમાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે. કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ. ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.
રેલવે પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, આસામના દિગારુમાં કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. એન્જિન સહિત છ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા, જેના કારણે મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં ભયભીત મુસાફરો જોવા મળે છે, જેમાં ઘણા કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા છે.
Guwahati, Assam: Six coaches of a passenger train derailed at Digaru railway station in Assam's Kamrup (Metro) district Kapinjal Kishore Sharma, CPRO of Northeast Frontier Railway, told ANI over the phone that there is no report of any casualties so far. "Six coaches of the Kolkata-Sairang express have derailed at Digaru railway station at around 6:54 a.m. today. So far, no casualties have been reported. Our senior officials have rushed to the spot," Kapinjal Kishore Sharma said. More details are awaited— ANI (@ANI) November 11, 2026
ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. દુર્ઘટનામાં ઘણા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ છે. ટ્રેન મિઝોરમથી કોલકાતા જઈ રહી હતી. આસામના કામરૂપ (મેટ્રો) જિલ્લાના ડિગારુ રેલ્વે સ્ટેશન પર એક પેસેન્જર ટ્રેનના છ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા. નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી કપિનજલ કિશોર શર્માએ ફોન પર ANI ને જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.
કપિંજલ કિશોર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે સવારે લગભગ 6:54 વાગ્યે ડિગારુ રેલ્વે સ્ટેશન પર કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસના છ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. અત્યાર સુધી કોઈ મોટી જાનહાનીના અહેવાલ નથી. અમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને વધુ માહિતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે."
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