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આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના, પાટા ઉપરથી ઉતરી કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ, રાહત બચાવ અભિયાન શરૂ

આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે, કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી જતાં અફરાતફરી મચી છે.

આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના
આસામમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 11, 2026 at 9:08 AM IST

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ગુવાહાટી: આસામના ડિગારુમાં એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે. કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ, જેના કારણે ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી ગઈ. ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે.

રેલવે પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, આસામના દિગારુમાં કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ. એન્જિન સહિત છ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા, જેના કારણે મુસાફરોમાં ગભરાટ ફેલાયો. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરાયેલા વીડિયોમાં ભયભીત મુસાફરો જોવા મળે છે, જેમાં ઘણા કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા છે.

ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. દુર્ઘટનામાં ઘણા મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયાના અહેવાલ છે. ટ્રેન મિઝોરમથી કોલકાતા જઈ રહી હતી. આસામના કામરૂપ (મેટ્રો) જિલ્લાના ડિગારુ રેલ્વે સ્ટેશન પર એક પેસેન્જર ટ્રેનના છ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા. નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટિયર રેલ્વેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી કપિનજલ કિશોર શર્માએ ફોન પર ANI ને જણાવ્યું કે અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી.

કપિંજલ કિશોર શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે સવારે લગભગ 6:54 વાગ્યે ડિગારુ રેલ્વે સ્ટેશન પર કોલકાતા સૈરાંગ એક્સપ્રેસના છ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. અત્યાર સુધી કોઈ મોટી જાનહાનીના અહેવાલ નથી. અમારા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને વધુ માહિતીની રાહ જોઈ રહ્યા છે."

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TAGGED:

TRAIN ACCIDENT
KOLKATA SAIRANG EXPRESS DERAILS
RESCUE OPERATIONS UNDERWAY
RESCUE OPERATIONS IN ASSAM
આસામમાં ટ્રેન દુર્ઘટના

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