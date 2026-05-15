કોલકાતા પોલીસના ડીસીપી શાંતનુ સિંહા બિશ્વાસની છેતરપિંડી અને ખંડણી કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ
'સોના પપ્પુ' નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા કથિત જમીન કબજે કરવા, ખંડણી અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં શાંતનુ સિંહા બિશ્વાસની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 15, 2026 at 10:48 AM IST
કોલકાતા: અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે કોલકાતા પોલીસના ડેપ્યુટી કમિશનર શાંતનુ સિંહા બિશ્વાસની છેતરપિંડી અને ખંડણી સાથે સંકળાયેલા એક કેસના સંદર્ભમાં ધરપકડ કરી હતી. અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે એજન્સીના શહેર સ્થિત કાર્યાલયમાં 10 કલાકથી વધુ સમય સુધી ચાલેલી પૂછપરછ સત્ર બાદ બિશ્વાસને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
EDના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "'સોના પપ્પુ' નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા કથિત જમીન કબજે કરવા, ખંડણી અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચાલુ તપાસના સંદર્ભમાં શાંતનુ સિંહા બિશ્વાસની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. તેમણે વારંવાર સીધા જવાબો આપવાથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો અને તપાસમાં સહકાર આપવામાં નિષ્ફળ ગયા."
અધિકારીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "પૂછપરછ દરમિયાન એકત્રિત થયેલા પુરાવા અને તેમના વર્તનના આધારે, તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી." કોલકાતા પોલીસના સુરક્ષા નિયંત્રણ વિભાગમાં તૈનાત બિસ્વાસ અનેક વખત સમન્સ ટાળ્યા બાદ એજન્સી સમક્ષ હાજર થયા હતા; તેમણે હાજર રહેવાનું કારણ સત્તાવાર ફરજોને ગણાવ્યું હતું.
એજન્સીએ તેમની સામે લુકઆઉટ પરિપત્ર પણ જારી કર્યો હતો. અધિકારીઓએ ખુલાસો કર્યો હતો કે તપાસકર્તાઓ આ છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં 'સોના પપ્પુ'ના નજીકના સાથી ગણાતા ઉદ્યોગપતિ જોય કામદાર સાથેના તેમના કથિત સંબંધોની તપાસ કરી રહ્યા છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ દરમિયાન મળી આવેલા ઘણા વોટ્સએપ ચેટ લોગ પણ પૂછપરછ દરમિયાન બિસ્વાસ સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા હતા. કાલીઘાટ પોલીસ સ્ટેશનના ભૂતપૂર્વ ઓફિસર-ઇન-ચાર્જ (ઓસી) બિસ્વાસ અનેક કેસોમાં તપાસ હેઠળ છે. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે તેમણે 'સોના પપ્પુ' સાથે સંબંધો જાળવી રાખ્યા હતા - એક ગુનેગાર વ્યક્તિ જે શહેરના કસ્બા વિસ્તારમાં જમીન કબજે કરવા, ખંડણી અને અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવણીનો આરોપ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ED ગેરકાયદેસર રેતીની દાણચોરી સંબંધિત કેસોમાં તેમજ 'સોના પપ્પુ'ના ઠેકાણામાંથી અગાઉ મળી આવેલા શસ્ત્રોના મામલામાં બિસ્વાસની કથિત ભૂમિકાની પણ તપાસ કરી રહી છે.
ચૂંટણી પહેલા, ED અધિકારીઓએ બાલીગંજમાં ફર્ન રોડ પર બિસ્વાસના નિવાસસ્થાને તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસના એક દિવસ પછી, એજન્સીએ બિસ્વાસના બે પુત્રો - સાયંતન અને મનીષને CGO કોમ્પ્લેક્સમાં સ્થિત તેની ઓફિસમાં હાજર થવા માટે સમન્સ જારી કર્યું; જોકે, તેમાંથી કોઈ પણ તપાસકર્તાઓ સમક્ષ હાજર થયા નહીં.
એક અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી, "વારંવાર તકો આપવામાં આવી હોવા છતાં, તેમણે તપાસમાં પૂરતો સહકાર આપ્યો ન હતો. મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કરવા અને તેમાં સામેલ નાણાકીય વ્યવહારો શોધવા માટે વધુ પૂછપરછ માટે તેમને કસ્ટડીમાં લેવા જરૂરી છે." અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, જરૂરી ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા પછી, બિસ્વાસને શુક્રવારે ખાસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.