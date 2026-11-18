મહારાષ્ટ્ર: કોલ્હાપુરમાં ફેન્સી નંબર પ્લેટ્સ પાછળ લોકોએ ખર્ચ્યા 19 કરોડ, એક જ વર્ષમાં RTOની તિજોરી છલકાઇ
કોલ્હાપુરના લોકોએ 14 નવેમ્બર સુધીમાં માત્ર તેમના વાહનો માટે 'ફેન્સી' રજિસ્ટ્રેશન નંબર મેળવવા પાછળ 19 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે.
Published : November 18, 2026 at 3:59 PM IST
કોલ્હાપુર: કોલ્હાપુરના લોકોએ 14 નવેમ્બર સુધીમાં માત્ર તેમના વાહનો માટે 'ફેન્સી' રજિસ્ટ્રેશન નંબર મેળવવા પાછળ 19 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. આજે પણ ગાડીના રજિસ્ટ્રેશન નંબર માટે સૌથી વધુ પૈસા ચુકવવાનો રાષ્ટ્રીય રેકોર્ડ હોય પરંતુ તીખા ભોજન માટે જાણીતું મહારાષ્ટ્રનું આ શહેર, એક વર્ષમાં ખર્ચ કરવામાં આવેલી કૂલ રકમ મામલે તેને કડક ટક્કર આપી રહ્યું છે.
કોલ્હાપુરના લોકોની એક નવી પેઢી પોતાના વાહનો સાથે દુનિયાને એવું કહેવા તૈયાર છે કે, "અમે જ શ્રેષ્ઠ છીએ! પ્રાદેશિક પરિવહન કચેરી (RTO)ની તિજોરીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. કોલ્હાપુરના લોકોને આ બાબતે કોઇ ફરિયાદ નથી.
પંચગંગા નદીના કિનારે વસેલા કોલ્હાપુરના રહેવાસીઓ હંમેશા જોમ અને જુસ્સા માટે જાણીતા છે. આ તેમના શાહી મરાઠા ઇતિહાસ, મરચાંથી ભરપૂર 'રસ્સા' (તીખા રસાવાળા વ્યંજનો) અને કુસ્તીની પરંપરામાં સાફ ઝળકે છે. મજબૂત ઔદ્યોગિક અને કૃષિ પાયા પર ટકેલી વિકસિત અર્થવ્યવસ્થાને કારણે, આજનું કોલ્હાપુર માત્ર તેના ચામડાના પગરખાં જ નહીં, પરંતુ ભારતમાં લોન્ચ થતી નવી કાર કે બાઇક ખરીદવા માટે ઉત્સુક રહે છે.
2026: કોલ્હાપુર 'ફેન્સી' બન્યું
આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી 14 નવેમ્બર સુધીમાં, કોલ્હાપુર જિલ્લામાં 18,578 વાહન માલિકોએ પોતાની ગાડીઓ માટે ફેન્સી રજિસ્ટ્રેશન નંબર મેળવવા RTOમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. 9595, 0101, 9099,2700 અને 9191 જેવા નંબરોની ખાસ માંગ રહી છે, અને તેને મેળવવા માટે વાહન માલિકો ભારે રકમ પણ ચૂકવવા તૈયાર હતા.
જિલ્લા પ્રાદેશિક પરિવહન કોડ 'MH 09' હોવાથી ઘણા વાહન માલિકો ખાસ કરીને એવા નંબર મેળવવાનો પ્રયાસ કરે છે જેમાં આ ક્રમનું પુનરાવર્તન થતું હોય, અથવા જેના અંકોનો સરવાળો 9 થતો હોય. પ્રયાગ ચીખલીના રહેવાસી પાંડુરંગ કાલ્કેએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણા કોલ્હાપુરવાસીઓ MH 09 પર ગર્વ અનુભવે છે. આ કોડ એક ઓળખ તરીકે કામ કરે છે, જે દર્શાવે છે કે વ્યક્તિ કોલ્હાપુરની છે.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા કહ્યું, ડેપ્યુટી રીજનલ ટ્રાન્સપોર્ટ અધિકારી મનોજ ઓતારીએ જણાવ્યું કે તેનાથી વિભાગને 19,84,12,000 રૂપિયાની આવક થઇ છે.
9595: 'દમદાર' વાહનનો નંબર
કોલ્હાપુરના હિંમત બહાદુર વિસ્તારમાં બાંધકામ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા ઇન્દ્રજીત દુબલેએ જણાવ્યું, "મારા જન્મ પહેલાંથી અમારા પરિવારમાં જેટલો પણ વાહનો રહ્યા છે, તે બધામાં રજિસ્ટ્રેશન નંબર 'MH O9 9595' જ રહ્યો છે. હું ઇચ્છતો હતો કે મારી તમામ ફોર વ્હીલર વાહનોમાં આ જ નંબર હોય. તમે જોઇ શકો છો કે, મારી નવી થાર ગાડીમાં પણ આ જ નંબર છે. આ નંબર અમારા પરિવાર માટે એક 'ટ્રેડમાર્ક' બની ગયો છે.
રાજકીય નેતાઓ અને તેમના વાહનોના નંબર
કોલ્હાપુર જિલ્લામાં, રાજકીય નેતાઓના લક્ઝરી વાહનો પરના રજિસ્ટ્રેશન નંબરો તેમના પક્ષના કાર્યકરો માટે એક ઓળખ બની ગયા છે. કોલ્હાપુરના રાજવી પરિવારના સભ્ય અને કોંગ્રેસના લોકસભા સાંસદ શાહુ છત્રપતિના વાહન પર '4000' નંબર છે, જ્યારે શિવસેનાના નેતા અને રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી (જેઓ જિલ્લાના ગાર્ડિયન મિનિસ્ટર પણ છે) પ્રકાશરાવ આબિતકર '1600' નંબર ધરાવતા વાહનનો ઉપયોગ કરે છે.
NCPના તબીબી શિક્ષણ મંત્રી હસન મુશરીફ છેલ્લા ચાર દાયકાથી તેમના વાહનો પર '900' નંબર જાળવી રાખ્યો છે. MLA અને વિધાન પરિષદમાં કોંગ્રેસના નેતા સતેજ પાટીલની કાર પર '9599' નંબર છે, જ્યારે ભાજપના રાજ્યસભા સાંસદ ધનંજય મહાડિક '5577' નંબરનો ઉપયોગ કરે છે. જિલ્લાના રાજકારણમાં જાણીતા પૂર્વ ધારાસભ્ય મહાદેવરાવ મહાદિકના વાહન પરનો '7474' નંબર એટલો પ્રખ્યાત છે કે ગામડાઓમાં રહેતા પક્ષના સામાન્ય કાર્યકરોને પણ તે મોઢે યાદ છે.
આ પણ વાંચો: