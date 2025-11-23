SIR ફોર્મ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરવું? અહીં જાણો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રોસેસ
SOP મુજબ, ફક્ત મતદાર જ પોતાના માટે ઓનલાઈન SIR ફોર્મ ભરી શકે છે, કારણ કે ફોર્મમાં આધાર-આધારિત ઈ-સહી જરૂરી છે.
Published : November 23, 2025 at 7:15 PM IST
નવી દિલ્હી: ભારતના ચૂંટણી પંચે તાજેતરમાં બીજા તબક્કા માટે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે, જે હજુ પણ ચાલુ છે. જો કે, મતદારો હવે SIR ગણતરી ફોર્મ સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરી શકે તે અંગે લોકોમાં મૂંઝવણ રહે છે.
ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા સીધી દેખરેખ હેઠળની નવી ડિજિટલ સિસ્ટમનો હેતુ ચકાસણી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા, કાગળકામ ઘટાડવા અને દરેક મતદાર સુરક્ષિત, ઓળખ-વેરિફિકેશન વર્કફ્લો દ્વારા તેમની વિગતો સબમિટ કરે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
SOP અનુસાર, ફક્ત મતદાર જ પોતાના માટે SIR ફોર્મ ઓનલાઈન ભરી શકે છે, કારણ કે ફોર્મ માટે આધાર-આધારિત ઈ-સહીની જરૂર છે. SOP જણાવે છે કે EPIC (2025) પરનું નામ આધાર ઈ-સહી ટૂલ સાથે બરાબર મેચ થતું હોવું જોઈએ, અને EPIC સાથે લિંક કરેલ મતદારનો મોબાઈલ નંબર OTP ચકાસણી માટે સક્રિય હોવો જોઈએ. જો મતદારનો મોબાઈલ નંબર તેમના EPIC સાથે લિંક કરેલ નથી, તો SOP જણાવે છે કે તેમણે પહેલા ફોર્મ 8 સબમિટ કરીને તેને અપડેટ કરવું પડશે.
એન્યુમરેશન ફોર્મ ઓનલાઈન કેવી રીતે ભરવું?
- voters.eci.gov.in પર જાઓ
- "Fill Enumeration Form" પર ક્લિક કરો
- તમારો મોબાઇલ/EPIC નંબર દાખલ કરો
- તમારું રાજ્ય પસંદ કરો અને તમારો EPIC નંબર દાખલ કરો
- તમારો ચૂંટણી ડેટા દેખાશે; તેને તપાસો.
- એમ્યુનરેશન ફોર્મ ભરતા પહેલા, તમારું EPIC તમારા મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક થયેલ હોવું આવશ્યક છે.
- જો તે પહેલાથી લિંક થયેલ ન હોય, તો ફોર્મ 8 સબમિટ કરીને આ તરત જ કરી શકાય છે.
- તમારા મોબાઇલ નંબરને લિંક કરવા માટે "Correction of Entries in Existing Electoral Roll" પર ક્લિક કરો.
- હવે, ફોર્મ 8 માં ફક્ત 'મોબાઇલ નંબર' વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- એકવાર EPIC તમારા મોબાઇલ નંબર સાથે લિંક થઈ જાય, પછી અરજદારે ફરીથી લોગ ઇન કરવું આવશ્યક છે.
- છેલ્લા SIR સહિત એમ્યુનરેશન ફોર્મ ભરો.
- આધાર-આધારિત ઇ-સહીનો ઉપયોગ કરીને સબમિટ કરો.
- ઈ-સહી કરવા અને એમ્યુનરેશન ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે, હાલના નામને EPIC અને આધાર ડેટા સાથે મેચ કરવું આવશ્યક છે.
એકવાર તમે તમારા બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) ને તમારું એમ્યુનરેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અથવા તેને ઓનલાઈન ભરો, પછી તમે ચકાસી શકો છો કે તે ચૂંટણી પંચના પોર્ટલ પર અપલોડ થયું છે કે નહીં.
ફોર્મ સબમિટ થયું છે કે નહીં તે કેવી રીતે તપાસવું?
- તમારું બ્રાઉઝર ખોલો અને voters.eci.gov.in પર જાઓ.
- હોમપેજ પર, 'Fill Enumeration Form' પર ક્લિક કરો.
- પછી 'Sign Up' પર ક્લિક કરો.
- હવે નોંધણી પૂર્ણ કરવા માટે તમારો મોબાઇલ નંબર, વૈકલ્પિક ઇમેઇલ ID અને કેપ્ચા દાખલ કરો.
- આગળ, 'Login' પર ક્લિક કરો,
- અહીં તમારો મોબાઇલ નંબર અને કેપ્ચા દાખલ કરો, અને પછી 'Request OTP' પસંદ કરો.
- લોગ ઇન કરવા માટે OTP દાખલ કરો.
- લોગ ઇન કર્યા પછી, તમારું નામ ટોચ પર દેખાશે.
- હવે ફરીથી 'Fill Enumeration Form' પર ક્લિક કરો.
- આપેલા બોક્સમાં તમારો EPIC (મતદાર ID) નંબર લખો.
- ‘Search’ પર ક્લિક કરો. તમારા ફોર્મની સ્થિતિ તરત જ પ્રદર્શિત થશે.
જો તમારું ફોર્મ અપલોડ થઈ ગયું હોય, તો તમને એક સંદેશ મળશે જેમાં લખેલું હશે, ‘તમારું ફોર્મ પહેલાથી જ મોબાઇલ નંબર XXXXX સાથે સબમિટ કરવામાં આવ્યું છે.’ જો તમારું ફોર્મ અપલોડ થયું નથી, તો તમને ઉપરોક્ત સંદેશ દેખાશે નહીં. તેના બદલે, એક નવું ફોર્મ પેજ ખુલી શકે છે. જો પ્રદર્શિત મોબાઇલ નંબર ખોટો હોય, અથવા જ્યારે તમે તેને સબમિટ ન કર્યું હોય ત્યારે સ્ટેટસ ‘સબમિટ’ લખેલું હોય, તો તાત્કાલિક તમારા સ્થાનિક BLOનો સંપર્ક કરો.
