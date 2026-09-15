'અમેરિકન કંપનીઓ આગળ ઘૂંટણ ટેક્યા', રાહુલ ગાંધીના UPI ફી અંગે સરકાર પર પ્રહાર
દેશમાં UPI દ્વારા થતી ડિજિટલ લેવડ-દેવડ પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR)ને લઇને રાજકારણ ગરમાયું છે.
Published : September 15, 2026 at 6:30 PM IST
નવી દિલ્હી: દેશમાં UPI દ્વારા થતી ડિજિટલ લેવડ-દેવડ પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR)ને લઇને રાજકારણ ગરમાયું છે. કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ આ મુદ્દાને લઇને કેન્દ્રની મોદી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે. રાહુલ ગાંધીએ ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે સરકારે ચુપચાપ UPI લેવડ દેવડ પર ફી વસુલવાનો રસ્તો સ્પષ્ટ કરી દીધો છે.
મોટા લેવડ-દેવડનું ગણિત સમજાવ્યું
રાહુલ ગાંધીએ નીતિગત બદલાવો પર સવાલ ઉઠાવતા જણાવ્યું કે મોદી સરકારે બે હજાર રૂપિયા કરતા વધુ મર્ચન્ટ UPI લેવડ-દેવડ પર મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લગાવવાની પરવાનગી આપી છે, તેમણે તેની પાછળનું ગણિત સમજાવતા દાવો કર્યો કે, ભલે બે હજાર રૂપિયા કરતા વધુ લેવડ દેવડની સંખ્યા કૂલ UPIમાં માત્ર પાંચ ટકા હોય પરંતુ UPI ટ્રાન્જેક્શન વેલ્યૂનો લગભગ 65 ટકા ભાગ આ મોટી લેવડ દેવડ હેઠળ આવે છે.
मोदी सरकार ने चुपचाप UPI पर फ़ीस लगाने का रास्ता खोल दिया है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 15, 2026
अब ₹2,000 से ऊपर के merchant UPI लेन-देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ़ 5% हो, लेकिन UPI के कुल transaction value का करीब 65% इन्हीं में है।
सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फ़ीस नहीं…
સામાન્ય ગ્રાહકોના ખિસ્સા ખાલી થવાનો દાવો
સરકારના આ દાવા પર પણ રાહુલ ગાંધીએ સવાલ ઉભા કર્યા છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ નિર્ણયથી ગ્રાહકો પાસેથી કોઇ ફી લેવામાં નહીં આવે. રાહુલ ગાંધીએ પલટવાર કરતા જણાવ્યું કે સરકાર ભલે કહે કે ગ્રાહકો પાસેથી કોઇ ચાર્જ લેવામાં નહીં આવે પરંતુ જ્યારે દુકાનદાર પર આ ફી થોપવામાં આવશે તો આ પૈસા અંતે ક્યાંથી આવશે? તેમણે દાવો કર્યો કે દુકાનદાર આ ખર્ચને પોતાના ખિસ્સાથી નહીં ભરે પરંતુ તે વસ્તુ અને સેવાઓની કિંમત વધારીને તેને ગ્રાહકોના ખિસ્સામાંથી જ વસૂલશે.
અમેરિકન કંપનીઓ સામે સરેન્ડરનો આરોપ
આ વિવાદમાં રાહુલ ગાંધીએ વિદેશી તાકાતોનો એન્ગલ જોડતા સરકારને ઘેરી છે. કોંગ્રેસના નેતાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અમેરિકન પેમેન્ટ કંપનીઓ લાંબા સમયથી ભારતની 'ઝીરો-MDR' નીતિનો વિરોધ કરતી આવી રહી છે.
શું છે સરકારનું નવું નોટિફિકેશન?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ભારત સરકારે પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ એક્ટ, 2007ની કલમ 10A હેઠળ UPI પેમેન્ટને લઈને એક નવું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ અંતર્ગત સરકારે બેંકોને 2,000 રૂપિયા સુધીના નાના UPI ટ્રાન્ઝેક્શન અને RuPay ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા કરવામાં આવતી ચુકવણીઓ પર કોઈપણ પ્રકારની ફી વસૂલવા પર સ્પષ્ટપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. જોકે, ભવિષ્યમાં 2,000 રૂપિયાથી વધુના વેપારી વ્યવહારો પર ડ્યૂટી (MDR) લાદવામાં આવી શકે છે. આ શુલ્ક શું હશે અને કયા વેપારીઓ પર લાગુ થશે તે હજુ સુધી સંપૂર્ણ રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી.
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