કિરેન રિજિજુએ 'મોદી તેરી... ખુદેગી' ટિપ્પણી પર આકરા પ્રહારો કર્યા, રાહુલ અને ખડગે સંસદમાં માફી માંગે તેવી માંગ કરી

રવિવારે કોંગ્રેસની રેલીમાં જયપુર મહિલા કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખે કહ્યું હતું કે, 'મોદી, તમારી કબર ખોદવામાં આવશે, આજે નહીં તો કાલે'.

કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુ
કેન્દ્રીય સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરેન રિજિજુ (ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી : ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ રવિવારે દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની રેલી દરમિયાન "વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની કબર ખોદવાની" અંગે કોંગ્રેસના નેતાની ટિપ્પણી પર સખત વાંધો ઉઠાવ્યો છે. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ સોમવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, જેમાં પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને આ નિવેદન માટે સંસદના ફ્લોર પર રાષ્ટ્રની માફી માંગવા હાકલ કરી હતી.

"અમે દેશ માટે કામ કરી રહ્યા છીએ અને તે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને દુઃખદ છે કે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ ખુલ્લેઆમ વડા પ્રધાન મોદીની કબર ખોદવાની જાહેરાત કરી," કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રીએ આજે ​​રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું. રિજિજુએ કહ્યું કે કોંગ્રેસ અને ભાજપના કાર્યકરો અને નેતાઓ રાજકીય હરીફ છે, દુશ્મન નથી.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ 2014 માં બનેલી એક ઘટનાને પણ યાદ કરી જ્યારે ભાજપના સાંસદ નિરંજન જ્યોતિએ વિપક્ષ વિશે કેટલીક નકારાત્મક ટિપ્પણીઓ કરી હતી. વડા પ્રધાને તરત જ તેમને માફી માંગવા કહ્યું, જે તેમણે માફી માંગી. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભાજપ-એનડીએએ ક્યારેય કોઈની હત્યા કરવા વિશે કે કોઈના માતા-પિતા વિશે કંઈ કહ્યું નથી. જો કોઈ બીમાર હોય, જન્મદિવસ પર હોય કે આવા પ્રસંગોએ, તો અમે એકબીજાને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ."

રિજિજુએ કહ્યું, "અમે હંમેશા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છીએ. સંસદમાંથી ભાગી જવું અને પીએમને ગાળો આપવી એ સભ્ય સમાજને શોભતું નથી. હું ફરી એકવાર કહેવા માંગુ છું કે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને વિપક્ષના નેતાએ લોકસભા અને રાજ્યસભામાં દેશની માફી માંગવી જોઈએ."

શું છે સમગ્ર મામલો

જયપુર મહિલા કોંગ્રેસના જિલ્લા પ્રમુખ મંજુ લતા મીણાએ રવિવારે રામલીલા મેદાનમાં પાર્ટીની રેલી દરમિયાન કહ્યું હતું કે, "મોદી, તમારી કબર ખોદવામાં આવશે, આજે નહીં તો કાલે." પોતાના નિવેદનનો બચાવ કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "જનતા મત ગોટાળા અંગે ખૂબ ગુસ્સે છે. તેમણે મત ગોટાળા કરીને સરકારો બનાવી. ચૂંટણી પંચ પણ તેમના ઈશારે કામ કરી રહ્યું છે. તેઓ (પીએમ મોદી) રોજગાર, યુવાનો, મહિલાઓ કે ખેડૂતો વિશે વાત કરતા નથી. તેઓ મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન હટાવે છે."

