મણિપુરમાં ભાજપે સરકાર બનાવી, વાય ખેમચંદ સિંહે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા

કુકી સમુદાયના ભાજપના ધારાસભ્ય નેમચા કિપગેન અને નાગા પીપલ્સ ફ્રન્ટ (NPF)ના ધારાસભ્ય એલ. દિખોએ મણિપુરના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા.

મણિપુરના રાજ્યપાલ અજય ભલ્લાએ વાય ખેમચંદને મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેવડાવ્યા હતા
મણિપુરના રાજ્યપાલ અજય ભલ્લાએ વાય ખેમચંદને મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેવડાવ્યા હતા (PTI)
By PTI

Published : February 4, 2026 at 10:33 PM IST

ઇમ્ફાલ: મણિપુરમાં ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બની ગઇ છે. મુખ્યમંત્રી તરીકે યુમનામ ખેમચંદ સિંહે મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. તેઓ 62 વર્ષના છે. રાજ્યપાલ અજય કુમાર ભલ્લાએ ખેમચંદ સિંહને પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લેવડાવ્યા હતા.

કુકી સમુદાયના ભાજપના ધારાસભ્ય નેમચા કિપગેન અને નાગા પીપલ્સ ફ્રન્ટ (NPF)ના ધારાસભ્ય એલ. દિખોએ મણિપુરના નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા હતા. કિપગેને નવી દિલ્હીના મણિપુર ભવનથી ઓનલાઈન શપથ લીધા. ભાજપના ગોવિંદદાસ કોન્થુજમ અને NPP નેતા કે. લોકેન સિંહે પણ મંત્રી તરીકે શપથ લીધા. મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન હટાવ્યાના થોડા કલાકો પછી અહીં લોકભવનમાં શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો. ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીથી અશાંત મણિપુર રાષ્ટ્રપતિ શાસન હેઠળ હતું.

બ્લેકબેલ્ટ ધારક રહ્યા છે ખેમચંદ સિંહ

મુખ્યમંત્રી પદના શપથ લેનારા ખેમચંદ સિંહ બે વખતથી ભાજપના ધારાસભ્ય છે. મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેનારા ખેમચંદ સિંહ લાંબા સમયથી RSS કાર્યકર્તા અને રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના સભ્ય છે. તેમને સંગઠન-કેન્દ્રિત નેતા માનવામાં આવે છે અને રાજ્યમાં મહત્ત્વપૂર્ણ બંધારણીય અને મંત્રી પદો પર રહી ચૂક્યા છે.

રાજકારણ ઉપરાંત, તેમનો તાઈકવૉન્ડો સાથે લાંબો સંબંધ છે. તેઓ બ્લેક બેલ્ટ ધરાવે છે અને તાઈકવૉન્ડો એસોસિએશન ઑફ ઈન્ડિયાના ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. ખેમચંદ સિંહ ઉત્તરપૂર્વમાં આ રમતને પ્રોત્સાહન આપવામાં પણ સામેલ રહ્યા છે. ખેમચંદ સિંહ ભલે બે દાયકાથી રાજકારણમાં હોય, પરંતુ 2017ની ચૂંટણીમાં ઇમ્ફાલ પશ્ચિમમાં સિંઘજમી બેઠક જીત્યા પછી વિધાનસભામાં તેમનો પ્રવેશ થયો હતો.

પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમ. બિરેન સિંહના નેતૃત્વ હેઠળની પહેલી ભાજપ સરકારમાં તેમણે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી હતી. 2022માં બિરેન સિંહની બીજી સરકારમાં, તેમને મંત્રીમંડળમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા અને મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન, હાઉસિંગ અને અર્બન ડેવલપમેન્ટ (MAHUD), ગ્રામીણ વિકાસ, પંચાયતી રાજ અને શિક્ષણ જેવા વિભાગો સોંપવામાં આવ્યા હતા.

ફેબ્રુઆરી 2025માં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું ત્યાં સુધી તેઓ કેબિનેટ સભ્ય રહ્યા. 2023માં, મૈતેઈ અને કુકી સમુદાયો વચ્ચે વંશીય હિંસાના રાજ્ય સરકારના સંચાલનની ટીકા વચ્ચે મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહે રાજીનામું આપ્યું, જેના પગલે મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું હતું.

ખેમચંદ પહેલી વાર 2012ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસની ટિકિટ પર લડ્યા હતા પરંતુ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સામે હારી ગયા હતા. 2013માં, તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા. સિંગજામેઈ યુમનામ લીકાઈમાં જન્મેલા સિંહે 1978માં રામલાલ પોલ હાઇસ્કૂલમાંથી તેમનું હાઇ સ્કૂલ શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું. તે પરિણીત છે અને તેમને એક પુત્ર છે.

મૈતેઈ અને કુકી સમુદાયો વચ્ચે વંશીય હિંસા ફાટી હતી

ગયા વર્ષે 9 ફેબ્રુઆરીના રોજ, મૈતેઈ અને કુકી સમુદાયો વચ્ચે મહિનાઓ સુધી ચાલી રહેલી વંશીય હિંસા બાદ બિરેન સિંહની આગેવાની હેઠળની ભાજપ સરકારે રાજીનામું આપ્યું હતું, જેના કારણે મણિપુરમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી, મણિપુર હિંસામાં કુકી અને મૈતેઈ સમુદાયોના સભ્યો તેમજ સુરક્ષા કર્મચારીઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 260 લોકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે અનેક લોકો વિસ્થાપિત થયા છે.

