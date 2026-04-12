મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ PM મોદીને કેમ પત્ર લખ્યો?, સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની માંગ કરી

કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ મહિલા અનામત બિલ અંગે સરકાર પર સવાલ ઉઠાવતા પૂછ્યું કે કોઈપણ માહિતી વિના સંસદનું ખાસ સત્ર કેમ બોલાવવામાં આવ્યું.

મલ્લિકાર્જુન ખડગે (PTI)
Published : April 12, 2026 at 4:35 PM IST

નવી દિલ્હી : કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભાના વિરોધ પક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રવિવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખીને સરકારને મહિલા અનામત બિલ અને સીમાંકન મુદ્દાને લગતા પ્રસ્તાવિત બંધારણીય સુધારાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવા વિનંતી કરી.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સંસદનું ખાસ સત્ર વિપક્ષને વિશ્વાસમાં લીધા વિના બોલાવવામાં આવ્યું હતું અને ચેતવણી આપી હતી કે યોગ્ય ચર્ચા માટેની મહત્વની બાબતો હજુ પણ અસ્પષ્ટ છે. સંસદ 16 એપ્રિલે મહિલા અનામત સુધારા બિલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ત્રણ દિવસનું ખાસ સત્ર શરૂ કરવાનું છે.

પત્રમાં, ખડગેએ લખ્યું, "મને હમણાં જ 16 એપ્રિલથી શરૂ થતા નારી શક્તિ વંદન કાયદા પર ચર્ચા કરવા માટે સંસદના ખાસ સત્ર અંગેનો તમારો પત્ર મળ્યો છે. આ ખાસ સત્ર અમને વિશ્વાસમાં લીધા વિના બોલાવવામાં આવ્યું છે, અને તમારી સરકાર આગામી સીમાંકન અંગે કોઈ વિગતો આપ્યા વિના ફરીથી અમારુ સમર્થન માંગી રહી છે."

તમે સમજી શકશો કે સીમાંકન અને અન્ય બાબતોની વિગતો વિના, આ ઐતિહાસિક કાયદા પર કોઈપણ કાર્યવાહીની ચર્ચા કરવી અશક્ય બનશે. " 'તમે તમારા પત્રમાં લખ્યું છે કે તમારી સરકારે રાજકીય પક્ષો સાથે આ બાબતે ચર્ચા કરી છે.

જોકે, મને દુઃખની વાત છે કે આ સત્યની વિરુદ્ધ છે, કારણ કે તમામ વિપક્ષી પક્ષો સરકારને 29 એપ્રિલ, 2026ના રોજ ચૂંટણીના વર્તમાન તબક્કાના અંત પછી બંધારણમાં કરવામાં આવી રહેલા ફેરફારોની ચર્ચા કરવા માટે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવા માટે કહી રહ્યા છે.

ચાલુ રાજ્યની ચૂંટણીઓ દરમિયાન ખાસ બેઠક બોલાવવાથી અમારો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત થાય છે કે તમારી સરકાર મહિલાઓને ખરેખર સશક્તિકરણ કરવાને બદલે રાજકીય લાભ મેળવવા માટે બિલ લાગુ કરવા માટે ઉતાવળ કરી રહી છે.

તેમણે કહ્યું કે જો ખાસ સંસદ સત્રનો હેતુ લોકશાહીને મજબૂત બનાવવાનો અને દરેકની સંમતિથી નિર્ણયો લેવાનો હોય, તો મહિલા અનામત બિલ સંબંધિત સીમાંકનના મુદ્દા પર સંયુક્ત ચર્ચા આગળ વધારવી પડશે.

પત્રમાં લખ્યું હતું કે, 'જો ખાસ બેઠકનો હેતુ 'આપણા લોકશાહીને મજબૂત બનાવવા' અને 'બધાને સાથે લઈને આગળ વધવા'નો હોય, જેમ તમે પત્રમાં લખ્યું છે, તો હું સૂચન કરું છું કે સરકાર 29 એપ્રિલ પછી ગમે ત્યારે સીમાંકનના મુદ્દા પર ચર્ચા કરવા માટે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવે, જેને નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, 2023 માં સુધારા સાથે જોડવામાં આવી રહ્યો છે.'

સરકાર બે મોટા ફેરફારો કરવાની યોજના ધરાવે છે. 2023ના નારી શક્તિ વંદન કાયદાએ મહિલા અનામતને નવી વસ્તી ગણતરી અને સીમાંકન સાથે જોડ્યું. વસ્તી ગણતરીમાં વિલંબને કારણે, 2011ની વસ્તી ગણતરીના ડેટા સાથે આગળ વધવાની યોજના છે.

કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે એમ કહ્યું કે, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ખાસ સંસદ સત્ર બોલાવવું એ આદર્શ આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન છે. તેમણે મહિલા અનામત બિલ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે 29 એપ્રિલ, 2026 પછી સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની વિપક્ષની માંગને પુનરાવર્તિત કરી.

X પરની એક પોસ્ટમાં જયરામ રમેશે લખ્યું, “કોંગ્રેસ પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચૂંટણી પ્રચાર વચ્ચે આવતા અઠવાડિયે સંસદના ખાસ સત્ર બોલાવવા અંગે પીએમને પત્ર લખીને કહ્યું, ‘આ આદર્શ આચારસંહિતાનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.’ તેમણે 29 એપ્રિલ, 2026 પછી ગમે ત્યારે સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવવાની વિપક્ષની વિનંતીનો પુનરોચ્ચાર કર્યો.

આ પણ વાંચો...

  1. સંસદનું ત્રણ દિવસીય સ્પેશ્યલ સત્ર મળશે, ભાજપે સંસદના ખાસ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે વ્હીપ જાહેર કર્યું
  2. I.N.D.I.A. એલાયન્સ 15 એપ્રિલે વ્યૂહાત્મક બેઠક યોજશે; મહિલા અનામત બિલ પર ચર્ચા થશે



