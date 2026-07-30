રાજ્યસભામાં અમિત શાહ પર ખડગેનો પ્રહાર; કહ્યું - ગૃહમંત્રી છૂપાઈ નહીં શકે, એક દિવસ તેમને ઢસડીને બહાર કાઢીશું, ભાજપે નોંધાવ્યો વિરોધ
CJP પ્રોટેસ્ટ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર કથિત પેલેટ ગનના ઉપયોગને ટાંકીને ખડગેએ અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું
Published : July 30, 2026 at 8:05 PM IST
નવી દિલ્હી: ગુરુવારે રાજ્યસભામાં બોલતા, વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ પ્રશ્નપત્ર લીકને રોકવા માટે સરકારના બિલની ભવિષ્યની અસરકારકતા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી. તેમણે સમયબદ્ધ વાર્ષિક પરીક્ષા કેલેન્ડર બનાવવાનું સૂચન કર્યું અને તાજેતરના વિદ્યાર્થી આંદોલનો દરમિયાન વિરોધીઓ પર થયેલા અત્યાચારોની ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી.
ખડગેએ કહ્યું કે, "વિદ્યાર્થીઓ પર પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવા માટે જવાબદાર ગૃહમંત્રી હવે બંધ દરવાજા પાછળ છુપાઈ રહ્યા છે. એક દિવસ, અમે તમને બહાર કાઢીશું." શાસક પક્ષે આ નિવેદન સામે વાંધો ઉઠાવ્યો.
જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી ઉપાયો નિવારણ) સુધારા બિલ, 2026 પર ઉપલા ગૃહમાં ચર્ચા શરૂ કરતા, વિપક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારે કડક જોગવાઈઓ રજૂ કરી છે, પરંતુ તેનાથી કોઈ ફરક પડશે નહીં. તેમણે દલીલ કરી હતી કે ,વાસ્તવિક અસર પરીક્ષાઓ કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે અને પ્રશ્નપત્ર લીકને કેટલી અસરકારક રીતે અટકાવવામાં આવે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.
કોંગ્રેસ પ્રમુખે પ્રશ્ન કર્યો કે, જ્યારે બે વર્ષ પહેલા મૂળ કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો ત્યારે સરકાર આ પગલાંને શામેલ કરવાને બદલે હવે કેમ લઈ રહી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીએ અગાઉ યુવાનો સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉઠાવતી વખતે કાયદામાં રહેલી ખામીઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
ખડગેએ જણાવ્યું હતું કે, આ બિલ અધૂરું છે અને આનાથી પેપર લીક થવાથી રોકી શકાશે. તેમણે જણાવ્યું કે, કે આ બિલ ફક્ત હાલના તણાવપૂર્ણ વાતાવરણને શાંત કરવા અને રસ્તા પર ઉતરેલા વિદ્યાર્થીઓને શાંત કરવા માટે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
તેમણે કહ્યું કે, સરકારને વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સામે ઝૂકવાની ફરજ પડી હતી, જેના કારણે વડાપ્રધાને (શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર) પ્રધાનને હટાવવા પડ્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ પગલું સરકારને સત્તા ગુમાવવાના ડરથી પ્રેરિત હતું.
વિપક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રશ્નપત્ર લીક થવાના મામલે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોથી સરકાર ગભરાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે પ્રધાનનું રાજીનામું માંગવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ફક્ત પોતાનું પદ બચાવવા માટે આ પગલાં લીધાં છે.
તેમણે ગૃહમંત્રી અમિત શાહના આ મામલે મૌન પર સવાલ ઉઠાવતા પૂછ્યું હતું કે, તેઓ શા માટે ચૂપ રહ્યા છે. તેમણે સરકારને ચેતવણી આપી હતી કે વિદ્યાર્થીઓ તેમને પહેલા જે પાઠ ભણાવી ચૂક્યા છે તેના કરતાં પણ વધુ કઠોર પાઠ શીખવી શકે છે.
ખડગેએ દાવો કર્યો હતો કે વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન લગભગ 50 વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા હતા; કેટલાકની હાલત ગંભીર છે, જ્યારે અન્યને પેલેટ ગનથી ઇજાઓ થઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને થયેલી ઇજાઓ માટે ગૃહમંત્રી જવાબદાર છે.
ગૃહમાં શાહની ગેરહાજરી પર સવાલ ઉઠાવતા, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે ટિપ્પણી કરી કે ગૃહમંત્રી રૂમમાં છુપાઈ શકતા નથી. તેમણે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ અને મહિલાઓ પર થયેલા અત્યાચારોની ન્યાયિક તપાસની માંગ કરી.
તેમણે વધુમાં ટિપ્પણી કરી કે વડા પ્રધાનને દેશના વિદ્યાર્થીઓને સંબોધવા માટે બીજો કોઈ સમય મળ્યો નથી અને અંતે તેમણે મધ્યરાત્રિએ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા તેમને સંબોધિત કરવાનું પસંદ કર્યું.
ખડગેએ સરકારને પૂછ્યું કે, લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસનો ઉપયોગ અને પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ કોણે આપ્યો હતો. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને માર મારનારા સાદા કપડા પહેરેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ જાણવાની માંગ કરી. તેમણે કહ્યું કે જો ગૃહમંત્રી આ પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકતા નથી, તો તેમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ.
તેમણે ટિપ્પણી કરી કે, જ્યારે શિક્ષણમંત્રી પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપીને સંસદ સંકુલમાં પહોંચ્યા, ત્યારે શાસક પક્ષે તેમનું સ્વાગત એવી રીતે કર્યું કે જાણે તેઓ કારગિલ યુદ્ધમાંથી વિજયી થઈને પાછા ફર્યા હોય. ખડગેએ કહ્યું કે, એવું લાગે છે કે સરકાર તેની નિષ્ફળતાઓની પણ ઉજવણી કરી રહી છે.
વિરોધ પક્ષના નેતાએ જણાવ્યું હતું કે, જો સંસ્થાઓમાં ફેરફાર નહીં કરવામાં આવે, તો નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) યથાવત રહેશે, અને પરીક્ષા પ્રક્રિયા પહેલાની જેમ ચાલુ રહેશે, તો સંસદને થોડા મહિનામાં ફરીથી સમાન કાયદો ઘડવો પડી શકે છે.
તેમણે સરકારને પ્રશ્ન કર્યો કે, દેશભરમાં પેપર લીકની આટલી બધી ઘટનાઓ બની રહી છે ત્યારે તેની ગુપ્તચર એજન્સીઓ શું કરી રહી છે. તેમણે ધ્યાન દોર્યું કે, આજ સુધી, પ્રશ્નપત્ર લીકના કેસોના સંદર્ભમાં પકડાયેલા કોઈપણ વ્યક્તિને સજા કરવામાં આવી નથી.
ખડગેએ સરકારી જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પરીક્ષાઓ માટે સમયબદ્ધ વાર્ષિક કેલેન્ડર બનાવવાનું સૂચન કર્યું. તેમણે પૂછ્યું કે જ્યારે દેશભરમાં દસ લાખ શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી રહે છે ત્યારે બાળકોને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ કેવી રીતે પૂરું પાડી શકાય.
તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, દેશની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં RSS વિચારધારા સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓની નિમણૂંક કરવામાં આવી રહી છે.
પોતાનો મુદ્દો રજૂ કરતી વખતે, ખડગેએ મનુસ્મૃતિના કેટલાક અંશોનો હિન્દી અનુવાદ વાંચ્યો; શાસક પક્ષના સભ્યોએ તેનો ઉગ્ર વિરોધ કર્યો, જેના કારણે ગૃહમાં હોબાળો થયો.
ગૃહના નેતા જે.પી. નડ્ડાએ જણાવ્યું કે, ખડગેની ટિપ્પણીએ સામાજિક વિખવાદનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું અને માંગ કરી કે આ અંશોને ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવામાં આવે. ભાજપના સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ ટિપ્પણી કરી કે મનુસ્મૃતિમાંથી વિવાદાસ્પદ ફકરો સ્પષ્ટ નથી.
ત્યારબાદ, અધ્યક્ષે ચુકાદો આપ્યો કે, આ ફકરાનું પ્રમાણીકરણ થઈ શકતું નથી, તેથી તેને ગૃહની કાર્યવાહીમાંથી દૂર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ખડગેએ સરકારને રાષ્ટ્રીય યુવા રોજગાર વ્યૂહરચના ઘડવા પણ વિનંતી કરી.
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