રાજ્યસભામાં ખડગેએ કહ્યું, "આ નારા લગાવતા લાખો સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ જેલમાં ગયા, તમે શું કરી રહ્યા હતા?"
બંને ગૃહોમાં રાષ્ટ્રગીત, વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર ચર્ચા થઈ. અગાઉ, પીએમ મોદીએ લોકસભામાં તેની શરૂઆત કરી હતી.
Published : December 9, 2025 at 3:50 PM IST
નવી દિલ્હી: મંગળવારે સંસદના 2025ના શિયાળુ સત્રમાં રાષ્ટ્રગીત, વંદે માતરમ પર ચર્ચા થઈ હતી. અમિત શાહે શાસક પક્ષ પર ચર્ચા શરૂ કરી હતી. આ દરમિયાન, ગૃહમાં વિરોધ પક્ષના નેતા, મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જવાબ આપ્યો.
રાજ્યસભામાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીકા કરતા, મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું કે જ્યારે 1921માં અસહકાર ચળવળ દરમિયાન "વંદે માતરમ" બોલવા બદલ તેમના પક્ષના નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે ભાજપના ભૂતપૂર્વ વિચારકો અંગ્રેજો માટે કામ કરી રહ્યા હતા. વંદે માતરમ પર ચર્ચામાં ભાગ લેતા, કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું કે તેમની પાર્ટીએ સ્વતંત્રતા સંગ્રામ દરમિયાન "વંદે માતરમ" નારા લગાવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું, "તમારો (ભાજપ) હંમેશા સ્વતંત્રતા સંગ્રામ અને દેશભક્તિના ગીતોનો વિરોધ કરવાનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. જ્યારે મહાત્મા ગાંધીએ 1921માં અસહકાર ચળવળ શરૂ કરી હતી, ત્યારે લાખો કોંગ્રેસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ 'વંદે માતરમ' ના ગાન કરતા જેલમાં ગયા હતા. તમે શું કરી રહ્યા હતા? તે સમયે તમે અંગ્રેજો માટે કામ કરી રહ્યા હતા."
Speaking in Rajya Sabha in debate on 'Vande Mataram', LoP Mallikarjun Kharge says," ...congress working committee members, including nehru ji, mahatma gandhi, mauala azad, netaji subhash chandra ji, sardar patel ji, govind vallabh pant ji passed a resolution recommending that… pic.twitter.com/5IdbtNe7kq— ANI (@ANI) December 9, 2025
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જવાહરલાલ નેહરુનું અપમાન કરવાની તક ક્યારેય ચૂકતા નથી. ખડગેએ કહ્યું કે ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ પણ આવું જ કરે છે. અગાઉ, ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે એવા આરોપોને ફગાવી દીધા હતા કે વંદે માતરમની 150મી વર્ષગાંઠ પર રાજ્યસભાની ખાસ ચર્ચા પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય રીતે ગોઠવાયેલી હતી. તેમણે કહ્યું કે ટીકાકારોએ રાષ્ટ્રીય ગીતના વારસા અને મહત્વ પર "પુનર્વિચાર" કરવાની જરૂર છે.
ખડગેએ વધુમાં કહ્યું કે નેહરુ, મહાત્મા ગાંધી, મૌલાના આઝાદ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ, સરદાર પટેલ અને ગોવિંદ વલ્લભ પંત સહિત કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિના સભ્યોએ એક ઠરાવ પસાર કરીને ભલામણ કરી હતી કે જ્યાં પણ રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમોમાં વંદે માતરમ ગવાય છે, ત્યાં ફક્ત પ્રથમ બે શ્લોકો જ ગવા જોઈએ. શું કોંગ્રેસ કાર્યકારી સમિતિમાં નેહરુ એકલા હતા? તમે બધા વરિષ્ઠ નેતાઓનું અપમાન કરી રહ્યા છો જેમણે એકસાથે નિર્ણય લીધો હતો. પ્રધાનમંત્રી અને ગૃહમંત્રી નહેરુને શા માટે નિશાન બનાવી રહ્યા છે?
સંસદના ઉપલા ગૃહમાં બોલતા, શાહે કહ્યું કે કેટલાક વિપક્ષી પક્ષોના સાંસદોએ કહ્યું હતું કે આ ચર્ચા પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી રાજકારણ સાથે જોડાયેલી છે. શાહે કહ્યું કે કેટલાક લોકો માને છે કે આ ચર્ચા બંગાળમાં ચૂંટણીઓ હોવાથી થઈ રહી છે. તેઓ વંદે માતરમના મહિમાને પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીઓ સાથે જોડવા માંગે છે. મને લાગે છે કે તેઓએ તેમની સમજણ પર પુનર્વિચાર કરવાની જરૂર છે. તેમણે આ ગીતને 'ભારત માતા પ્રત્યે ભક્તિ અને ફરજ જાગૃત કરતી અમર કૃતિ' ગણાવી અને કહ્યું કે ચર્ચાના હેતુ પર સવાલ ઉઠાવનારાઓએ 'નવેસરથી, સ્પષ્ટ રીતે વિચારવું જોઈએ.'
