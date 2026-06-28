કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસ: પોલીસે લોહાગઢ કિલ્લે ક્રાઈમ સીન રિક્રિએટ કર્યું, આરોપી ચેતનનું વાહન કર્યું જપ્ત
પુણે ગ્રામીણ પોલીસે રવિવારે આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને લોહાગઢ કિલ્લે લઈ જઈ ઘટનાના સમગ્ર ઘટનાક્રમનું રિકન્ટ્રક્શન કર્યું, જ્યાં કેતનને ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો.
Published : June 28, 2026 at 3:43 PM IST
પુણે: લોહાગઢ કિલ્લા પર કેતન અગ્રવાલની કથિત હત્યાના મામલે પોલીસે આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના મિત્ર ચેતન ચૌધરીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈ ક્રાઈમ સીન રિક્રિએટ કર્યો છે. આરોપ છે કે આ જ જગ્યાએ કેતનને ધક્કો મારીને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આરોપીઓની હાજરીમાં ઘટનાક્રમનું રિકન્ટ્રક્શન કર્યું છે.
પોલીસે પુતળાનો ઉપયોગ કરી સીન રિક્રિએટ કર્યો
પુણે ગ્રામીણ પોલીસે રવિવારે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીને લોહાગઢ કિલ્લે લઈ જવામાં આવ્યા, જ્યાં કથિત રીતે કેતનને એક ખડક પરથી ધક્કો મારીને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સંદીપ સિંહ ગિલે જણાવ્યું કે, "આરોપીઓને ઘટનાસ્થળનું નાટ્ય રૂપાંતરણ કરવા માટે લોહાગઢ કિલ્લે, ખાસ કરીને જ્યાં ઘટના બની હતી તે સ્થળે લઈ જવામાં આવ્યા. ઘટનાક્રમનું સંપૂર્ણ પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવ્યું."
#WATCH | Pune, Maharashtra: Ketan Agarwal Murder Case | Visuals from Lohagad Fort, where Police brought accused Siya Goyal for crime scene recreation. pic.twitter.com/hv7sxtp7dp— ANI (@ANI) June 28, 2026
પોલીસે જણાવ્યું કે, આ દરમિયાન આરોપીઓએ અપનાવેલા રૂટ, આરોપીઓની સ્થિતિ, તેમની વિશિષ્ટ કાર્યવાહી અને ઘટના કેવી રીતે બની તેની વિગતવાર માહિતી મેળવવામાં આવી. પોલીસ ઉપાધ્યક્ષ ગજાનન ટોંપેએ મીડિયાને જણાવ્યું કે ઘટનાસ્થળના રિક્રિએશન માટે પોલીસે કેતનના વજન જેટલું પુતળું પણ બનાવ્યું હતું. આ અભ્યાસ કેતનને કિલ્લા પરથી કથિત રીતે ધક્કો મારવામાં આવ્યો હતો તે દાવાની પુષ્ટિ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસકર્તાઓ મૃત્યુના ચોક્કસ કારણો અને બંને આરોપીઓની ભૂમિકાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
આરોપી ચેતનનું વાહન જપ્ત
આ દરમિયાન લોનાવલા ગ્રામીણ પોલીસે લોહાગઢ કિલ્લે કેતન અગ્રવાલની હત્યાના કેસની તપાસમાં આરોપી ચેતન ચૌધરીનું વાહન જપ્ત કરી લીધું છે. પોલીસ અનુસાર, આરોપી ચેતને પુણેથી લોહાગઢ કિલ્લા સુધી મુસાફરી કરવા માટે આ ટુ-વ્હીલરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. વાહન ઉપરાંત, અધિકારીઓએ આરોપી દ્વારા ઘટનાના દિવસે પહેરવામાં આવેલી હૂડી અને હેડફોન પણ કબજે લીધા છે. લોનાવલા પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે કે જપ્ત કરાયેલા ટુ-વ્હીલર અને કપડાંની ફોરેન્સિક તપાસ કરવામાં આવી છે.
જણાવી દઈએ કે, કેતન અગ્રવાલનું 18 જૂને પુણે નજીક લોહાગઢ કિલ્લા પરથી પડી જવાથી મૃત્યુ થયું હતું, જે બાદ મામલો દાખલ કરવામાં આવ્યો. પોલીસને શંકા છે કે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ પોતાની ઉંમરના આ તબક્કે લગ્ન કરવા તૈયાર ન હતી અને કથિત રીતે પરિવારના દબાણ હેઠળ પીડિત સાથે લગ્ન કરી રહી હતી. કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના મિત્ર ચેતન ચૌધરીને 23 જૂને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેઓ આગળની તપાસ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી 29 જૂન સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.
ઘટના બાદ મહારાષ્ટ્ર સરકારે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ટ્રાયલને મંજૂરી આપી દીધી છે અને વરિષ્ઠ વકીલ તેમજ રાજ્યસભા સાંસદ ઉજ્જવલ નિકમને આ કેસમાં વિશેષ લોક અભિયોજક તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. આ નિર્ણય પીડિતના પિતા દ્વારા પુણેમાં મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને મળીને ઝડપી ન્યાયની અપીલ કર્યા બાદ લેવામાં આવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ પરિવારને ખાતરી આપી હતી કે આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને મામલાની ઝડપી સુનાવણી કરવામાં આવશે. હાલ પોલીસ આગળની તપાસ કરી રહી છે અને કોર્ટમાં ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવાની તૈયારીમાં છે.
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