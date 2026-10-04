CEC જ્ઞાનેશ કુમાર સામે આ રાજ્યની સરકારે વિજિલન્સ તપાસના આદેશ આપ્યા, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
આ કેસ મલેશિયન સિવિલ એન્જિનિયરની કથિત આત્મહત્યા સાથે સંબંધિત છે, જે એમસી રોડને અપગ્રેડ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવેલા કન્સોર્ટિયમ સાથે સંકળાયેલો હતો.
Published : October 4, 2026 at 12:17 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળ ગૃહ વિભાગે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર સામે નવી તકેદારી તપાસનો આદેશ આપ્યો છે. કેરળ કેડરના IAS અધિકારી જ્ઞાનેશ કુમાર, 2006 માં જાહેર બાંધકામ વિભાગ (PWD) સચિવ તરીકે સેવા આપતા હતા ત્યારે દાખલ કરાયેલા કેસ સાથે સંકળાયેલો છે.
આ ઘટના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર સામે દેશવ્યાપી વિપક્ષના વિરોધ વચ્ચે આવી છે. કેરળના ગૃહ પ્રધાન રમેશ ચેન્નીથલાના કાર્યાલયે પુષ્ટિ આપી છે કે KPCC એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીના સભ્ય મલયંકીઝુ વેણુગોપાલની ફરિયાદ બાદ દાયકાઓ જૂના કેસની તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
આ કેસ 2006નો છે, જ્યારે રાજ્ય સરકારે કેરળ રાજ્ય પરિવહન પ્રોજેક્ટ (KSTP) હેઠળ વિશ્વ બેંક દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલા ₹215 કરોડના તિરુવનંતપુરમ અંગમાલી રાજ્ય ધોરીમાર્ગ (MC રોડ) વિકાસ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો હતો. જ્ઞાનેશ કુમારે જાહેર બાંધકામ વિભાગના સચિવ તરીકે આ પ્રોજેક્ટ સંભાળ્યો હતો.
આ પ્રોજેક્ટ મલેશિયન કંપની, પેમ્બીનાન લેબુહરાયા કોટા ભારુ (PLKB)ને સોંપવામાં આવ્યો હતો. જોકે, કંપનીના પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર લી સી બિનએ કુઆલાલંપુરમાં આત્મહત્યા કરી હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે તેમની સુસાઇડ નોટ અને બેંક સ્ટેટમેન્ટમાં એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે જ્ઞાનેશ કુમારની હેરાનગતિ અને બિલ રોકી રાખવાથી પ્રોજેક્ટમાં નોંધપાત્ર વિલંબ અને મુશ્કેલીઓ થઈ હતી.
જોકે, વી.એસ. અચ્યુતાનંદનના નેતૃત્વ હેઠળની તત્કાલીન લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) સરકારે પ્રાથમિક તપાસ શરૂ કરી અને કુમારની બદલી કરી. થોમસ આઇઝેકે પણ એન્જિનિયરની સુસાઇડ નોટ જાહેરમાં પાછી લાવી, જેમાં કુમાર પર આ મામલે સીધી ભૂમિકા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો.
ગૃહમંત્રીનું નિવેદન
મીડિયાને સંબોધતા ગૃહમંત્રી રમેશ ચેન્નીથલાએ જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદની વિગતવાર તપાસ પ્રથમદર્શી પુરાવા આપે છે. જ્ઞાનેશ કુમાર 2006 માં જ્યારે પ્રોજેક્ટ અમલમાં મુકાયો ત્યારે જાહેર બાંધકામ વિભાગ (PWD) સચિવ હતા. મલેશિયન પ્રોજેક્ટ એન્જિનિયર લી સી બિનએ કુઆલાલંપુરમાં આત્મહત્યા કરતા પહેલા ઘણી ફરિયાદો નોંધાવી હતી. તેમણે તેમની પત્ની અને કંપની ડિરેક્ટરને આપેલી સુસાઇડ નોટમાં જ્ઞાનેશ કુમારનું નામ સ્પષ્ટપણે ઉલ્લેખ્યું હતું. જોકે તે સમયે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમના ટ્રાન્સફર પછી તે બંધ કરવામાં આવી હતી. તાજેતરની ફરિયાદના આધારે, અમને લાગ્યું કે વિગતવાર વિજિલન્સ તપાસ જરૂરી છે.
ચેન્નીથલાએ કહ્યું, "તેમણે આ બાબતે મુખ્યમંત્રી સાથે વાત કરી હતી અને વિજિલન્સ ડિરેક્ટર મનોજ અબ્રાહમને સંપૂર્ણ તપાસ કરવા અને જરૂરી કાનૂની પગલાં લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. કાનૂની નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે કે આ કથિત ગુનાઓ 20 વર્ષ પહેલાં રાજ્યના અમલદાર તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન થયા હોવાથી, કુમારને આ કેસમાં તપાસથી કોઈ કાનૂની મુક્તિ કે રક્ષણ નથી." એવા અહેવાલ છે કે ગૃહ વિભાગને કાનૂની મંજૂરી મળી ગઈ છે, જે સંકેત આપે છે કે તપાસમાં કોઈ કાનૂની અવરોધ નહીં આવે.
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