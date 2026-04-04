કેરળ: શશિ થરૂરના કાફલા પર હુમલો, સુરક્ષાકર્મી ઘાયલ, કેસ દાખલ

કેરળમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શશિ થરૂરના કાફલા પર હુમલો થયો હતો.

કોંગ્રેસ નેતા શશિ થરૂર
કોંગ્રેસ નેતા શશિ થરૂર (ફાઇલ ફોટો - ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 4, 2026 at 9:18 AM IST

તિરુવનંતપુરમ: 2026 ની કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પ્રચાર દરમિયાન કોંગ્રેસ નેતા શશિ થરૂરના કાફલા પર હુમલાની એક મોટી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. થરૂર હુમલામાં માંડ માંડ બચી ગયા હતા, પરંતુ તેમના બંદૂકધારી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. બંદૂકધારીની ફરિયાદના આધારે, વાંદૂર પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે, ત્રણ લોકોની અટકાયત કરી છે અને બે વાહનો જપ્ત કર્યા છે.

સમાચાર એજન્સી IANS અનુસાર, કેરળના મલપ્પુરમમાં એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે કોંગ્રેસના સાંસદ શશિ થરૂરના કાફલાને તિરુવલ્લી ચેલીથોડુ બ્રિજ પાસે રોકવામાં આવ્યો હતો જ્યારે તેઓ વાંદૂરમાં એક ચૂંટણી પ્રચાર કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા હતા.

ફરિયાદમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ઘટના દરમિયાન થરૂરના સિક્યોરિટી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. બંદૂકધારીની ફરિયાદના આધારે, વાંદૂર પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે, ત્રણ લોકોની અટકાયત કરી છે અને બે વાહનો જપ્ત કર્યા છે. આરોપીઓમાંથી એક, ઉમામારા, જે કાલિકાવુનો રહેવાસી છે, સામે બિનજામીનપાત્ર કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, મોટરસાઇકલ પર આવેલા કેટલાક લોકોએ થરૂરની કારનો પીછો કર્યો અને તેમના સુરક્ષા ગાર્ડ સાથે ગાળો બોલી હતી. તેમનો સિક્યોરિટી તેમને બચાવવા આવ્યો પરંતુ ઝપાઝપીમાં ઘાયલ થયો.

પોલીસે મુખ્ય આરોપી ઉમર સામે બિનજામીનપાત્ર કેસ દાખલ કર્યો છે. તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાના અહેવાલ છે. વધુ બે શંકાસ્પદોની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેનાથી આરોપીઓની કુલ સંખ્યા પાંચ થઈ ગઈ છે. અધિકારીઓ હુમલાના હેતુ અને હુમલાના આયોજનમાં વધુ લોકો સામેલ હતા કે કેમ તેની તપાસ કરી રહ્યા છે.

શશિ થરૂરના કાફલા પર થયેલા હુમલાથી પ્રચાર દરમિયાન રાજકારણીઓની સલામતી અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઉભી થઈ છે, ખાસ કરીને કેરળ જેવા વિસ્તારોમાં. આ ઘટના રાજકારણીઓ માટે સુરક્ષામાં વધારો કરી શકે છે. તે પ્રદેશમાં વધતા રાજકીય તણાવને પણ વધારી શકે છે.

