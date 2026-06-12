કેરળ: વાયનાડમાં શિગેલાના વધુ સાત કેસની પુષ્ટિ; અત્યાર સુધીમાં 16 બાળકો ચેપગ્રસ્ત
કેરળના વાયનાડમાં શિગેલાના સાત નવા કેસ મળી આવતા, અત્યાર સુધીમાં કુલ 16 લોકો ચેપગ્રસ્ત થયા છે.
Published : June 12, 2026 at 4:55 PM IST
વાયનાડ (કેરળ): કેરળના વાયનાડ જિલ્લામાં વધુ સાત લોકોમાં શિગેલા ચેપની પુષ્ટિ થઈ છે, જેનાથી ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓની કુલ સંખ્યા 16 થઈ ગઈ છે.
જિલ્લા તબીબી અધિકારી (DMO) ડૉ. કે.ટી. રેખાએ જણાવ્યું હતું કે જિલ્લામાં રોગ દેખરેખ, નિવારક પગલાં અને જાગૃતિ અભિયાનો વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ રોગથી પ્રભાવિત તમામ 16 બાળકોની સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ હાલમાં સ્થિર છે.
તેમણે સલાહ આપી હતી કે ચેપના લક્ષણો ધરાવતા બાળકોએ અન્ય લોકો સાથે સંપર્કમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ અને સામાજિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ ઓછી કરવી જોઈએ. બાળકોથી પુખ્ત વયના લોકો સહિત અન્ય લોકોમાં રોગ ફેલાતો અટકાવવા માટે જરૂરી સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
ડૉ. રેખાએ લોકોને વિનંતી કરી કે જો નવા લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કર્મચારીઓને જાણ કરો અને નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં સારવાર લો. તેમણે જાતે દવા ન લેવાની પણ સલાહ આપી.
DMOએ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ માર્ગદર્શિકા અને નિવારક પગલાંનું કડક પાલન કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે લોકોને વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા જાળવવા અને તેમની આસપાસ તેમજ તેમના ખોરાક અને પીવાના પાણીમાં સ્વચ્છતા સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરી.
કેરળના વિવિધ જિલ્લાઓમાં શિગેલા બેક્ટેરિયાની પુષ્ટિ થયા બાદ, આરોગ્ય વિભાગે રાજ્યભરમાં હાઇ એલર્ટ જારી કર્યું હતું.
અધિકારીઓએ લોકોને ખૂબ કાળજી રાખવા વિનંતી કરી છે, કારણ કે આ ઝડપથી ફેલાતો બેક્ટેરિયલ ચેપ છે જે દૂષિત પાણી, દૂષિત ખોરાક અને શારીરિક સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે.
શિગેલા ચેપના મુખ્ય લક્ષણોમાં ઝાડા, તાવ, પેટમાં તીવ્ર દુખાવો અને મળમાં લોહી અને પરુની હાજરીનો સમાવેશ થાય છે. લક્ષણોની શરૂઆત પર, વ્યક્તિએ જાતે દવા ટાળવી જોઈએ અને યોગ્ય તબીબી સહાય લેવી જોઈએ.