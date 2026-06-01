કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન, હવામાન વિભાગે આપી ગુડ ન્યૂઝ, રીમઝીમ વરસાદ માટે થઈ જાઓ તૈયાર

IMD મુજબ આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા, કેરળના 7 જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 1:44 PM IST

તિરુવનંતપુરમ : સમગ્ર ભારતમાં લાખો લોકો કેરળમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ માનસૂનના આગમનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને તેમની આ રાહ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગે આજે સોમવારે જણાવ્યું કે માનસૂન હવે કેરળના તટ પર પહોંચી ગયો છે, જે ચિલચિલાતી ગરમીથી લોકોને રાહત આપશે. આ સાથે વિભાગે એ પણ ચેતવણી આપી છે કે આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદ થશે.

IMDની આગાહી

ઇન્ડિયા મેટિયોરોલોજિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ (IMD)એ અનુમાન લગાવ્યું છે કે માનસૂન આવતા સમગ્ર રાજ્યમાં જોરદાર વરસાદ થશે. કેરળમાં માનસૂનનું આગમન દેશના બાકીના ભાગોમાં તેના આગળ વધવા માટેનો આધાર (બેન્ચમાર્ક) છે. તેજ વરસાદની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, IMDએ આ અઠવાડિયે અલગ-અલગ દિવસોમાં સાત જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે.

ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર

હવામાન વિભાગના મતે, કેરળના અલપુઝા, કોટ્ટાયમ, એર્નાકુલમ, ત્રિશૂર અને મલપ્પુરમને બુધવાર અને ગુરુવારે ઓરેન્જ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પઠાણમથિટ્ટા અને કોઝિકોડ ગુરુવારે એલર્ટ પર છે. હવામાન વિભાગના અધિકારીઓએ નબળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને હાઈ એલર્ટ પર જવાની સલાહ આપી છે. હવામાન નિષ્ણાતોએ ચેતવણી આપી છે કે આ જિલ્લાઓમાં કેટલાક સ્થળોએ ટૂંકા સમયમાં 11 થી 20 સેન્ટીમીટર વરસાદ થઈ શકે છે.

પૂર અને ભૂસ્ખલનનો ખતરો

આટલી તેજ વરસાદથી શહેરી વિસ્તારોમાં અચાનક પૂર અને પહાડી વિસ્તારોમાં ભૂસ્ખલન (લેન્ડસ્લાઇડ)નો ખતરો વધી જાય છે, જેથી ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સીઓને મોનિટરિંગ અને તૈયારીના પગલાં વધારવા પડી રહ્યા છે. ઘણા અન્ય જિલ્લાઓ માટે પણ યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી રાજ્યના મોટા ભાગોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આવનારા માનસૂનથી કેરળના સમુદ્ર તટ પર ખરાબ હવામાન અને તેજ પવનો ચલાવાની અપેક્ષા છે.

માછીમારો માટે સલાહ

હવામાન વિભાગના અધિકારીઓએ માછીમારોને સલાહ આપી છે કે જ્યાં સુધી હવામાન ઠીક ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ સમુદ્રમાં ન જાય. જ્યાં લોકો અઠવાડિયાઓની ભીષણ ગરમીથી રાહતની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે, ત્યાં રાજ્યભરમાં પ્રી-માનસૂન તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે, જેમાં પૂરના જોખમને ઘટાડવા માટે નાળા, નહેરો અને પાણીના રસ્તાઓની સફાઈ શામેલ છે. ખૂબ ગરમી પછી, આવનારા દિવસોમાં ચોમાસાના વરસાદથી કેરળનો નજારો બદલાવાની અપેક્ષા છે, સાથે મોસમી વરસાદ માટે વાતાવરણ તૈયાર થશે, જે સમગ્ર ભારતમાં ખેતી અને પાણીના સંસાધનોને જાળવી રાખે છે.

