કેરળ: વિજયન વિરુદ્ધ દરોડા વચ્ચે ડાબેરી સમર્થકોએ ED અધિકારીઓના વાહન પર હુમલો કર્યો; ઇંટો અને પથ્થરમારો
Published : May 27, 2026 at 3:52 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: બુધવારે કેરળના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનના નિવાસસ્થાન બહાર હિંસા ફાટી નીકળી હતી જ્યારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અધિકારીઓ દરોડા પૂર્ણ કર્યા પછી ઘરેથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા. ED અધિકારીઓના વાહન પર ઇંટો અને પથ્થરો ફેંકવામાં આવ્યા હતા.
ન્યૂઝ ચેનલો પર દેખાતા દ્રશ્યો અનુસાર, શંકાસ્પદ CPI(M) કાર્યકરો વિજયનના ભાડાના મકાનની બહાર ભેગા થયા હતા અને દરોડાની વિરુદ્ધમાં વિરોધ કર્યો હતો. જ્યારે કેટલાક વિરોધીઓએ ED અધિકારીઓને લઈ જતી વાહનને રોકી અને તેના પર પથ્થરમારો કર્યો ત્યારે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ.
પોલીસ અને સુરક્ષા દળોને ભીડને કાબૂમાં લેવામાં મુશ્કેલી પડી. ઘટના દરમિયાન એક મહિલા અધિકારીને લઈ જતી વાહનને પણ નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. વાહનની વિન્ડશિલ્ડ, બાજુ અને પાછળની બારીઓ સહિત તૂટી ગઈ હતી.
#WATCH | Keralam: Commotion outside the residence of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan in Thiruvananthapuram, as CPI(M) workers attacked a vehicle of ED officials.— ANI (@ANI) May 27, 2026
પિનરાઇ વિજયનના ઘરે EDના દરોડા
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, CMRL મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગ રૂપે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કેરલમના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયન અને અન્ય લોકોના નિવાસસ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની રાજધાનીમાં વિજયનના ભાડાના મકાન સહિત રાજ્યના કુલ 10 ઠેકાણા પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
#WATCH | Keralam: CPI(M) workers attack a vehicle of ED officials in Thiruvananthapuram. The workers are protesting against the central agency over its searches at 10 premises in Keralam, including the residences of former Chief Minister and present LoP Pinarayi Vijayan, in the… pic.twitter.com/HlrsQmKJOS— ANI (@ANI) May 27, 2026
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે EDના આ દરોડા કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) કેસ સાથે જોડાયેલા છે. તપાસ એજન્સી તિરૂવનંતપુરમ, કોચ્ચી અને કન્નૂરમાં પિનરાયી વિજયનની દીકરી વીના વિજયન સાથે જોડાયેલા ઠેકાણાઓ પર રેડ કરીને સર્ચ ઓપરેશન કરી રહી છે.
હાઇકોર્ટમાંથી રાહત ના મળી
કેરલ હાઇકોર્ટે મંગળવારે CMRLની તે અરજીને ફગાવી દીધી હતી જેમાં કંપનીએ EDની કાર્યવાહીને રદ કરવાની માંગ કરી હતી. EDએ આ આરોપોની તપાસ માટે વર્ષ 2024માં PMLA હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર વિવાદ?
એવો આરોપ છે કે કોચીન મિનરલ્સ એન્ડ રૂટાઇલ લિમિટેડ (CMRL) નામની ખાનગી કંપનીએ વિજયનની પુત્રી ટી વીણાની કંપની - એક્સાલોજિક સોલ્યુશન્સને 2018 થી 2019 દરમિયાન 1.72 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર ચુકવણી કરી હતી, જ્યારે IT ફર્મે કંપનીને કોઈ સેવા પૂરી પાડી ન હતી. આ ખુલાસા બાદ EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કેસ નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી.