SIRની કામગીરી સ્થગિત કરવાની માંગ સાથે આ રાજ્યની સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા
કેરળ સરકારે દલીલ કરી છે કે સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ અને SIR પ્રક્રિયા એકસાથે યોજવાથી વહીવટી સમસ્યા સર્જાશે.
Published : November 18, 2025 at 9:57 PM IST
નવી દિલ્હી: કેરળ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરીને રાજ્યની મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને મુલતવી રાખવા માટે ચૂંટણી પંચને નિર્દેશ આપવાની માંગ કરી છે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું છે કે જે રીતે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તે દેશની લોકતાંત્રિક રાજનીતિ માટે અનુકૂળ નથી.
અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, SIR પ્રક્રિયાને મુલતવી રાખવાનું કારણ એ છે કે 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધી સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ સાથે SIR પ્રક્રિયા શરૂ કરવાથી ચૂંટણીના સુગમ સંચાલન પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ (LSGI) ની ચૂંટણીઓ એક વિશાળ પ્રક્રિયા છે, જેમાં ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે સરકારી અને અર્ધ-સરકારી સેવાઓના 176,000 કર્મચારીઓ અને ચૂંટણી સુરક્ષા ફરજો માટે 68,000 પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતી જરૂરી છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "એસઆઈઆરના આદેશ અને માર્ગદર્શિકાનું અવલોકન કરવાથી જાણવા મળે છે કે એસઆઈઆર એક વ્યાપક અને જટિલ પ્રક્રિયા છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓને બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (બીએલઓ) તરીકે તૈનાત કરવા અંગે જારી કરાયેલા આદેશ અને સ્પષ્ટતા આદેશમાં જણાવાયું છે કે સરકારી કર્મચારીઓને તૈનાત કરવાનો આદેશ આગામી એલએસજીઆઈ સામાન્ય ચૂંટણીઓ, 2025 ના સંદર્ભમાં ચોથા પ્રતિવાદી, કેરળ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (કેરળ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ) દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લાગુ પડી શકતો નથી."
રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, એલએસજીઆઈ ચૂંટણીઓ અને એસઆઈઆર કવાયત એકસાથે યોજવાથી વહીવટી વિક્ષેપો થશે.
એલએસજીઆઈ ચૂંટણીઓ માટે જરૂરી કર્મચારીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, કેરળ સરકારે દલીલ કરી હતી કે એસઆઈઆર કવાયત માટે 25,668 વધારાના કર્મચારીઓની સેવાઓની જરૂર છે, અને ભાર મૂક્યો હતો કે તે રાજ્ય વહીવટ પર ભારે તાણ લાવે છે, જેનાથી નિયમિત વહીવટી કાર્યમાં વિક્ષેપ પડે છે.
અરજીમાં જણાવાયું છે કે, મુખ્ય સચિવે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને પત્ર લખીને રાજ્યમાં એસઆઈઆર મુલતવી રાખવા વિનંતી કરી હતી. પરંતુ ચૂંટણી પંચ અને અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા હજુ સુધી આ પત્ર પર વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી અથવા તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી... એવું રજૂ કરવામાં આવે છે કે રાજ્યમાં LSGI ચૂંટણીઓની પ્રક્રિયા 21 ડિસેમ્બર, 2025 પહેલા પૂર્ણ કરવા માટે બંધારણીય અને વૈધાનિક આદેશો છે. રાજ્યના 1,200 LSGI માં કુલ 23,612 વોર્ડ માટે ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, જે એક વિશાળ પ્રક્રિયા છે જેમાં ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે સરકારી અને અર્ધ-સરકારી સેવાઓના 176,000 કર્મચારીઓ અને ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે 68,000 પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતીની જરૂર પડે છે."
અરજીમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે SIR પણ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે, જેમાં 25,668 વધારાના કર્મચારીઓની સેવાઓની જરૂર પડે છે, અને તે જ અધિકારીઓને SIR પ્રક્રિયા અને LSGI ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં ફરજ પર તૈનાત કરવાના છે.
