ETV Bharat / bharat

SIRની કામગીરી સ્થગિત કરવાની માંગ સાથે આ રાજ્યની સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા

કેરળ સરકારે દલીલ કરી છે કે સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ અને SIR પ્રક્રિયા એકસાથે યોજવાથી વહીવટી સમસ્યા સર્જાશે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 18, 2025 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: કેરળ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરીને રાજ્યની મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ને મુલતવી રાખવા માટે ચૂંટણી પંચને નિર્દેશ આપવાની માંગ કરી છે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું છે કે જે રીતે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે તે દેશની લોકતાંત્રિક રાજનીતિ માટે અનુકૂળ નથી.

અરજીમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે, SIR પ્રક્રિયાને મુલતવી રાખવાનું કારણ એ છે કે 4 નવેમ્બરથી 4 ડિસેમ્બર સુધી સ્થાનિક સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ સાથે SIR પ્રક્રિયા શરૂ કરવાથી ચૂંટણીના સુગમ સંચાલન પર પ્રતિકૂળ અસર પડશે. રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓ (LSGI) ની ચૂંટણીઓ એક વિશાળ પ્રક્રિયા છે, જેમાં ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે સરકારી અને અર્ધ-સરકારી સેવાઓના 176,000 કર્મચારીઓ અને ચૂંટણી સુરક્ષા ફરજો માટે 68,000 પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતી જરૂરી છે.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે, "એસઆઈઆરના આદેશ અને માર્ગદર્શિકાનું અવલોકન કરવાથી જાણવા મળે છે કે એસઆઈઆર એક વ્યાપક અને જટિલ પ્રક્રિયા છે. મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓને બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (બીએલઓ) તરીકે તૈનાત કરવા અંગે જારી કરાયેલા આદેશ અને સ્પષ્ટતા આદેશમાં જણાવાયું છે કે સરકારી કર્મચારીઓને તૈનાત કરવાનો આદેશ આગામી એલએસજીઆઈ સામાન્ય ચૂંટણીઓ, 2025 ના સંદર્ભમાં ચોથા પ્રતિવાદી, કેરળ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (કેરળ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ) દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લાગુ પડી શકતો નથી."

રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, એલએસજીઆઈ ચૂંટણીઓ અને એસઆઈઆર કવાયત એકસાથે યોજવાથી વહીવટી વિક્ષેપો થશે.

એલએસજીઆઈ ચૂંટણીઓ માટે જરૂરી કર્મચારીઓનો ઉલ્લેખ કરતા, કેરળ સરકારે દલીલ કરી હતી કે એસઆઈઆર કવાયત માટે 25,668 વધારાના કર્મચારીઓની સેવાઓની જરૂર છે, અને ભાર મૂક્યો હતો કે તે રાજ્ય વહીવટ પર ભારે તાણ લાવે છે, જેનાથી નિયમિત વહીવટી કાર્યમાં વિક્ષેપ પડે છે.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે, મુખ્ય સચિવે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને પત્ર લખીને રાજ્યમાં એસઆઈઆર મુલતવી રાખવા વિનંતી કરી હતી. પરંતુ ચૂંટણી પંચ અને અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા હજુ સુધી આ પત્ર પર વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી અથવા તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી... એવું રજૂ કરવામાં આવે છે કે રાજ્યમાં LSGI ચૂંટણીઓની પ્રક્રિયા 21 ડિસેમ્બર, 2025 પહેલા પૂર્ણ કરવા માટે બંધારણીય અને વૈધાનિક આદેશો છે. રાજ્યના 1,200 LSGI માં કુલ 23,612 વોર્ડ માટે ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, જે એક વિશાળ પ્રક્રિયા છે જેમાં ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે સરકારી અને અર્ધ-સરકારી સેવાઓના 176,000 કર્મચારીઓ અને ચૂંટણી સંબંધિત ફરજો માટે 68,000 પોલીસ અને અન્ય સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતીની જરૂર પડે છે."

અરજીમાં ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે SIR પણ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે, જેમાં 25,668 વધારાના કર્મચારીઓની સેવાઓની જરૂર પડે છે, અને તે જ અધિકારીઓને SIR પ્રક્રિયા અને LSGI ચૂંટણીઓના સંદર્ભમાં ફરજ પર તૈનાત કરવાના છે.

આ પણ વાંચો:

  1. બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ કોણ બનશે? ત્રણ નામો પર ચાલી રહ્યું છે મંથન
  2. દિલ્હી બ્લાસ્ટ: આરોપી જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશને 10 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો, શ્રીનગરથી કરાઈ હતી ધરપકડ
  3. સામાન્ય બજેટ 2026: શું આવતા વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ રજૂ થશે બજેટ? એક ક્લિકમાં જાણો કારણ

TAGGED:

SIR OF ELECTORAL ROLLS
SIR IN KERALA
SUPREME COURT
KERALA GOVT
SIR OF ELECTORAL ROLLS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.