કેરળ સરકાર પર ડેટા પ્રાઇવેસીના ઉલ્લંઘનનો આરોપ, હાઇકોર્ટ જવાની તૈયારીમાં કર્મચારી
કેરળના CMOની સોશિયલ મીડિયા ટીમે પ્રમોશન માટે લગભગ 77.42 લાખ લોકોના અંગત ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો- રિપોર્ટ
Published : February 23, 2026 at 12:46 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળમાં સરકારી કર્મચારીઓ અને શિક્ષકો રાજ્ય સરકાર વિરુદ્ધ હાઇકોર્ટમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જેમાં ડેટા પ્રાઇવેસીના ઉલ્લંઘનનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે. આ વિવાદ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) તરફથી તાજેતરમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) અંગે અંગત મોબાઇલ નંબરો પર મોકલવામાં આવેલા વોટ્સએપ મેસેજની એક સિરીઝ સાથે શરૂ થયો છે. કેટલાક કર્મચારી જેમણે પોતાના અંગત ફોન પર અજાણ્યા મેસેજ મળ્યા છે તે આગામી દિવસોમાં હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી શકે છે. કાલીકટ યૂનિવર્સિટી સિન્ડિકેટ સભ્ય અને કોલેજ ટીચર રશીદ અહેમદે પૃષ્ટી કરી છે કે તેમના આ પગલા માટે પહેલા કાયદાકીય સલાહ લેવામાં આવી છે.
અરજદાર સ્પ્રિંકલર કેસમાં 2020ના હાઇકોર્ટના ચુકાદાને આધાર બનાવી શકે છે, જે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન હેલ્થ ડેટાની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલ હતો. વકીલ જોર્જ પૂનથોટ્ટમ આ કેસનું પ્રતિનિધિત્ત્વ કરશે જેમણે સ્પ્રિંકલર કેસ પણ લડ્યો હતો. ફરિયાદનું મુખ્ય કારણ SPARK (સર્વિસ અને પેરોલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિપોઝિટરી ફોર કેરલ)નો કથિત ખોટો ઉપયોગ છે, જે સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને સર્વિસ રેકોર્ડને મેનેજ કરનાર ઓફિશિયલ પોર્ટલ છે.
SPARK પર ઓફિશિયલ કામ માટે મોબાઇલ નંબર આપવો જરૂરી છે; જોકે, કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે પ્રચાર-પ્રસારના ઉદ્દેશ્યથી મેસેજ મોકલવા માટે આ ડેટાબેસનો ઉપયોગ કરવો પ્રાઇવેસી અને ઓફિશિયલ પ્રોટોકોલનું ખુલ્લુ ઉલ્લંઘન છે.
રિપોર્ટ અનુસાર, CMOની સોશિયલ મીડિયા ટીમે લગભગ 77.42 લાખ લોકોના અંગત ડેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે જેમાંથી 62 લાખ કલ્યાણકારી યોજનાઓના પેન્શનર, 5.42 લાખ સરકારી કર્મચારી અન મહિલા સુરક્ષા પેન્શન સ્કીમના 10 લાખ લાભાર્થી સામેલ છે.
આ પગલાએ 2023ના ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ (DPDP Act)ના પાલન અંગે ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યા છે જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે કોઇ ચોક્કસ હેતુ માટે એકત્રિત કરવાાં આવેલ પર્સનલ ડેટા પૂર્વ સંમતિ વગર કાયદેસર રીતે અન્ય કોઇ હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. વધુમાં, સ્પ્રિંકલર કેસમાં, કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે જો કોઇ વ્યક્તિ પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલ ડેટાનો અન્ય કોઇ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવાનો હોય તો સહી કરેલ ફોર્મ દ્વારા પૂર્વ સંમત્તિ મેળવવી જરૂરી છે. આ કેસમાં આવી કોઇ સંમત્તિ માંગવામાં આવી નહતી.
આ સિવાય, સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રીની 'ડૂ નોટ ડિસ્ટર્બ' (DND) સુવિધા હેઠળ રજિસ્ટર્ડ લોકોને પણ મેસેજ મોકલવામાં આવ્યા છે જે ટેલિકોમ ગાઇડલાઇન્સનું ઉલ્લંઘન છે.
ગયા વર્ષે જ્યારે પરવાનગી વગર પેન્શન મેળવનારાઓ વિશે સૂચના અધિકાર અધિનિયમ (RTI Act) દ્વારા માહિતી માંગવામાં આવી હતી તો સરકારે ડેટા સિક્યુરિટીનો હવાલો આપતા ઇનકાર કર્યો હતો. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે રાજ્ય સરકારે મોટા પાયે પબ્લિસિટી કેમ્પેન માટે ઓફિશિયલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડેટાબેસનો ઉપયોગ કર્યો છે જેનાથી ડર છે કે જો આ ડેટા લીક થઇ ગયો તો ડાર્ક વેબ પર ખોટા ઇરાદો ધરાવતા લોકો તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે.
ETV ભારત સાથે વાત કરતા રશીદ અહેમદે કહ્યું કે કર્મચારીઓને મળેલા મેસેજ ગુમરાહ કરનારા છે કારણ કે સરકારે સેલેરી એરિયર અને બેનિફિટ્સમાં મોટી રકમ રોકેલી છે, તેમણે ભાર આપતા કહ્યું કે માત્ર વહીવટીતંત્ર જરૂરિયાત માટે પર્સનલ કોન્ટેક્ટ ડિટેલ્સનો ઉપયોગ રાજકીય પ્રમોશનમાં કરવો ગેરકાયદેસર છે અને કર્મચારીઓના અંગત જીવનમાં સીધો હસ્તક્ષેપ છે.
આ પણ વાંચો: