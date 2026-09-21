ETV Bharat / bharat

કેરળમાં અચાનક ત્રાટકી આફત, ભારે વરસાદથી પૂર અને ભૂસ્ખલનથી છ લોકોના મોત

હવામાન વિભાગે કોટ્ટાયમ, ઇડુક્કી, એર્નાકુલમ, ત્રિશૂર, મલપ્પુરમ અને પલક્કડ સહિત છ જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે.

કેરળમાં અચાનક ત્રાટકી આફત
કેરળમાં અચાનક ત્રાટકી આફત (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તિરુવનંતપુરમ: રવિવારે સવારે કેરળમાં અચાનક પડેલા ધોધમાર વરસાદથી ભારે તારાજી સર્જાઈ ગઈ છે. ભૂસ્ખલન અને પૂરમાં છ લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. હવામાન વિભાગે આજે અનેક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીસને અધિકારીઓને દર કલાકે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

કોટ્ટાયમ, ઇડુક્કી અને મલપ્પુરમ જિલ્લામાં અકસ્માતોમાં છ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે, કારણ કે રાજ્યમાં અચાનક ભારે ગરમી વચ્ચે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. વરસાદ વધુ તીવ્ર બનતા, મુખ્યમંત્રી વી.ડી. સતીસને અધિકારીઓને કલાકે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

હવામાન વિભાગે આજે કોટ્ટાયમ, ઇડુક્કી, એર્નાકુલમ, ત્રિશૂર, મલપ્પુરમ અને પલક્કડ સહિત છ જિલ્લાઓ માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે. હવામાન એજન્સીએ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની પણ ચેતવણી આપી છે. અધિકારીઓએ લોકોને ખાસ કરીને પહાડી વિસ્તારોમાં વરસાદ વધુ તીવ્ર બનતો હોવાથી સાવચેતી રાખવા વિનંતી કરી છે.

મલપ્પુરમમાં બચાવ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં અચાનક પૂર અને ભૂસ્ખલન પછી ઘણા લોકો ગુમ થયા છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે નિલમ્બુરના અમરમ્બલમમાં ટીકે કોલોનીમાં પાંચ લોકો વહી ગયા હતા. આ પછી, મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક આ વિસ્તારમાં રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળની એક વિશેષ ટીમ તૈનાત કરવાનો આદેશ આપ્યો.

આ ઘટના રવિવારે સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ પુક્કોટ્ટુમપદમના કોટ્ટાપુઝામાં બની હતી. ટીકે કોલોનીના સ્થાનિક પ્રવાસન સ્થળ પર અચાનક પૂર આવ્યું, જ્યારે મુલાકાતીઓ ત્યાં હાજર હતા. રજાનો દિવસ હોવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ફરવા અને નદીમાં ન્હાવા માટે મોટી સંખ્યમાં સહેલાણીઓની ભીડ ઉમટી પડી હતી. નદીના જળસ્તરમાં અચાનક વધારો થતાં વન વિભાગના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક લોકોએ સમયસર ચેતવણી આપી હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.

બચાવ કાર્યકરોએ એક પીડિતનો મૃતદેહ પોટ્ટીકલ્લુ મુત્તિકુંડુ વિસ્તારમાંથી અને બીજાનો મૃતદેહ એન્ટોન્યાક્કડ અયાનિકકુંડુ વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. પથ્થરો સાથે અથડાવાથી બંને મૃતદેહને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. ગુમ થયેલા લોકોની ઓળખ કરુવરકુંડુના રહીમ (35), કોટ્ટક્કલના બસ માલિક મંગદન અનસ (27), તેની સાથે આવેલા એક વૃદ્ધ વ્યક્તિ, વંડૂરના સાજાદ (23), વંદૂર ચેટ્ટિયારમ્મલના કુરુપથ રફીક (41) અને વેલુથેદાથ કે સંજયદાસ કોલોનીની પત્ની સજીતા તરીકે કરવામાં આવી છે.

અગ્નિશમન અને બચાવ સેવાઓની આગેવાની હેઠળની સર્ચ ઓપરેશન રાત પડવાને કારણે થોડા સમય માટે અટકાવવામાં આવ્યું હતું અને સોમવારે સવારે ફરી શરૂ થશે. એક અલગ ઘટનામાં, ચેક્કડના છ જણના જૂથના બે સભ્યો સલામત રીતે તરવામાં સફળ થયા જ્યારે નદીમાં ફસાયેલા અન્ય ચારને સ્થાનિક રહેવાસીઓએ બચાવી લીધા.

આ પણ વાંચો

જુનાગઢ: અચનાક વરસાદ તૂટી પડ્યો અને ઈન્દ્રેશ્વર મંદિર જંગલ વિસ્તારમાં ગયેલા લોકો ફસાયા, 40 લોકોનું રેસ્કયુ

TAGGED:

KERALA FLOODS UPDATES
KERALA HEAVY RAINS SIX DEAD
KERALA FLOODS LANDSLIDES
કેરળમમાં પૂર
KERALA FLOODS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.