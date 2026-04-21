કેરલમ: ત્રિશુરમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ; 40 થી વધુ કામદારો ઘાયલ
એવું જાણવા મળ્યું છે કે 40 થી વધુ કામદારો ઘાયલ થયા છે, અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર છે.
Published : April 21, 2026 at 4:49 PM IST
ત્રિશુર (કેરલમ) : ત્રિશુરના મુંડાથીકોડમાં એક ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ થયો. આ વિસ્ફોટ એક એવા સ્થળે થયો જ્યાં ત્રિશુર પૂરમના ભાગ રૂપે તિરુવંબડી માટે ફટાકડાની સામગ્રી બનાવવામાં આવી રહી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે 40 થી વધુ કામદારો ઘાયલ થયા છે, અને તેમની સ્થિતિ ગંભીર છે.
સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ
આરોગ્ય મંત્રી વીણા જ્યોર્જે ત્રિશુર મેડિકલ કોલેજને સારવાર માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે. તેમણે 108 એમ્બ્યુલન્સ સહિત મોટી સંખ્યામાં એમ્બ્યુલન્સને સ્થળ પર મોકલવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
ત્રણ લોકોના મોતના અહેવાલ; બચાવ કામગીરી ચાલુ
ત્રિશુરમાં ફટાકડાના પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલા વિસ્ફોટમાં ત્રણ લોકોના દુઃખદ મોત થયા છે. ગાઢ ધુમાડો ચાલુ બચાવ કામગીરી માટે એક મોટો પડકાર ઉભો કરી રહ્યો છે. ઘટના સ્થળે શરીરના અનેક ભાગો વિખરાયેલા છે.
ફટાકડાની ફેક્ટરી દુર્ઘટના બાદ આઠ લોકોની હાલત ગંભીર
આઠ લોકોની હાલત ગંભીર છે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ, 40 લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને મેડિકલ કોલેજમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઘણા કામદારો ઘાયલ થયા છે. તિરુવંબડીમાં ફટાકડા પ્રદર્શન દરમિયાન આ અકસ્માત થયો હતો. ધુમાડાને કારણે ફાયર બ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે પહોંચી શકી ન હતી.
તિરુવંબડી વિભાગમાં ફટાકડાનો શેડ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગયો
સ્થળ પર સતત વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા. મુંડાથીકોડમાં ફટાકડા બનાવતી એક સુવિધામાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ અકસ્માત તે શેડમાં થયો હતો જ્યાં ત્રિશૂર પૂરમના તિરુવંબડી વિભાગ માટે ફટાકડાનો સામાન બનાવવામાં આવી રહ્યો હતો. આ ઘટનામાં ઘણા કામદારો ઘાયલ થયા હતા. અકસ્માત સમયે શેડની અંદર રહેલા કામદારો જ ભોગ બન્યા હતા. વિસ્ફોટની તીવ્રતાથી ફટાકડાનો શેડ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યો હતો. સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટનો અવાજ ઘણા કિલોમીટર દૂર સુધી સંભળાયો હતો.