કેરળની ચૂંટણી માત્ર સરકાર બદલવા નહીં પરંતુ રાજ્યનું ભવિષ્ય સુધારવા માટે છે: અમિત શાહ

કેન્દ્રિય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, અહીંની ચૂંટણી રાજ્યનું ભવિષ્ય સારું બનાવવા માટે છે.

અમિત શાહ
અમિત શાહ (@BJP4India)
By PTI

Published : April 5, 2026 at 5:36 PM IST

કોચી: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, કેરળમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ ફક્ત સરકાર બદલવા વિશે નથી, પરંતુ રાજ્યના સારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા વિશે છે.

અહીં કુન્નથુનાડુ મતવિસ્તારમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા શાહે કહ્યું હતું કે, 2014 ની લોકસભા ચૂંટણીઓ પછી કેરળમાં રાષ્ટ્રીય જનતાંત્રિક ગઠબંધન (NDA) નો મત હિસ્સો વધી રહ્યો છે, અને હવે રાજ્યમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની ગઠબંધન સરકારનો સમય આવી ગયો છે.

તેમણે ઇસ્ટર નિમિત્તે ખ્રિસ્તી સમુદાયને શુભેચ્છા પાઠવી અને તેમને કેરળમાં સરકાર બનાવવામાં NDA ને ટેકો આપવા અપીલ કરી.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી નીત રાજગનો સમગ્ર દેશમાં બધા માટે ન્યાય અને કોઈ માટે તુષ્ટિકરણ નહીંનું વલણ ધરાવે છે. કેરળના મુખ્યમંત્રી અને સીપીઆઈ(એમ) ના વરિષ્ઠ નેતા પિનરાઈ વિજયન પર નિશાન સાધતા શાહે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેમણે પ્રોજેક્ટ્સના નામ બદલવાની એક નવી પ્રથા શરૂ કરી છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે, વિજયન તમામ કેન્દ્રિય ભંડોળ ધરાવતા પ્રોજેક્ટ્સના નામ બદલી નાખે છે અને પોતે જ તેનો શ્રેય લે છે.

કેરળની 140 સભ્યોની વિધાનસભા માટે મતદાન 9 એપ્રિલે થવાનું છે, જ્યારે મતગણતરી 4 મેના રોજ થવાની છે.

TAGGED:

UNION MINISTER AMIT SHAH
KERALA ASSEMBLY ELECTIONS 2026
KERALA ASSEMBLY POLLS
KERALA ASSEMBLY POLLS

