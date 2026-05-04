એક યુગનો અંત: પિનરાયી વિજયનના 10 વર્ષના શાસનનો અંત; UDFની પ્રચંડ લહેર વચ્ચે LDFનો ગઢ ધ્વસ્ત
આંતરિક ઝઘડા છતાં, સીપીએમને સત્તા જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ હતો. જોકે, મત ગણતરીના શરૂઆતના વલણોએ ચિત્ર બદલી નાખ્યું
Published : May 4, 2026 at 5:12 PM IST
તિરુવનંતપુરમ: કેરળમાં સતત ત્રીજીવાર સરકાર બનાવવાનું LDFનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે, કારણ કે UDFની લહેર સામે તેના ગઢ ધ્વસ્ત થઈ ગયા છે. દેશની એકમાત્ર સામ્યવાદી સરકાર હવે પતનની આરે હોય તેવું લાગે છે. આ સાથે, પિનરાયી વિજયનનો દાયકા લાંબો યુગ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે.
LDF દ્વારા વારંવાર દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે સરકાર સામે કોઈ સત્તા વિરોધી લાગણી નથી, પંરતુ ચૂંટણી પરિણામોએ ખૂબ જ અલગ વાર્તા વર્ણવી છે. આંતરિક કલેશ છતાં, CPM સત્તા જાળવી રાખવાનો વિશ્વાસ હતો. જો કે, મત ગણતરીના શરૂઆતના વલણોએ ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું.
નબળો પડતો ગઢ
યુડીએફનો નિર્ણાયક વિજય કેરળના રાજકારણમાં એક મોટો વળાંક દર્શાવે છે, જે પિનરાયી વિજયનના વર્ચસ્વવાળા યુગનો અસરકારક રીતે અંત લાવે છે. લગભગ એક દાયકા સુધી, તેઓ સરકાર અને સીપીઆઈ(એમ) બંનેના નિર્વિવાદ ચહેરો રહ્યા. સમગ્ર રાજ્યમાં ચૂંટણી પ્રચારમાં તેમની છબી છવાયેલી રહી. આ હાર પાર્ટીમાં તેમના પ્રભાવને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકે છે.
પિનરાયી વિજયન તેમના વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓને કારણે વારંવાર ચર્ચામાં રહ્યા છે. તેમના નિવેદનોને ઘણીવાર અન્ય લોકો પ્રત્યે ઘૃણાસ્પદ અથવા અપમાનજનક માનવામાં આવે છે, જેના કારણે તેમની છબી 'સરમુખત્યાર' નેતા તરીકે ઉભી થઈ. જોકે તેઓ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન પક્ષમાં આંતરિક અસંતોષને શાંત કરવામાં મોટાભાગે સફળ થયા હતા, પરંતુ હવે જનતાનો મિજાજ બદલાઈ ગયો હોય તેવું લાગે છે.
વિપક્ષનું નેતૃત્વ કોણ કરશે?
હાલમાં વિપક્ષના નેતા તરીકે કોણ પ્રતિનિધિન્વ કરશે તે પ્રશ્ન અંગે અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તેલી છે. પિનરાયી વિજયન પોતે આ ભૂમિકા સંભાળશે કે નહીં તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. જો તેઓ બહાર રહેવાનું પસંદ કરે તો, વરિષ્ઠ સીપીએમ નેતા કે.એન. બાલાગોપાલને એક મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. મંત્રી પી.એ. મોહમ્મદ રિયાસ પણ સંભવિત ઉમેદવાર તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, ખાસ કરીને જો યુવા નેતૃત્વને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે તો. આ નિર્ણય મોટાભાગે પક્ષની આંતરિક ગતિશીલતા અને ઉભરતા જૂથોના પ્રભાવ પર આધારિત રહેશે.
વિજયનની રાજકીય સફર
પિનરાયી વિજયન 1964માં સીપીએમ (કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્ક્સવાદી)) ની સ્થાપના સમયે જ તેમાં જોડાયા હતા. 1970માં, માત્ર 26 વર્ષની ઉંમરે, તેમણે કૂથુપરંબા મતવિસ્તારમાંથી કેરળ વિધાનસભામાં પ્રવેશ કર્યો. 1990ના દાયકા દરમિયાન, તેમને પીઢ નેતા વી.એસ. અચ્યુતાનંદનના નજીકના સહયોગી માનવામાં આવતા હતા, જ્યારે પાર્ટીમાં બીજા શક્તિશાળી જૂથનું નેતૃત્વ ઇ.એમ.એસ. નમ્બુદિરીપાદ અને ઇ.કે. નયનર જેવા નેતાઓ કરતા હતા.
જેમ જેમ પાર્ટીમાં પેઢીગત પરિવર્તનની માંગ વધતી ગઈ, તેમ તેમ આંતરિક સત્તા સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બન્યો. 1998માં ચદયન ગોવિંદનના અવસાન પછી, અચ્યુતાનંદને પિનરાયી વિજયનને રાજ્ય સચિવ પદ પર બઢતી આપવાનું સમર્થન કર્યું હતું. આ હોવા છતાં, બંને નેતાઓ વચ્ચે ટૂંક સમયમાં તણાવ પેદા થયો - તણાવ જે આખરે લાંબા અને જાહેર હરીફાઈમાં પરિણમ્યો.
અચ્યુતાનંદને પાયાના સ્તરે ચળવળો દ્વારા મજબૂત જાહેર છબી કેળવી હતી, જ્યારે પિનરાયીએ પક્ષમાં પોતાનું સંગઠનાત્મક નિયંત્રણ મજબૂત કર્યું. 'લાવાલિન કેસ' જેવા વિવાદો દરમિયાન તેમના મતભેદો ચરમસીમાએ પહોંચ્યા, જે દરમિયાન બંને નેતાઓએ ખુલ્લેઆમ એકબીજાને પડકાર્યા.
સમય જતાં, પક્ષના નિર્ણયો પિનરાયના નેતૃત્વ તરફ વધુને વધુ ઝુકાવતા ગયા. 2000 ના દાયકાના અંત સુધીમાં, તેમણે સીપીએમ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી હતી - જ્યારે અચ્યુતાનંદન મુખ્યમંત્રી તરીકે સેવા આપી રહ્યા હતા (2006 થી 2011 સુધી).
2016ની ચૂંટણીઓ પહેલાં, પિનરાયીએ પાર્ટી સચિવ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું અને સરકારમાં નેતૃત્વની ભૂમિકા માટે પોતાને સ્થાપિત કર્યા. જ્યારે તે વર્ષે એલડીએફ સત્તામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યું - જે તેમના દાયકા લાંબા કાર્યકાળની શરૂઆત હતી. ધીમે ધીમે, પક્ષની અંદર વિરોધી જૂથો નબળા પડ્યા, અને પિનરાય કેરળના રાજકીય પરિદૃશ્યમાં સૌથી અગ્રણી વ્યક્તિ તરીકે ઉભરી આવ્યા.
આ પણ વાંચો: