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કેરળ બન્યું ડ્રગ્સનો નવો ગઢ: ગાંજાને બદલે MDMAએ જમાવ્યું સામ્રાજ્ય, ડાર્ક વેબથી ઑર્ડર અને ક્રિપ્ટોમાં પેમેન્ટ

સીએસ સિદ્ધાર્થનના અહેવાલ મુજબ, કેરળમાં ગુપ્ત '4.20 PM' ડ્રગ પાર્ટીઓનું ચલણ વધ્યું છે, જેમાં યુવાનોને ઓનલાઈન નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે

સીએસ સિદ્ધાર્થનના અહેવાલ મુજબ, કેરળમાં ગુપ્ત '4.20 PM' ડ્રગ પાર્ટીઓનું ચલણ વધ્યું છે, જેમાં યુવાનોને ઓનલાઈન નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે
સીએસ સિદ્ધાર્થનના અહેવાલ મુજબ, કેરળમાં ગુપ્ત '4.20 PM' ડ્રગ પાર્ટીઓનું ચલણ વધ્યું છે, જેમાં યુવાનોને ઓનલાઈન નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 5:26 PM IST

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તિરુવનંતપુરમ: કેરળમાં નશીલા પદાર્થોનો ટ્રેન્ડ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે. પરંપરાગત ગાંજાની જગ્યાએ હવે એમડીએમએ (MDMA) જેવા સિન્થેટિક અને રાસાયણિક નશીલા પદાર્થોએ સ્થાન લીધું છે. રાજ્યના કેટલાક યુવા જૂથોમાં ગુપ્ત રીતે યોજાતી '4.20 PM' ડ્રગ પાર્ટીઓના વધતા ચલણને કારણે એન્ટી-ડ્રગ એજન્સીઓની ચિંતા ઘણી વધી ગઈ છે. ગુપ્તચર માહિતી મળ્યા બાદ દેખરેખ વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે. નાર્કોટિક્સ તપાસ સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓનું માનવું છે કે આ સમસ્યા હાલના અંદાજ કરતાં ઘણી વધુ ગંભીર છે.

અધિકારીઓનું કહેવું છે કે યુવાનોમાં આ ટ્રેન્ડ એ જ રીતે ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે જેમ કેટલાક વિદેશી દેશોમાં તેણે વિશાળ ગ્રાહક વર્ગ ઊભો કર્યો છે. આ સીધો મોજ-મસ્તી માટે કરવામાં આવતા ડ્રગ્સના સેવન સાથે સંબંધિત છે. અધિકારીઓના મતે, આ જોખમનું મુખ્ય કારણ સોશિયલ મીડિયાનો વધતો પ્રભાવ છે, જે ડ્રગ તસ્કરોને પોતાનું નેટવર્ક વિસ્તરાવવામાં અને યુવાનોને પોતાના જાળમાં ફસાવવામાં મદદ કરે છે.

ઓનલાઈન જૂથોમાં "4.20" જેવા કોડવર્ડનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. ગુપ્તચર અહેવાલોમાં આ ખતરા સામે અસરકારક રીતે લડવા માટે પોલીસ, એક્સાઈઝ વિભાગ અને એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલ વચ્ચે વધુ સારો સમન્વય સ્થાપિત કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, હોસ્ટેલ, રિસોર્ટ અને ટૂંકા ગાળાના ભાડાના મકાનોની આસપાસ દેખરેખ વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. અધિકારીઓને ભય છે કે સિન્થેટિક ડ્રગ્સને 'તાકાત વધારનારી દવા' તરીકે રજૂ કરતી ભ્રામક માહિતીના કારણે વિદ્યાર્થીઓ તેનો ઉપયોગ શરૂ કરી રહ્યા છે.

આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન આંતરરાજ્ય માર્ગો, હવાઈ માર્ગો અને દરિયાઈ માર્ગો મારફતે કાર્યરત મોટા ડ્રગ તસ્કર નેટવર્કનો પણ પર્દાફાશ થયો છે. સુરક્ષા એજન્સીઓ પોતાની કાર્યવાહી વધુ તેજ બનાવી રહી છે ત્યારે કેરળમાં વધતો કૃત્રિમ ડ્રગ્સનો ખતરો 'ભારત અગેઈન્સ્ટ ડ્રગ્સ' અભિયાન હેઠળ દેશવ્યાપી નશીલા પદાર્થો વિરોધી લડતમાં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મોરચો બની ગયો છે.

'4.20' ગ્રુપ્સ પર ચાંપતી નજર

જે લોકો આ વિશે જાણતા નથી, તેમને અધિકારીઓ સાવચેત રહેવાની સલાહ આપે છે. જો તમારા મિત્રો અથવા ઓળખીતાઓના સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ પર "4.20" ગ્રુપ્સ જોવા મળે, તો આવા ગ્રુપ્સથી દૂર રહો અને તેમાં બિલકુલ જોડાશો નહીં, કારણ કે આ કોડ સામાન્ય રીતે ડ્રગ્સ સાથે જોડાયેલા નેટવર્કનો સંકેત માનવામાં આવે છે.

એન્ટી-નાર્કોટિક્સ સેલના અહેવાલમાં કેરળના કેટલાક વિસ્તારોમાં ગુપ્ત ડ્રગ પાર્ટીઓ (જેને સામાન્ય રીતે "4.20 PM" પાર્ટીઓ કહેવામાં આવે છે)માં વધારો થયો હોવાનું સામે આવ્યા બાદ પોલીસ અને એક્સાઈઝ વિભાગના અધિકારીઓ વધુ સતર્ક બન્યા છે. ગુપ્તચર માહિતી મુજબ, આવી કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કોલેજ કેમ્પસ, વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ અને આઈટી સેક્ટરના વિસ્તારોની આસપાસ કેન્દ્રિત છે.

એક્સાઈઝ વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ETV ભારતને જણાવ્યું કે, કેરળમાં ડ્રગ્સનું સેવન કરનારાઓની પસંદગી હવે પરંપરાગત ગાંજાથી બદલાઈને ઝડપથી કૃત્રિમ (સિન્થેટિક) નશીલા પદાર્થો તરફ વળી રહી છે.

વિદેશી ટ્રેન્ડે જમાવ્યા પગ

માનવામાં આવે છે કે "4.20" સંસ્કૃતિની શરૂઆત દાયકાઓ પહેલાં અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં થઈ હતી, જ્યાં આ શબ્દ ગાંજાના સેવન સાથે જોડાઈ ગયો હતો. તપાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે હવે આ ટ્રેન્ડ સંગઠિત મેળાવડાના સ્વરૂપમાં બદલાઈ ગયો છે, જ્યાં લોકો જૂથ બનાવીને અને ઘણીવાર નક્કી કરેલા સમયે નશીલા પદાર્થોનું સેવન કરે છે.

પોલીસે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય એવા કેટલાક ગ્રુપ્સની ઓળખ કરી છે, જે કથિત રીતે કેરળના યુવાનોમાં આ સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવા નેટવર્ક દક્ષિણ કેરળના કેટલાક મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગ કોલેજોના હોસ્ટેલ સાથે જોડાયેલા હતા. અહેવાલો મુજબ, મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અધિકારીઓએ કોઈ જાહેર ખુલાસા કર્યા વગર અનેક કેસોમાં સીધો હસ્તક્ષેપ કર્યો છે.

તિરુવનંતપુરમના એક હોસ્ટેલના પ્રભારી વરિષ્ઠ ડૉક્ટરે જણાવ્યું કે, સવારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નશીલા પદાર્થોના સેવન અંગે વારંવાર શંકા જતાં પોલીસને સતર્ક કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું, "કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એવા ભ્રામક દાવાઓના પ્રભાવમાં આવી ગયા હતા કે સિન્થેટિક ડ્રગ્સ મેડિકલ ઇન્ટર્નશિપ સહિતના કઠિન શૈક્ષણિક સમયગાળા દરમિયાન એકાગ્રતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે."

શોધકર્તાઓએ એવી જગ્યાઓની પણ ઓળખ કરી છે જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ જાહેર નજરથી દૂર ખાનગી પાર્ટીઓ યોજવા માટે ભેગા થતા હતા અને તેના માટે હોમસ્ટે અથવા રિસોર્ટ ભાડે રાખતા હતા.

ગાંજાની જગ્યાએ સિન્થેટિક ડ્રગ્સનું વધતું પ્રભુત્વ

અધિકારીઓનું માનવું છે કે, સિન્થેટિક ડ્રગ્સ યુવાનોમાં ઝડપથી લોકપ્રિય બની રહ્યા છે, કારણ કે તેને છુપાવવું સરળ હોય છે, તેની અસર ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે અને ડ્રગ તસ્કરોને તેમાંથી ભારે નફો મળે છે.

ઉદાહરણ તરીકે, એમડીએમએ (MDMA) - જેને એક્સ્ટસી (Ecstasy), મેથ (Meth) અને મોલી (Molly) જેવા નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, હવે કેરળમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા સિન્થેટિક ડ્રગ્સમાંનું એક બની ગયું છે. ક્રિસ્ટલ, ગોળી, પાવડર અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં મળતું આ નશીલું પદાર્થ મુખ્યત્વે પાર્ટી ડ્રગ અથવા મનોરંજન માટેના ડ્રગ તરીકે વેચાય છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડ્રગ્સનો મોટાભાગનો જથ્થો વિદેશી સ્ત્રોતોમાંથી આવે છે અથવા ભારતના અન્ય રાજ્યો મારફતે કેરળ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.

એક્સાઈઝ વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, હાલમાં કેરળમાં 10 ગ્રામ એમડીએમએ (MDMA)ની કિંમત ઓછામાં ઓછી 3,000 રૂપિયા છે. એમડીએમએને એડમ, બીન્સ, બિસ્કિટ, પીસ, એક્સ, ગો, હગ, લવર્સ સ્પીડ, ક્રિસ્ટલ, ગ્લાસ, શાર્ડ, બ્લૂ, આઈસ અને સ્પીડ જેવા અન્ય નામોથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. એમડીએમએનો નશો સામાન્ય રીતે 12થી 16 કલાક સુધી રહે છે.

શાકભાજી અને ફૂલોની જેમ હવે હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો (માટી વગર માત્ર પાણીમાં ઉગાડવામાં આવતો ગાંજો) પણ સરળતાથી ઉપલબ્ધ બન્યો છે. તેને નિયંત્રિત પ્રયોગશાળાની પરિસ્થિતિઓમાં ઉગાડવામાં આવે છે. સુરક્ષા એજન્સીઓનું કહેવું છે કે અગાઉ આવા જથ્થાની ઝડપથી ઓળખ થતી નહોતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં આવી ઘણી મોટી માત્રામાં સિન્થેટિક ડ્રગ્સ અને હાઇડ્રોપોનિક ગાંજાની ખેપ પકડાઈ રહી છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, થાઈલેન્ડ જેવા દેશોમાંથી દાણચોરી કરીને લાવવામાં આવતો હાઇડ્રોપોનિક ગાંજો ડ્રગ માર્કેટમાં અત્યંત ઊંચા ભાવે વેચાય છે, જેના કારણે તે સંગઠિત ડ્રગ તસ્કર નેટવર્ક માટે ખૂબ જ આકર્ષક બની ગયો છે.

ગંભીર આરોગ્ય જોખમો

તબીબી નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે એમડીએમએ (MDMA) અત્યંત ખતરનાક ડ્રગ છે, કારણ કે તે નર્વસ સિસ્ટમને અસામાન્ય રીતે વધુ ઉત્તેજિત કરી દે છે. તેના સેવનથી શરીરનું તાપમાન વધી જવું, બ્લડ પ્રેશર વધી જવું અને લાંબા સમય સુધી નશાની અસર રહેવા જેવી ગંભીર સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

લાંબા સમય સુધી તેના ઉપયોગથી હૃદય સંબંધિત ગંભીર બીમારીઓ (કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સમસ્યાઓ), કિડનીને નુકસાન, ગભરાટ, ડિપ્રેશન, હિંસક વર્તન અને આત્મહત્યાની વૃત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. ઉપરાંત, આરોગ્ય નિષ્ણાતો "મેથ માઉથ" (Meth Mouth) નામની ગંભીર સ્થિતિ અંગે પણ ચેતવણી આપે છે, જેમાં મેથામ્ફેટામિન ધરાવતા ડ્રગ્સના લાંબા સમયના સેવનથી દાંત ગંભીર રીતે સડી જાય છે અને મોઢાનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ જાય છે.

અધિકારીઓ ચેતવણી આપે છે કે યુવાનોને ભ્રમિત કરીને એવું કહેવામાં આવે છે કે સિન્થેટિક ડ્રગ્સ માત્ર મનોરંજન માટેના સુરક્ષિત પદાર્થો છે, પરંતુ હકીકતમાં તે શરીર અને મગજને કાયમી અને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

સમુદ્રી માર્ગ અને આંતરરાજ્ય માર્ગો

સુરક્ષા એજન્સીઓનું કહેવું છે કે, પરંપરાગત જમીની માર્ગો પર કડક ચેકિંગને કારણે ડ્રગ તસ્કરો હવે નશીલા પદાર્થોની હેરફેર માટે સમુદ્રી માર્ગોનો વધુ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

કેન્દ્રીય એજન્સીઓના મૂલ્યાંકન મુજબ, કેરળના દરિયાકાંઠા સાથે જોડાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી માર્ગોનો ઉપયોગ ડ્રગ્સની દાણચોરી માટે થઈ રહ્યો છે. તપાસકર્તાઓએ કોચી અને કોઝિકોડ વિસ્તારોને મુખ્ય ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખ્યા છે, કારણ કે આ વિસ્તારો બંદરો, હવાઈ મથકો અને આંતરરાજ્ય રાજમાર્ગો સાથે સીધા જોડાયેલા છે.

માલાબાર કોરિડોર, જે કેરળને તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને આંધ્ર પ્રદેશ જેવા પડોશી રાજ્યો સાથે જોડે છે, તેના પર પણ કડક નજર રાખવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આ માર્ગ ડ્રગ તસ્કરીના નેટવર્કને પરિવહનની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મોટી સુવિધા પૂરી પાડે છે.

ડાર્ક વેબ પર ઓર્ડર અને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં પેમેન્ટ

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક ડ્રગ તસ્કર સિન્ડિકેટ હવે એન્ક્રિપ્ટેડ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ અને ડાર્ક વેબ ચેનલો દ્વારા કાર્યરત છે, જ્યાં ગ્રાહકો ઓનલાઈન જ ડ્રગ્સનો ઓર્ડર આપી શકે છે. આવા ઓર્ડરની ચૂકવણી ઘણીવાર ક્રિપ્ટોકરન્સી (Cryptocurrency) દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેના કારણે આર્થિક લેવડદેવડનો પત્તો લગાવવો તપાસ એજન્સીઓ માટે અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે.

શોધકર્તાઓને એવા કેસો પણ મળ્યા છે જેમાં તસ્કરોએ પકડાઈ જવાથી બચવા માટે નકલી નંબર પ્લેટ ધરાવતી સુપરબાઇક્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને યુવા કપલ્સ (પ્રેમી યુગલ) તરીકે ભેષ ધારણ કર્યો હતો. આ નવી યુક્તિઓને કારણે સુરક્ષા એજન્સીઓ સામે પડકારો વધ્યા છે, જેના પરિણામે હવે સાયબર દેખરેખ અને ગુપ્તચર માહિતી આધારિત ઑપરેશનોને વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે.

ડ્રગ્સના કેસોમાં ભારે વધારો

કેરળમાં છેલ્લા એક દાયકામાં નશીલા પદાર્થો સંબંધિત કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો છે. સંસદમાં રજૂ કરાયેલા સત્તાવાર આંકડા અનુસાર રાજ્યમાં 85,000થી વધુ ડ્રગ્સ સંબંધિત કેસ નોંધાયા છે, જે દેશના તમામ રાજ્યોમાં સૌથી વધુ છે.

એક્સાઈઝ કમિશનર જે. કિશોર કુમારે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, આ વધારો માત્ર કેસોની સંખ્યામાં થયેલા વધારાનું પ્રતિબિંબ નથી, પરંતુ સુરક્ષા એજન્સીઓની સતર્કતા અને વધુ અસરકારક તપાસ તથા ચેકિંગનું પણ પરિણામ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું, "અન્ય રાજ્યોમાંથી થતી ડ્રગ્સની સપ્લાયને રોકવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ તસ્કર સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલા નેટવર્કને સંપૂર્ણપણે નષ્ટ કરવા માટે તપાસ અને સર્ચ ઑપરેશન્સને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે." સંગઠિત ડ્રગ સપ્લાય ચેઇન અને તેના વિદેશી કનેક્શનો અંગેની તપાસ હાલમાં પણ ચાલુ છે.

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