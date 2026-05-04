કેરળમાં થયેલી હાર ડાબેરીઓ માટે મોટો ફટકો; પાંચ દાયકામાં પહેલી વાર દેશમાં કોઈ સામ્યવાદી મુખ્યમંત્રી નહીં હોય

2011માં પશ્ચિમ બંગાળમાં અને 2018માં ત્રિપુરામાં ડાબેરી મોરચાની હાર બાદ, કેરળ સામ્યવાદી શાસનનો છેલ્લો ગઢ હતો.

24 મે, 2025 ના રોજ, કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયન તિરુવનંતપુરમમાં LDF સરકારની ચોથી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યોજાયેલા સમારોહ દરમિયાન સભાનું સ્વાગત કરે છે. (File/ ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 5:59 PM IST

નવી દિલ્હી: ભારતમાં ડાબેરી પક્ષો તેમનો ટેકો ગુમાવી રહ્યા હોય તેવું લાગે છે. મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયનના નેતૃત્વ હેઠળના લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) ની કેરળમાં હાર આ પક્ષો માટે એક મોટો ફટકો છે. પાંચ દાયકામાં પહેલી વાર ભારતમાં કોઈ સામ્યવાદી મુખ્યમંત્રી નહીં હોય.

પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) ના નબળા પ્રદર્શન સાથે - જે રાજ્ય 1977 થી 2011 સુધી ડાબેરીઓના ગઢ તરીકે સેવા આપી હતી - આ હાર મતદારો દ્વારા ડાબેરી પક્ષોને નકારવાના વલણને ઉજાગર કરે છે.

કેરળમાં પિનરાઈ વિજયન સરકાર, જે 2016 માં સત્તામાં આવી હતી, તેને વ્યાપકપણે સામ્યવાદી શાસનનો છેલ્લો ગઢ માનવામાં આવતો હતો, ખાસ કરીને 2011 માં પશ્ચિમ બંગાળમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) દ્વારા ડાબેરીઓના 34 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યા પછી. ત્યારબાદ, 2018 માં, ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) એ ત્રિપુરામાં ડાબેરી મોરચાના 25 વર્ષના શાસનનો અંત લાવ્યો.

2026ની કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં, કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) લગભગ 99 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે LDF માત્ર 35 બેઠકો પર આગળ છે. કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળના જોડાણ દ્વારા સ્થાપિત લીડ ડાબેરીઓના સતત પતન તરફ નિર્દેશ કરે છે.

પશ્ચિમ બંગાળમાં, ડાબેરી પક્ષોએ ફરી એકવાર ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું છે, 294 સભ્યોની વિધાનસભામાં માત્ર એક બેઠક પર લીડ મેળવી છે. બંગાળમાં ભાજપની લીડ મતદારોમાં જમણેરી પક્ષ પરિવર્તનને પ્રતિબિંબિત કરે છે - જે ડાબેરી પક્ષોથી નિર્ણાયક દૂર જવાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે.

ડાબેરી પક્ષોના સમર્થન આધારનું ધોવાણ અચાનક થયું નથી, પરંતુ 2004ની લોકસભા ચૂંટણી પછી શરૂ થયેલી સતત પ્રક્રિયા છે, જ્યારે ડાબેરી પક્ષોએ ૫૯ બેઠકો જીતી હતી અને કોંગ્રેસની આગેવાની હેઠળની UPA સરકાર બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 2009 સુધીમાં, તેમની બેઠકોની સંખ્યા ઘટીને 24 થઈ ગઈ હતી. 2014માં ડાબેરી પક્ષોને બીજો આંચકો લાગ્યો, તેમની બેઠકોની સંખ્યા ઘટીને 10 થઈ ગઈ, અને 2019ની લોકસભા ચૂંટણી સુધીમાં, આ આંકડો ઘટીને માત્ર પાંચ થઈ ગયો. હાલમાં, ડાબેરીઓ લોકસભામાં ફક્ત છ બેઠકો ધરાવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે યુવા, પ્રભાવશાળી નેતૃત્વનો અભાવ, વૈશ્વિકરણ અને ખાનગીકરણ પર અસંગત વૈચારિક વલણ અને મજૂરો અને કામદારોને એક કરવામાં નિષ્ફળતા આ સતત ઘટાડા માટે ફાળો આપ્યો છે. આ પરિબળોએ ભારતના બદલાતા રાજકીય પરિદૃશ્યમાં ડાબેરી પક્ષોને અપ્રસ્તુતતાના આરે લાવી દીધા છે.

