CJI વિરુદ્ધ ટિપ્પણી મામલે કેરળ કોંગ્રેસ ઘેરાઈ, સુપ્રીમ કોર્ટે ફરિયાદને રિટ અરજી તરીકે નોંધી
સુપ્રીમ કોર્ટે CJI વિરુદ્ધ પોસ્ટ કરવા મામલે કેરળ કોંગ્રેસ વિરુદ્ધ અવમાનના કાર્યવાહીની માંગ કરતી ફરિયાદને રિટ અરજી તરીકે નોંધી
Published : October 31, 2026 at 9:41 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે કેરળ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (KPCC) વિરુદ્ધ અવમાનના કાર્યવાહીની માંગ કરતી એક ફરિયાદને રિટ અરજી તરીકે નોંધી છે. આ ફરિયાદ સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવેલી એક પોસ્ટ સાથે જોડાયેલી છે, જેમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.
સુપ્રીમ કોર્ટની વેબસાઇટ અનુસાર, વકીલ વિનીત જિંદલે 13 ઓક્ટોબરે CJIને એક ફરિયાદ મોકલી હતી, જેને 30 ઓક્ટોબરે રિટ અરજી તરીકે નોંધી લેવામાં આવી. વેબસાઇટ અનુસાર આ મામલાની સુનાવણી 6 નવેમ્બરે થવાની શક્યતા છે. તેમાં કેરળ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિને પ્રતિવાદી બનાવવામાં આવી છે.
12 ઓક્ટોબરે કોંગ્રેસ કેરળના સત્તાવાર એક્સ હેન્ડલ પર CJI વિરુદ્ધ એક વિવાદાસ્પદ પોસ્ટ સામે આવી હતી. તેમાં લખ્યું હતું કે, "જો કાયદો-વ્યવસ્થા તમારા અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતી નથી તો હમણાં રાજીનામું આપી દો. અમે તમારી જગ્યાએ એવા કોઈ વ્યક્તિને લઈ આવીશું જે તેને સંભાળી શકે." બાદમાં આ પોસ્ટને હટાવી દેવામાં આવી હતી.
જિંદલના પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશનું પદ એક બંધારણીય ન્યાયિક પદ છે. તેને એવું ન માની શકાય કે આ પદ પર ટકી રહેવું કોઈ રાજકીય સંગઠનની મંજૂરી કે નારાજગી પર નિર્ભર છે."
તેમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે, "અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના અધિકારમાં ન્યાયિક ચુકાદાઓ, ટિપ્પણીઓ અને સંસ્થાકીય આચરણની ટીકા કરવાનો અધિકાર સામેલ છે. પરંતુ તે બંધારણ અને લાગુ કાયદાઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી મર્યાદાઓની અંદર હોવું જોઈએ. જો કે, વાજબી ટીકા અને એવા આચરણ વચ્ચે તફાવત કરવો જરૂરી છે, જે કોર્ટની સત્તાને નબળી પાડી શકે છે અથવા ન્યાય વહીવટમાં અડચણ ઊભી કરી શકે છે."
પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક રાજકીય સંગઠન દ્વારા જાહેર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જાહેર કરવામાં આવેલું આ નિવેદન, જે દેશના સર્વોચ્ચ ન્યાયિક પદ પર બેઠેલી વ્યક્તિને લક્ષ્ય બનાવે છે તે એક સવાલ ઉભો કરે છે. પત્રમાં પૂછવામાં આવ્યું છે કે, "શું તેના સંપૂર્ણ તથ્યાત્મક અને કાનૂની સંદર્ભને જોતા તે સ્વીકાર્ય રાજકીય ટીકાની મર્યાદામાં રહે છે કે પછી તેના પર ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પ્ટ ઓફ કોર્ટ સંબંધિત કાયદાઓ હેઠળ વિચાર થવો જોઈએ."
જિંદલે કહ્યું કે, તેઓ ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)નું ધ્યાન 12 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટ પરિસર પાસે કોંગ્રેસ નેતાઓ અને અન્ય વિપક્ષી નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા રાજકીય દેખાવો અને સૂત્રોચ્ચાર તરફ પણ દોરવા માંગે છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં રાહુલ ગાંધી અને અન્ય રાજકીય હોદ્દેદારો પણ સામેલ હતા.
જો કે, જિંદલે એક સ્પષ્ટતા પણ જોડી હતી. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "માત્ર શાંતિપૂર્ણ દેખાવો કરવા, કોઈ કાયદેસર જગ્યા પર રાજકીય સૂત્રો લગાવવા, અથવા સુપ્રીમ કોર્ટની આસપાસ રાજકીય નેતાઓની હાજરી હોવી તે પોતે જ કોર્ટની અવમાનના અથવા અન્ય કોઈ અપરાધ ગણી શકાય નહીં." આ ઘટનાક્રમ, KPCC દ્વારા CJIની બિનશરતી માફી માંગ્યાના થોડા દિવસો બાદ સામે આવ્યો છે.
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