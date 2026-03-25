ETV Bharat / bharat

ETV ભારત સાથે કેરળના CM પી.વિજયન થયાં રૂબરૂ, કહ્યું "અમને અમારા કામમાં વિશ્વાસ છે, ત્રીજી વખત સત્તા નક્કી."

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "અમારા માટે હેટ્રિક કોઈ મોટી ઉપલબ્ધી નથી, ભાજપ-આરએસએસ સાથે કોઈ સોદો થયો નથી."

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 7:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

તિરુવનંતપુરમ, બીજું ગોપીનાથ: કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) ત્રીજી વખત સત્તામાં આવશે તેવો દ્રઢ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે LDF માટે આ કોઈ મોટી વ્યક્તિગત સિદ્ધી નથી, પરંતુ અમારો હેતુ રાષ્ટ્રીય સ્તરે લોકો-કેન્દ્રિત વૈકલ્પિક શાસન મોડેલને વધુ મજબૂત બનાવવાની મોટી ઉપલબ્ધી ગણાશે. ETV ભારતને આપેલા એક વિશેષ ઇન્ટરવ્યુમાં, પિનરાઈ વિજયને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ફરીથી જનાદેશ મળવાનો વિશ્વાસ તેમના કામને લઈને થયો છે, મુખ્યમંત્રીએ પૂર, નિપાહ વાયરસનો પ્રકોપ, COVID-19 રોગચાળા જેવી આફતો દરમિયાન તેમની સરકાર પ્રત્યે જનતાનો અતૂટ વિશ્વાસને તેમની સંપત્તિ ગણાવી.

તેમણે કહ્યું કે અસાધારણ પડકારો છતાં, સરકારે કલ્યાણ અને વિકાસની ગતિ ધીમી થવા દીધી ન્હોતી. તેમના 10 વર્ષના કાર્યકાળ પર પ્રતિબિંબ પાડતા, મુખ્યમંત્રીએ કેરળ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ બોર્ડ (KIIFB) દ્વારા લાંબા સમયથી પડતર મેગા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કરવા અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિસ્તરણને નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ ગણાવી.

તેમણે કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ જમીન સંપાદનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન સહિત આશરે ₹1 લાખ કરોડના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થયા છે. તેમણે કહ્યું, "મુખ્ય કલ્યાણકારી પગલાં પણ આ દાયકાને વ્યાખ્યાયિત કરે છે,"

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, જીવન મિશન હેઠળ 5 લાખ થી વધુ ઘરો બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે 2016 માં કલ્યાણ પેન્શનરોની સંખ્યા 30 લાખ હતી, અને તેમને ફક્ત ₹600 ચૂકવવામાં આવતા હતા. જ્યારે હવે, આ પેન્શનકર્ચાઓની સંખ્યા 62 લાખ થઈ ગઈ છે, અને તેમને 2000 રૂપિયા પેન્શન આપવામાં આવે છે.

ભારતીય સામ્યવાદી પક્ષ (માર્ક્સવાદી) ના પોલિટબ્યુરોના સભ્ય પિનરાઈ વિજયને કહ્યું કે કેરળે એ ધારણાને ખોટી સાબિત કરી દીધી છે કે તે ઉદ્યોગ વિરોધી છે. તેમણે કહ્યું કે કેરળે બાળ મૃત્યુદર ઘટાડવા અને ભારે ગરીબી નાબૂદી સહિતના સામાજિક સૂચકાંકોમાં એક અલગ છાપ ઉભી કરી છે.

તેમણે કહ્યું કે LDF નો ભાવિ એજન્ડા સામાજિક કલ્યાણ સાથે માળખાગત વિકાસને એકીકૃત કરીને અને વિકાસને આગલા સ્તર પર લઈ જઈને "નવું કેરળ" બનાવવાનો છે. શાસનના મુદ્દા પર, પિનરાઈ વિજયને મંત્રીઓના નબળા પ્રદર્શનના દાવાઓને ફગાવી દીધા અને મંત્રીમંડળની સામૂહિક જવાબદારી પર ભાર મૂક્યો.

તેમણે કેરળની આરોગ્યસંભાળ પ્રણાલીની વૈશ્વિક માન્યતાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે નીતિ આયોગ આરોગ્ય સૂચકાંકમાં રાજ્ય પ્રથમ ક્રમે છે. સીપીઆઈ(એમ)ના વડાના મતે, જાહેર આરોગ્ય ખર્ચ 2016 માં ₹665 કરોડથી વધીને લગભગ ₹3,000 કરોડ થયો છે. તેમણે કહ્યું કે તેમની સરકારે આર્દ્રમ મિશનના માધ્યમથી હોસ્પિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના માળખાને વિકસાવ્યું, નવી જગ્યાઓ બનાવી અને દવાઓની અછતને દૂર કરી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા અને તાલુકા હોસ્પિટલોમાં સુપર-સ્પેશિયાલિટી સેવાઓનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, નવી મેડિકલ કોલેજો ખોલવામાં આવી છે, અને 160 થી વધુ હોસ્પિટલોને રાષ્ટ્રીય ગુણવત્તા ખાતરી ધોરણો (NIIBB) પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત થયું છે.

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે,મુખ્ય રોકાણના KIIBF અને નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (NABARD)ના માધ્યમથી કરવામાં આવ્યું.મુખ્યમંત્રીએ સરકારી હોસ્પિટલોમાં અદ્યતન પ્રક્રિયાઓમાં વધારો થયો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેમાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, એન્જીયોપ્લાસ્ટી અને ડાયાલિસિસ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમના મતે, નાણાકીય સુરક્ષા યોજનાઓનો નોંધપાત્ર વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં મફત સારવાર કવરેજ પ્રતિ પરિવાર પ્રતિ વર્ષ ₹5 લાખ સુધી વધીને લાભાર્થી પરિવારોની સંખ્યા 4.2 મિલિયનથી વધુ થઈ ગઈ છે.

મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને CPM અને ભાજપ વચ્ચે સાંઠ-ગાંઠના આરોપોને "રાજકીય રીતે પ્રેરિત" ગણાવીને ફગાવી દીધા હતા અને કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકાર સાથે નિયમિત બંધારણીય બેઠકોને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે.

તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે LDF વૈચારિક રીતે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) અને દક્ષિણપંથી રાજનીતિનો વિરોધી છે. તેમણે એ દાવાઓને પણ નકારી કાઢ્યા કે સરકારે કેન્દ્રીય તપાસનો સામનો કરી રહેલા વ્યક્તિઓને બચાવવા માટે પોતાનું વલણ નરમ પાડ્યું છે, અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોઈ ગુપ્ત કરાર થયો નથી અને કાનૂની ઉપાયો અપનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

લઘુમતી મુદ્દાઓ અને રાજકીય દેખાડા સંબંધિત ટીકાઓ અંગે, મુખ્યમંત્રીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો કે LDFનું ધર્મનિરપેક્ષ વલણ યથાવત છે અને વિરોધીઓ પર સાંપ્રદાયિક ધ્રુવીકરણ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ મૂક્યો.

વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન પોલીસની તૈનાતી અને રેન્ક લિસ્ટના વિસ્તરણની માંગને લગતા વિવાદો પર બોલતા, પિનરાયી વિજયને કહ્યું કે કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓએ નુકસાન અટકાવવા માટે પગલાં લીધાં છે અને વહીવટી નિર્ણયો કાનૂની ધોરણોનું પાલન કરવા જોઈએ. તેમણે ભાર મૂક્યો કે છેલ્લા દાયકામાં કેરળ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા 3.1 મિલિયનથી વધુ નિમણૂકો કરવામાં આવી હતી, જે પારદર્શક ભરતીના ક્ષેત્રમાં એક રેકોર્ડ તરીકે તેમણ વર્ણવ્યું.

જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમનો ઉદ્દેશ્ય સતત ત્રીજી મુદત જીતનારા કેરળના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી બનવાનો છે, ત્યારે વિજયને કહ્યું કે સામ્યવાદી રાજકારણમાં વ્યક્તિગત "હેટ્રિક્સ"નું કોઈ મહત્વ નથી. તેમણે કહ્યું, "જે મહત્વનું છે તે લોકોની વૈકલ્પિક નીતિઓની સફળતા છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કેરળ નવઉદારવાદી આર્થિક અભિગમો, સાંપ્રદાયિક રાજકારણ અને કેન્દ્રીકરણની વૃત્તિઓનો શક્તિશાળી પ્રતિકાર પ્રદાન કરે છે. "કેરળના લોકો નિર્ણય લેશે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, અમારું લક્ષ્ય સામૂહિક નેતૃત્વ અને રાજ્યને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનું છે,"

TAGGED:

PINARAYI VIJAYAN INTERVIEW
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA CM PINARAYI VIJAYAN
KERALA POLLS 2026
KERALA CM INTERVIEW

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.