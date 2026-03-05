કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026: સીઈસી કુમાર ત્રણ દિવસની મુલાકાત લેશે, પાર્ટીના નેતાઓ અને અધિકારીઓ સાથે બેઠકો કરશે

ETV Bharat / bharat

આ મુલાકાત દરમિયાન, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજ્યની પરિસ્થિતિ અને સુરક્ષા સહિત વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 6:51 PM IST

2 Min Read
તિરુવનંતપુરમ : મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર આગામી કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણીની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરવા માટે ગુરુવારે કોચી પહોંચશે. તેઓ ચૂંટણી સુધારણા પ્રક્રિયાની સમીક્ષા કરશે અને ખાતરી કરશે કે તે કોઈપણ ભૂલો વિના પૂર્ણ થાય.

જોકે તેમના આગામી દિવસો માટે કોઈ સત્તાવાર કાર્યક્રમ નક્કી નથી, પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર એર્નાકુલમ શિવ મંદિર અને હનુમાન મંદિરની મુલાકાત લેશે.

શુક્રવારે સવારે સત્તાવાર કાર્યવાહી શરૂ થશે, જેમાં વિવિધ રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સાથે વિગતવાર ચર્ચા થશે. આ સત્રો દરમિયાન, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજકીય જૂથોની ચિંતાઓને સીધી રીતે સંબોધિત કરશે અને ચૂંટણીના સુચારુ સંચાલન માટે તેમના સૂચનો એકત્રિત કરશે.

7મી તારીખે યોજાનારી તેમની મુલાકાતના છેલ્લા દિવસે, કુમાર મુખ્ય અધિકારીઓ અને કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરશે. આ ઉચ્ચ-સ્તરીય સમીક્ષામાં રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર, મુખ્ય સચિવ, ગૃહ સચિવ અને ડીજીપી તેમજ અન્ય મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓનો સમાવેશ થશે.

આ ચર્ચા મુખ્યત્વે વર્તમાન કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ, સરહદી જિલ્લાઓમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા અને આંતરરાજ્ય દારૂની દાણચોરી અને કાળા નાણાંના પ્રવાહને રોકવા માટેના કડક પગલાં પર કેન્દ્રિત હશે.

રાજ્યમાં સુરક્ષિત વાતાવરણ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધુ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોની તૈનાતી પર પણ સક્રિય ચર્ચા કરવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચ ભૂલમુક્ત મતદાર યાદીઓ પ્રકાશિત કરવા પર ખાસ ભાર મૂકી રહ્યું છે. અધિકારીઓ ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીઓ દૂર કરવા અને અઢાર વર્ષથી વધુ ઉંમરના નવા લાયક મતદારોની નોંધણી કરવાની પ્રક્રિયા પર નજર રાખશે.

આ ઉપરાંત, પૈસા કે અન્ય પ્રલોભનો આપીને મતદારોને પ્રભાવિત કરવાના કોઈપણ ગેરકાયદેસર પ્રયાસ સામે કડક નજર રાખવા પોલીસ અને જિલ્લા કલેક્ટરોને કડક આદેશો આપવામાં આવશે.

શાંતિપૂર્ણ મતદાન પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કમિશન વધુ માઇક્રો-ઓબ્ઝર્વર્સ તૈનાત કરવાનો નિર્ણય લેશે અને હિંસાનો ઇતિહાસ ધરાવતા રાજકીય રીતે સંવેદનશીલ અને સંવેદનશીલ બૂથ પર નોન-સ્ટોપ વેબકાસ્ટિંગ ફરજિયાત કરશે. સમીક્ષામાં EVM અને VVPAT માટે સુરક્ષા તપાસ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો તેમજ મતદાન અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમોની પ્રગતિનો પણ સમાવેશ થશે. પર્યાવરણીય ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, રાજકીય પક્ષોને ગ્રીન પ્રોટોકોલનું કડક પાલન કરવા માટે કહેવામાં આવશે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે ચૂંટણી પ્રચાર સંપૂર્ણપણે પ્લાસ્ટિક-મુક્ત અને પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય.

વૃદ્ધો અને અપંગ મતદારો માટે મતદાન મથકોને સંપૂર્ણપણે સુલભ બનાવવા, જેમાં રેમ્પ, વ્હીલચેર અને પીવાના પાણીની યોગ્ય સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે મુખ્ય કાર્યસૂચિમાં છે. રાજ્યની ચૂંટણી તંત્રની સંપૂર્ણ સમીક્ષા કર્યા પછી, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર શનિવારે કોચીમાં મીડિયાને સંબોધિત કરશે, જ્યાં ચૂંટણી ફેરફારો વિશે વધુ વિગતો શેર કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે.

ચૂંટણી પંચ આવતા અઠવાડિયે ત્રણ રાજ્યોમાં ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, તેથી કેરળમાં બધી તૈયારીઓ અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે તેની પુષ્ટિ કર્યા પછી જ પ્રતિનિધિમંડળ નવી દિલ્હી પરત ફરશે.

સંપાદકની પસંદ

