17 વર્ષની અસીમાએ તોડી સદીઓ જૂની પરંપરા, વૈદિક મંત્રો સાથે કરાવ્યો મહાયજ્ઞ
ઘરમાં પહેલી વાર ગણપતિ હોમ કર્યા પછી, તેમને નજીકના ઘરોમાંથી આમંત્રણો મળવા લાગ્યા.
Published : October 21, 2025 at 7:57 PM IST
કાસરગોડ: કેરળના કાસરગોડમાં, 17 વર્ષની અસીમા અગ્નિહોત્રીએ વૈદિક મંત્રો સાથે મહા ગણપતિ હોમ કરીને વર્ષો જૂની રૂઢિપ્રથાઓ તોડી નાખી. આ વિધિ પરંપરાગત રીતે પુરુષો સુધી મર્યાદિત રહી છે. અડૂરની સત્ય નારાયણ અને રંજીતા કુમારીની પુત્રી દક્ષિણ ભારતમાં આ વિધિ કરનારી પ્રથમ છોકરી બની.
'અસીમા' નો અર્થ "કોઈપણ મર્યાદા કે બંધનો વિના" થાય છે. અસીમા તેના નામનો અર્થ દર્શાવે છે. આ યુવતીએ પુરોહિતપદમાં લિંગ અવરોધો તોડી નાખ્યા છે. અસીમા કર્ણાટકના પુત્તુરમાં પીયુસી (પ્રી-યુનિવર્સિટી કોર્સ) ની વિદ્યાર્થિની છે. તેનો ભાઈ, અદ્વૈત અગ્નિહોત્રી, ગણપતિ હોમમ દરમિયાન તેને મદદ કરે છે. અસીમાએ કાસરગોડ જિલ્લામાં અને કર્ણાટકના અન્ય ઘણા ભાગોમાં ગણપતિ હોમનું સંચાલન કર્યું છે.
ડેલમપડીના અડૂરમાં તેના ઘરે પહેલીવાર ગણપતિ હોમમ કર્યા પછી, તેને નજીકના ઘરોમાંથી આમંત્રણો મળવા લાગ્યા. તેણે મુલેરિયામાં વિદ્યાશ્રી અને પુટ્ટુરમાં એક કોલેજ બિલ્ડિંગમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન હોમમ પણ કર્યા છે. શરૂઆતમાં કેટલાક લોકો આશ્ચર્યચકિત થયા હતા, પરંતુ જ્યારે તેઓએ તેણે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને ધાર્મિક વિધિઓ કરતી જોઈ, ત્યારે તેમની બધી શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ.
તેના પિતા, સત્ય નારાયણે, ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, અસીમાએ સુલિયા નાગરાજ ભટ્ટ પાસે ત્રણ વર્ષ સુધી વેદોનો અભ્યાસ કર્યો, ત્યારબાદ તેણે ગણપતિ હોમ કરવાનું શીખી લીધું. તેમણે ઉમેર્યું, "ક્યાંય એવું નથી કહ્યું કે છોકરીઓએ વેદનો અભ્યાસ ન કરવો જોઈએ અથવા હોમ જેવી ધાર્મિક વિધિઓ ન કરવી જોઈએ. વૈદિક શિક્ષણ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનનું કોઈ લિંગ હોતું નથી."
અસીમા અને અદ્વૈતે ઉપનયન વિધિ (પવિત્ર દોરા વિધિ) સાથે કરી. સંબંધીઓ કે સ્થાનિક લોકોએ કોઈ વાંધો વ્યક્ત કર્યો નહીં. તેના પિતાએ કહ્યું, "તે આ વ્યવસાય તરીકે નથી કરી રહી. તે આધ્યાત્મિક સમર્પણનું કાર્ય છે, અને તે તેને ચાલુ રાખવા માંગે છે." અસીમાએ પણ દરેક તરફથી મળેલા પ્રોત્સાહન અને સમર્થન પર ખુશી વ્યક્ત કરી.
ગણપતિ હોમ શું છે?
મહા ગણપતિ હોમ એ એક વૈદિક વિધિ છે જે જીવનમાં આવતા બધા અવરોધોને દૂર કરવા અને સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે કોઈપણ શુભ કાર્યની શરૂઆત પહેલાં અવરોધોને દૂર કરવા અને ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તે નવા ઘરો અને વ્યવસાયિક સંસ્થાઓમાં પણ કરવામાં આવે છે. લોકો માને છે કે મહા ગણપતિ હોમ કરવાથી સમૃદ્ધિ આવે છે. ભક્તો કહે છે કે આ વિધિ ખૂબ જ ઝડપથી ફળ આપે છે.
