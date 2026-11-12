કેજરીવાલને લોરેન્સ ગેન્ગના નામે ધમકી, ફોન કોલ અને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા 7 કરોડ રૂપિયા માંગ્યા
દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમના પરિવારને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે.
Published : November 12, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 1:12 PM IST
હૈદરાબાદ: દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમના પરિવારને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. કેજરીવાલ પાસે સાત કરોડની ખંડણી માંગવામાં આવી હતી.
આરોપીએ ખુદને લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગનો સભ્ય ગણાવતા દિલ્હીના તિલકનગરના ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહને ફોન અને વ્હોટ્સએપ મેસેજ મોકલ્યો હતો.
આરોપીએ ધમકી આપી હતી કે જો સાત કરોડ રૂપિયા આપવામાં નહીં આવે તો અરવિંદ કેજરીવાલ અને તેમની દીકરી હર્ષિતા કેજરીવાલની હત્યા કરવામાં આવશે. ફરિયાદના આધારે મોહાલીના સાઇબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા આરોપી વિરૂદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
A threat call demanding Rs 7 crore from Aam Aadmi Party national convenor Arvind Kejriwal in the name of the Lawrence Bishnoi gang has been found to be fake during the police investigation. The caller is reportedly from Rohtak. The threat was communicated through a phone call and WhatsApp message to AAP MLA Jarnail Singh, who represents Tilak Nagar. He filed a complaint with the Mohali SSP on November 6, alleging that the caller threatened to kill Kejriwal and his daughter, Harshita Kejriwal, if the money was not paid. Mohali Police registered a case under relevant sections of the BNS and IT Act and initiated an investigation— IANS (@ians_india) November 12, 2026
પોલીસ તપાસમાં મોટો ખુલાસો
આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક કેજરીવાલ પાસે લોરેન્સ બિશ્નોઇ ગેન્ગના નામ પર 7 કરોડ રૂપિયાની માંગ કરતા ધમકી આપતા કોલ, પોલીસ તપાસમાં ખોટો સાબિત થયો છે. ફોન કરનાર વ્યક્તિ રોહતકનું હોવાનું કહેવાય છે. તિલક નગરના AAPના ધારાસભ્ય જરનૈલ સિંહને ફોન કોલ અને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા આ ધમકી આપવામાં આવી હતી. 6 નવેમ્બરે તેમણે મોહાલીના SSP સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફોન કરનારે ધમકી આપી હતી કે જો પૌસા ચૂકવવામાં નહીં આવે તો કેજરીવાલ અને તેમની પુત્રી હર્ષિતા કેજરીવાલને મારી નાખવામાં આવશે. મોહાલી પોલીસે BNS અને IT Actની સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે.
વર્ષ 2024માં પણ મળી હતી કેજરીવાલને ધમકી
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ પહેલા વર્ષ 2024ના મેમાં પણ કેજરીવાલને ધમકી મળી હતી. મેટ્રો ટ્રેનના કોચની અંદર કેટલાક મેસેજ લખવામાં આવ્યા હતા અને તેમને જાનથી મારવાની વાત કહેવામાં આવી હતી. AAP સાંસદ સંજય સિંહે ભાજપ પર કેજરીવાલની હત્યા કરવાના ષડયંત્રનો આરોપ લગાવ્યો હતો. પોલીસે અજાણ્યા શખ્સ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધી હતી.
અરવિંદ કેજરીવાલ પહેલા બોલિવૂડ એક્ટર આયુષ્યમાન ખુરાના અને તુષાર કપુરને પણ લોરેન્સ ગેન્ગ તરફથી ધમકી મળી ચુકી છે. ટાઇગર શ્રૌફ પર થોડા સમય પહેલા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેની જવાબદારી લોરેન્સ ગેન્ગે લીધી હતી.
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