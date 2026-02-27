ETV Bharat / bharat

દારૂ કૌભાંડમાં કેજરીવાલ-મનીષ સિસોદિયા આરોપ મુક્ત, દિલ્હી રાઉઝ કોર્ટનો ચુકાદો

દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા કેસમાં છુટ્યા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલ ભાવુક થયા હતા

દારૂ કૌભાંડમાં કેજરીવાલ-મનીષ સિસોદિયા આરોપ મુક્ત
દારૂ કૌભાંડમાં કેજરીવાલ-મનીષ સિસોદિયા આરોપ મુક્ત (File Photo/ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 27, 2026 at 11:17 AM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે શુક્રવારે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાને દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં મુક્ત કર્યા છે.

કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે કેન્દ્રીય કાવતરાખોરીની ભૂમિકા સાબિત કરી શકાતી નથી. કોર્ટે નોંધ્યું કે આરોપો "ન્યાયિક તપાસમાં નિષ્ફળ ગયા" અને મનીષ સિસોદિયા તરફથી "કોઈ ગુનાહિત ઇરાદો" મળ્યો નથી. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કાવતરું સિદ્ધાંત "એક બંધારણીય સત્તા સામે ટકી શકતો નથી."

ચુકાદા પર ખુશી વ્યક્ત કરતા, અરવિંદ કેજરીવાલના પત્ની સુનિતા કેજરીવાલે પોસ્ટ કરી, "આ દુનિયામાં, ગમે તેટલો શક્તિશાળી બને, કોઈ શિવ શક્તિથી ઉપર ઉઠી શકતો નથી. સત્ય હંમેશા જીતે છે."

CBIએ 2022માં તેની પહેલી ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી, ત્યારબાદ અનેક પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી. એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે હવે રદ કરાયેલ એક્સાઇઝ પોલિસીને તેના પક્ષમાં પ્રભાવિત કરવા માટે "દક્ષિણ લોબી" દ્વારા 100 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.

કુલ 23 આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલ, મનીષ સિસોદિયા, કે કવિતા, કુલદીપ સિંહ, નરેન્દ્ર સિંહ, વિજય નાયર, અભિષેક બોઈનપલ્લી, અરુણ રામચંદ્ર પિલ્લઈ, મૂથા ગૌતમ, સમીર મહેન્દ્રુ, અમનદીપ સિંહ ધલ, અર્જુન પાંડે, બુચીબાબુ ગોર્નટલા, રાકેશ જોશી, દામોદર પ્રસાદ શર્મા, પ્રિન્સ કુમાર, ચનપ્રીત સિંહ રાયત, અરવિંદ કુમાર સિંહ, દુર્ગેશ પાઠક, અમિત અરોરા, વિનોદ ચૌહાણ, આશિષ માથુર અને પી સરથ ચદ્ર રેડ્ડીનો સમાવેશ થાય છે.

દલીલો દરમિયાન, CBIએ કહ્યું કે ગુનાહિત કાવતરાના ગુનાને સંપૂર્ણ રીતે જોવો જોઈએ અને ટ્રાયલ દરમિયાન પુરાવાઓની પૂરતી ચકાસવી થવી જોઈએ. એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ ડી પી સિંહ અને એડવોકેટ મનુ મિશ્રા દ્વારા રજૂ કરાયેલ, એજન્સીએ દલીલ કરી હતી કે બધા આરોપીઓ સામે આરોપો ઘડવા માટે પૂરતી સામગ્રી છે.

બીજી તરફ, કેજરીવાલ વતી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ એન હરિહરને દલીલ કરી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટને કથિત કાવતરા સાથે જોડતી કોઈ ગુનાહિત સામગ્રી નથી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે કેજરીવાલનું નામ ધરાવતી ચોથી પૂરક ચાર્જશીટ ફક્ત અગાઉના આરોપોને ફરીથી રજૂ કરે છે.

હરિહરને વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે કેજરીવાલનું નામ શરૂઆતના ચાર્જશીટમાં અથવા અગાઉના ત્રણ પૂરક ચાર્જશીટમાં નહોતું. તેમનું નામ ફક્ત ચોથામાં જ દેખાયું હતું. બચાવ પક્ષે વધુ તપાસના આધાર અને સાક્ષી રાઘવ મગુન્ટાના નિવેદનો સહિત નિવેદનોના પુરાવા મૂલ્ય પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.

કેજરીવાલ ભાવુક થયા

દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ સાથે જોડાયેલા કેસમાં છુટ્યા બાદ અરવિંદ કેજરીવાલ ભાવુક થયા હતા. ચુકાદા બાદ તેમણે કહ્યું કે તેમના વિરૂદ્ધ આખો કેસ નકલી હતો.

કેજરીવાલે કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી, ભાજપ દારૂ કૌભાંડ વિશે વાત કરી રહી છે અને અમારી સામે આરોપો લગાવી રહી છે. આજે, કોર્ટે બધા આરોપોને ફગાવી દીધા છે અને બધા આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા છે. અમને ન્યાયતંત્રમાં વિશ્વાસ છે...સત્યનો વિજય થયો છે...AAPને નષ્ટ કરવા માટે બધા ટોચના નેતાઓને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા હતા..આ સંપૂર્ણપણે ખોટો કેસ હતો..કેજરીવાલ ભ્રષ્ટ નથી...મેં મારા જીવનમાં ફક્ત પ્રમાણિકતા કમાઇ છે. સારું કામ કરીને સત્તામાં આવવું અને પછી ખોટા કેસ દાખલ કરીને અમને જેલમાં ધકેલી દેવા એ વડા પ્રધાનને શોભતું નથી..."

દેશના બંધારણ પર ગર્વ થઇ રહ્યો છે- મનીષ સિસોદિયા

મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું કે, આજે દેશના બંધારણ પર ગર્વ થઇ રહ્યો છે.. સત્યની જીત થઇ છે..

આ પણ વાંચો:

Last Updated : February 27, 2026 at 11:29 AM IST

TAGGED:

KEJRIWAL AND SISODIA LIQUER CASE
LIQUOR SCAM
DELHI COURT VERDICT
KEJRIWAL MANISH SISODIA LIQUOR SCAM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.