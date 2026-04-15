કેજરીવાલે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્મા સામે લગાવ્યા ગંભીર આરોપો, દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કર્યું

આ પહેલા 13 એપ્રિલે અરવિંદ કેજરીવાલે પોતે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંતા શર્માની બેન્ચ પર પોતાની દલીલો રજૂ કરતી વખતે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 2:20 PM IST

નવી દિલ્હી : દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક નવું સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, જેમાં જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા સામે નવા આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે અને તેમને સુનાવણીમાંથી પાછા ખેંચવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

કેજરીવાલનો આરોપ છે કે તુષાર મહેતા જજના બે બાળકોને કામ આપે છે

કેજરીવાલે તેમના સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્માના બે બાળકો સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા હેઠળ કામ કરે છે. તુષાર મહેતા તેમના બાળકોને કેસ સોંપે છે. કેજરીવાલના સોગંદનામામાં જણાવાયું છે કે તુષાર મહેતા સીબીઆઈનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલ છે. આવી સ્થિતિમાં, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાન્તા શર્મા તુષાર મહેતા વિરુદ્ધ કેવી રીતે આદેશ જારી કરશે?

ન્યાયાધીશ સ્વર્ણકાંત શર્માને કેસની સુનાવણીમાંથી દૂર રહેવા વિનંતી કરતા કેજરીવાલે જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીની કોર્ટ કાર્યવાહીને જોતાં તેમને ન્યાયાધીશ ન્યાયની કોઈ આશા નથી. કેજરીવાલની અરજીમાં 10 દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી જે તપાસ એજન્સીઓની કામગીરી અને ન્યાયિક પ્રક્રિયા પર પ્રશ્ન ઉઠાવે છે.

એક પણ આરોપી હાજર નહોતો, છતાં સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ ખોટો હતો - કેજરીવાલ

જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા પર અવિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કેજરીવાલે કહ્યું કે બીજી બાજુ સાંભળ્યા વિના સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ ખોટો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે 9 માર્ચે જ્યારે હાઇકોર્ટમાં પહેલી સુનાવણી થઈ ત્યારે 23 આરોપીઓમાંથી એક પણ ત્યાં હાજર નહોતો. કોર્ટમાં ફક્ત સીબીઆઈ હાજર હતી, પરંતુ પહેલી જ સુનાવણીમાં જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માએ બીજી બાજુની દલીલો સાંભળ્યા વિના કહ્યું કે 'પ્રથમ દૃષ્ટિએ' સેશન્સ કોર્ટનો આદેશ ખોટો લાગે છે. રેકોર્ડ મંગાવ્યા વિના અને દલીલો સાંભળ્યા વિના કોર્ટ આ નિષ્કર્ષ પર કેવી રીતે પહોંચી?

કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે EDની કાર્યવાહી અરજી વિના જ રોકી દેવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે CBIની અપીલ પર 9 માર્ચે સુનાવણી ચાલી રહી હતી, પરંતુ જસ્ટિસ શર્માએ EDની કાર્યવાહી પર પણ રોક લગાવી દીધી હતી. આરોપીના મતે, કેન્દ્ર સરકારે કે ED એ આ વિનંતી કરી ન હતી. કાયદેસર રીતે, જો મુખ્ય કેસમાં દોષ સાબિત ન થાય, તો ED નો કેસ આપમેળે નબળો પડી જાય છે. સેશન્સ કોર્ટે સીબીઆઈ કેસ ફગાવી દીધો હતો, જેના કારણે EDનો કેસ પણ બંધ થઈ ગયો હોત, પરંતુ જસ્ટિસ શર્માએ પોતાના તરફથી તેના પર રોક લગાવી દીધી હતી.

કેજરીવાલે સીબીઆઈના તપાસ અધિકારી સામે શિસ્તભંગના પગલાં લેવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો, અને આ કેસને "પૂર્વયોજિત કાવતરું" ગણાવ્યું હતું. જોકે, ન્યાયાધીશ શર્માએ આ કાર્યવાહી પર રોક લગાવી દીધી હતી, જોકે સંબંધિત અધિકારીએ અરજી દાખલ કરી ન હતી. કેજરીવાલે દલીલ કરી હતી કે આ પ્રવૃત્તિ શંકાઓ ઉભી કરે છે.

કેજરીવાલે કોર્ટના સમય પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવતા કહ્યું કે, જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા સામાન્ય રીતે અન્ય કેસોમાં ત્રણથી સાત મહિના સુધીની સુનાવણીની તારીખો આપે છે. જો કે, આ કેસમાં, તેમણે આરોપીઓને તેમનો જવાબ દાખલ કરવા માટે માત્ર એક અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો. આટલા ટૂંકા સમયમાં 600 પાનાના લાંબા આદેશ અને જટિલ સીબીઆઈ અપીલનો જવાબ આપવો લગભગ અશક્ય છે.

કેજરીવાલની અરજીમાં જણાવાયું છે, કે ગયા વર્ષે જ્યારે પાંચ આરોપીઓએ જામીન માટે અરજી કરી હતી, ત્યારે જસ્ટિસ શર્માએ તેમને ફગાવી દેતી વખતે કઠોર ટિપ્પણી કરી હતી. કાયદેસર રીતે, જામીનના તબક્કે કોઈને દોષિત જાહેર કરવામાં આવતા નથી; આ ટ્રાયલ પછી થાય છે. જો કે, જસ્ટિસ શર્માએ તેમના આદેશમાં તેમને "દોષિત" જાહેર કર્યા, જે તેમના "પૂર્વ-કલ્પિત અભિપ્રાય"ને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

કેજરીવાલની અરજીમાં જણાવાયું છે કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્મા દ્વારા પસાર કરાયેલા આ બધા જામીન આદેશો બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે રદ કર્યા હતા. માત્ર આદેશો રદ કરવામાં આવ્યા ન હતા, પરંતુ આરોપીઓને જામીન પણ આપવામાં આવ્યા હતા, અને સુપ્રીમ કોર્ટે જસ્ટિસ શર્માના વલણ અંગે પણ કડક ટિપ્પણીઓ કરી હતી.

અરજીમાં એવો ગંભીર આરોપ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે કે જસ્ટિસ શર્મા સીબીઆઈ અને ઇડીની દલીલોને શાબ્દિક રીતે લે છે, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાના મૌખિક નિવેદનોના આધારે પણ આદેશો પસાર કરે છે.

આરોપીઓનો દલીલ છે કે એજન્સીઓની દરેક માંગણી સ્વીકારવાથી ન્યાયની આશા ધૂંધળી થઈ જાય છે. ન્યાયિક નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉઠાવતા, કેજરીવાલે દાવો કર્યો હતો કે જસ્ટિસ સ્વર્ણકાંત શર્માના બંને બાળકો કેન્દ્ર સરકારના વકીલ છે. તેઓ સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતા હેઠળ કામ કરે છે, જે આ કેસમાં સરકાર અને એજન્સીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આવા કૌટુંબિક સંબંધોને કારણે જસ્ટિસ શર્મા પાસેથી ન્યાયી સુનાવણીની અપેક્ષા રાખવી મુશ્કેલ બને છે.

અરજીમાં ન્યાયાધીશ શર્માના વૈચારિક વલણ પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં જણાવાયું છે કે ન્યાયાધીશ શર્માએ આરએસએસની વકીલ શાખા "એડવોકેટ કાઉન્સિલ" ની ઓછામાં ઓછી ચાર બેઠકોમાં હાજરી આપી છે. આ કેસમાં આરોપીઓ આરએસએસની વિચારધારાના કટ્ટર વિરોધી હોવાથી, તેમને ડર છે કે ન્યાયાધીશ શર્માના પક્ષપાત તેમના નિર્ણયને પ્રભાવિત કરી શકે છે. અરજીમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેમણે કહ્યું હતું કે કેજરીવાલને હાઇકોર્ટના આદેશ સામે સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કરવો પડશે.

આરોપીઓ પ્રશ્ન કરે છે કે ગૃહમંત્રીને હાઈકોર્ટના નિર્ણય પહેલા જ કેવી રીતે ખબર પડી કે ચુકાદો કેજરીવાલ વિરુદ્ધ આવશે? તેમનો આરોપ છે કે આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ચુકાદો પહેલાથી જ નક્કી થઈ ગયો છે.

