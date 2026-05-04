તમિલનાડુ: મહિલાઓને 8 ગ્રામ સોનું ભેટ આપવાના TVKના વચન પર બધાની નજર
તમિલનાડુમાં ટીવીકેનો વિજય. હવે, વચનો પૂરા કરવાનો સમય આવી ગયો છે.
Published : May 4, 2026 at 5:31 PM IST
ચેન્નાઈ: નવી પાર્ટી તરીકે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરેલી ટીવીકે (TVK) સૌથી મોટી પાર્ટી તરીકે ઉભરી આવે અને સરકાર બનાવે તેવી શક્યતા વચ્ચે, લોકોનું ધ્યાન હવે અભિનેતામાંથી રાજકારણી બનેલા વિજય દ્વારા આપવામાં આવેલા ચૂંટણી વચનો તરફ ગયું છે. આ વચનોમાં લગ્ન માટે 8 ગ્રામ સોનું આપવાનું વચન શામેલ છે, જેની કિંમત આશરે ₹1,40,000 (22 કેરેટ સોના માટે) છે.
પાર્ટીના મેનિફેસ્ટોમાં, વિજયે 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની મહિલાઓ માટે ₹2,500 ની માસિક નાણાકીય સહાય, લગ્ન માટે 8 ગ્રામ સોનું અને દરેક ઘર માટે દર વર્ષે છ મફત રસોઈ ગેસ સિલિન્ડર આપવાની ખાતરી આપી છે.
બપોરે 3:00 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ ચૂંટણી પંચના ડેટા અનુસાર, વિજયની પાર્ટી 105 વિધાનસભા મતવિસ્તારોમાં આગળ છે - જે ગૃહમાં જરૂરી સરળ બહુમતી (118 બેઠકો) થી થોડી દૂર છે.
સોના ઉપરાંત, વિજયે ગરીબ પરિવારની કન્યાઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી રેશમી સાડીઓ તેમજ મહિલાઓના નેતૃત્વ હેઠળના સ્વ-સહાય જૂથો માટે ₹5 લાખ સુધીની વ્યાજમુક્ત લોન આપવાનું વચન આપ્યું છે.
તેમણે સત્તા સંભાળ્યા પછી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત વહીવટ અને સુશાસન આપવાનું વચન આપ્યું છે.
ઢંઢેરામાં શિક્ષણ પર પણ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. શાળા છોડી દેવાના મુદ્દાને રોકવા માટે, સરકારી અને રાજ્ય સહાયિત શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોની માતાઓ અથવા વાલીઓને વાર્ષિક ₹15,000 ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે.
વિજયે રાજ્યમાં શિક્ષણમાં ક્રાંતિ લાવવાનો શ્રેય મેળવનારા પ્રખ્યાત નેતા કે. કામરાજના નામ પર 100 ખાસ રહેણાંક શાળાઓ સ્થાપવાનું અને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ₹20 લાખ સુધીની શૈક્ષણિક લોન આપવાનું વચન આપ્યું છે.
TVK ના સ્થાપકે કૃત્રિમ બુદ્ધિ મંત્રાલય, કૃત્રિમ બુદ્ધિ યુનિવર્સિટી અને 'કૃત્રિમ બુદ્ધિ શહેર' સ્થાપિત કરવાની યોજના પણ જાહેર કરી છે. વધુમાં, ઢંઢેરામાં કૃષિ ક્ષેત્રના કલ્યાણ પર નોંધપાત્ર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
પાર્ટીએ વચન આપ્યું છે કે પાંચ એકરથી ઓછી જમીન ધરાવતા ખેડૂતો માટે કૃષિ સહકારી પાક લોન સંપૂર્ણપણે માફ કરવામાં આવશે, જ્યારે પાંચ એકરથી વધુ જમીન ધરાવતા ખેડૂતોને તેમના લોન પર 50 ટકા માફી આપવામાં આવશે. વધુમાં, ડાંગર માટે પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹3,500 અને શેરડી માટે પ્રતિ ટન ₹4,500 ની લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) ની જોગવાઈ અંગે ખાતરી આપવામાં આવી છે.
યુવા બેરોજગારીના મુદ્દાને સંબોધતા, વિજયે 500,000 નવી સરકારી નોકરીઓ બનાવવા અને સમાન સંખ્યામાં સ્ટાઇપેન્ડ-આધારિત તાલીમ તકો પૂરી પાડવાનું વચન આપ્યું છે. બેરોજગાર સ્નાતકોને દર મહિને ₹4,000 સુધીની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
સરકારી કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના પુનઃસ્થાપિત કરવા અને નર્સો સહિત કરાર કર્મચારીઓની સેવાઓને નિયમિત કરવા અંગે પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે.
આરોગ્યસંભાળ ક્ષેત્રમાં, તેમણે "ડ્રગ-મુક્ત તમિલનાડુ" બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. વિજયે હોસ્પિટલોનું આધુનિકીકરણ, મફત વાર્ષિક આરોગ્ય તપાસ અને ₹2.5 મિલિયન સુધીના કવરેજ સાથે કૌટુંબિક આરોગ્ય વીમા યોજના લાગુ કરવાનું પણ વચન આપ્યું છે.
મેનિફેસ્ટોમાં વૃદ્ધો અને અપંગ વ્યક્તિઓ માટે ₹3,000 નું માસિક પેન્શન, 200 યુનિટ સુધી મફત વીજળી, જમીન માલિકીના દસ્તાવેજોનું નિયમિતકરણ અને દરેક ઘરને 100% પાઇપ દ્વારા પીવાના પાણીનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવાની પ્રતિબદ્ધતા જેવી જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે.
ટીવીકે દ્વારા પ્રસ્તાવિત નીતિગત હસ્તક્ષેપોમાં એક કાનૂની ગેરંટી છે જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે આવશ્યક સરકારી સેવાઓ - જેમ કે સમુદાય પ્રમાણપત્રો અને જમીન માલિકીના દસ્તાવેજો જારી કરવા - નિર્ધારિત સમયમર્યાદામાં પહોંચાડવામાં આવે.
વિજયે સરકારી સેવાઓ સીધી દરેક ઘરઆંગણે પહોંચાડવાનું પણ વચન આપ્યું છે, જેના હેઠળ રાશન પુરવઠો જેવી સુવિધાઓ સીધી લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.
તેમણે વધુમાં ખાતરી આપી હતી કે તેમના વહીવટ હેઠળ, "વ્યવસાય કરવાની સરળતા" ને ટોચની પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે, અને 21 દિવસની અંદર વેપાર લાઇસન્સ જારી કરવાની કડક ગેરંટી આપવામાં આવશે.
તમિલનાડુમાં 234 વિધાનસભા બેઠકો માટે 23 એપ્રિલે મતદાન થયું હતું.