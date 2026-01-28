કેદારનાથનું તાપમાન માઈનસ 16 ડિગ્રી થયું, કડકડતી ઠંડીમાં સુરક્ષા કરી રહ્યાં છે "હિમવીર"
કેદારનાથમાં સુરક્ષા દળો સરકારી સંપત્તિઓનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને મંદિરના રક્ષણની સંપૂર્ણ જવાબદારી પણ તેમના શિરે છે.
Published : January 28, 2026 at 2:39 PM IST
રુદ્રપ્રયાગ: ઉત્તરાખંડના ઊંચા હિમાલયના પ્રદેશોમાં સતત થઈ રહેલી હિમવર્ષાને પગલે બાબા કેદારનું ધામ આખું બરફની સફેદ ચાદરથી ઢંકાઈ ચુક્યું છે. ધામમાં આ સમયે 3થી 4 ફુટ સુધીનો બરફ જામી ગયો છે. કેદારનાથ ધામમાં તાપમાન માઈનસ 16 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી ઘટી ગયું છે.
આ કઠોર અને પડકારજનક પરિસ્થિતિઓ છતાં, ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) અને રુદ્રપ્રયાગ પોલીસના કર્મચારીઓ અત્યંત સમર્પણ અને હિંમતથી સુરક્ષા જાળવી રહ્યા છે. કડકડતી ઠંડી, ભારે બર્ફીલા પવનો અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરીને, સૈનિકો મંદિર સંકુલની આસપાસના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે.
નોંધનીય છે કે, 26 જાન્યુઆરીના રોજ, પ્રજાસત્તાક દિવસ પર, આ યોદ્ધાઓએ ભારે હિમવર્ષા વચ્ચે ત્રિરંગો લહેરાવીને દેશભક્તિ અને સમર્પણનું અનોખું ઉદાહરણ દર્શાવ્યું હતું. મંદિરના કપાટ બંધ થયા પછી પણ, સુરક્ષા દળો કેદારનાથ માસ્ટર પ્લાન હેઠળ બાંધવામાં આવેલી સરકારી મિલકતોનું કાળજીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, અને મંદિરનું રક્ષણ પણ કરી રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા જારી કરાયેલ ચેતવણી અને હિમપ્રપાતની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસ વહીવટીતંત્રે કર્મચારીઓને વધારાની સતર્ક રહેવાની સૂચના આપી છે. પોલીસ અધિક્ષક અક્ષય પ્રહલાદે જણાવ્યું હતું કે, મુશ્કેલ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં, સુરક્ષા દળોનું મનોબળ ખુબજ દ્રઢ છે. કેદારનાથ ધામ ખાતે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંપૂર્ણપણે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે.
બીજી તરફ, કુંડ-ચોપતા હાઇવે (NH-107A) હિમવર્ષાને કારણે 50 થી 57 કિમી વચ્ચે બંધ થઈ ગયો છે. મિની સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ગણાતા ચોપતા ક્ષેત્રમાં સતત હિમવર્ષા ચાલુ છે. રસ્તો બંધ થવાને કારણે સેંકડો યાત્રાળુઓ ફસાયેલા છે. સંબંધિત વિભાગ રસ્તો ફરીથી ખોલવા માટે સતત પ્રયાસો કરી રહ્યો છે. ત્રિયુગીનારાયણ, જ્યાં શિવ પાર્વતીના લગ્ન છે, ત્યાં પણ હિમવર્ષા ચાલુ છે.