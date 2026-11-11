કેદારનાથ અને યમુનોત્રી ધામના કપાટ થયા બંધ, સાંજની અંતિમ આરતીમાં જોવા મળ્યો ભવ્ય નજારો
કેદારનાથ ધામના કપાટ બંધ થાય તે પહેલાં, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવા માટે મંદિર પહોંચ્યા હતા.
Published : November 11, 2026 at 8:30 AM IST
રુદ્રપ્રયાગ, ઉત્તરાખંડ: વિશ્વપ્રસિદ્ધ કેદારનાથ મંદિરના કપાટ આજે, 11 નવેમ્બરના રોજ, ઔપચારિક વિધિઓ અને ધાર્મિક પરંપરાઓ અનુસાર શિયાળાની ઋતુ માટે બંધ થયાં છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે મંદિરના કપાટ બંધ થવાના પ્રસંગે સલામત, વ્યવસ્થિત અને શાંતિપૂર્ણ ધાર્મિક સમારોહ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈયારીઓ તેજ કરી છે. દરમિયાન, 2026ની છેલ્લી સાંજની આરતી કેદારનાથમાં યોજાઈ હતી, જે ખુબજ ભાવવિભોર અને ભવ્ય દ્રશ્ય હતું. યમુનોત્રી મંદિરના કપાટ પણ આજે બંધ થઈ રહ્યાં છે.
મંગળવારે, બાબા કેદારની જંગમ મૂર્તિ કેદારનાથ મંદિરમાં પ્રવેશી, જે કપાટ બંધ થવા સાથે સંકળાયેલી ધાર્મિક પરંપરાઓ અને વિધિઓની શરૂઆત દર્શાવે છે. બુધવારે સવારે શિયાળાની ઋતુ માટે બાબા કેદારનાથના દરવાજા શુભ મુહૂર્તે બંધ કરવામાં આવશે. આ ઐતિહાસિક અને ધાર્મિક પ્રસંગ માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો અને સ્થાનિક લોકો આવવાની અપેક્ષા રાખતા, વહીવટીતંત્ર તમામ વ્યવસ્થાઓને સંપૂર્ણ રીતે સુનિશ્ચિત કરવામાં વ્યસ્ત છે.
#WATCH उत्तराखंड: पारंपरिक रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, आज सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। इस मौके पर यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त भगवान शिव की उत्सव डोली (चल विग्रह उत्सव डोली) के दर्शन करने और ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2026
જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ વિશાલ મિશ્રા મંદિર પહોંચ્યા અને મંદિર સંકુલ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં વ્યવસ્થાઓનું ક્ષેત્ર નિરીક્ષણ કર્યું. તેમણે સંબંધિત વિભાગોના અધિકારીઓ પાસેથી તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી અને જરૂરી નિર્દેશો જારી કર્યા. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે સ્વચ્છતા, પીવાનું પાણી, વીજળી, રહેવાની વ્યવસ્થા, આરોગ્ય સેવાઓ અને અન્ય મૂળભૂત સુવિધાઓ જાળવવાનો નિર્દેશ આપ્યો જેથી ભક્તોને કોઈ અસુવિધા ન થાય.
🛕 केदारनाथ धाम से आज दिनांक 10 नवम्बर 2026 को इस वर्ष की आखिरी संध्याकालीन दिव्य आरती 🪔 की मनमोहक एवं अलौकिक झलकियां... ✨ 🌸 जय बाबा केदार! 🔱 अगले बरस फिर बाबा केदार की दिव्य आरती के दर्शन की प्रतीक्षा रहेगी... 🌺 https://t.co/SuTtHIuqjJ— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) November 10, 2026
દરમિયાન, પોલીસ વિભાગે ભક્તોની સલામતી, ભીડ વ્યવસ્થાપન, સુગમ ટ્રાફિક અને કાયદો અને વ્યવસ્થા માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરી છે. સંવેદનશીલ સ્થળોએ પોલીસ દળો તૈનાત કરીને સુરક્ષા અને દેખરેખ પ્રણાલીને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. આરોગ્ય વિભાગને તબીબી અને કટોકટી સેવાઓ જાળવવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
દરમિયાન, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન વિભાગ, લાઈટ, પીવાનું પાણી, જાહેર બાંધકામ વિભાગ, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો, સુલભ અને અન્ય સંબંધિત વિભાગો પોતપોતાની જવાબદારીઓ નિભાવવામાં વ્યસ્ત છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તમામ વિભાગો સાથે સંકલન કરી રહ્યું છે અને તૈયારીઓની સતત સમીક્ષા કરી રહ્યું છે. વહીવટીતંત્રના પ્રયાસો એ સુનિશ્ચિત કરવાના છે કે બાબા કેદારનાથના કપાટ બંધ કરવાના પવિત્ર ધાર્મિક સમારોહ પરંપરાગત રીતરિવાજો અનુસાર ભક્તિ, સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા સાથે યોજાય.
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