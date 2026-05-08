200 વર્ષ પહેલા કેવું દેખાતું હતું કેદારનાથ? બદરીનાથના ફોટો પણ સામે આવ્યા, જુઓ દુર્લભ તસવીરો
Published : May 8, 2026 at 6:39 PM IST
દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): તાજેતરમાં, હિમાલયના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલા મહત્વપૂર્ણ ફોટોગ્રાફ્સ અને પેઇન્ટિંગ જર્મનીથી ભારત પહોંચી. આ તસવીરોમાં હિમાલયમાં થયેલા પરિવર્તનની સફરને આબેહૂબ રીતે સમજી શકાય છે. આ તસવીરોમાં બદરીનાથ, કેદારનાથ અને નૈનીતાલ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળોની 200 વર્ષ જૂની તસવીરો છે. જેને પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર, શિક્ષણશાસ્ત્રી અને અનુભવી હિમાલય પ્રવાસી શેખર પાઠક દ્વારા આપણને સમજાવવામાં આવી છે.
170 વર્ષ જૂના ઐતિહાસિક ફોટોગ્રાફ્સ અને તસવીરો હાલમાં દહેરાદૂનમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 1860 માં, જર્મનીના ત્રણ ભાઈઓએ હિમાલયને કાગળ પર દોર્યો. વિશ્વના કેટલાક પ્રારંભિક કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને, તેઓએ ચિત્રો અને ફોટોગ્રાફ્સના સંયોજન દ્વારા તે યુગના હિમાલયને, અહીંના પર્વતો, ગ્લેશિયર, નદીઓ, જીવનશૈલીને પેઇન્ટિંગ અને તસવીરોમાં કેદ કર્યા. આ પેઇન્ટિંગ્સ જોઈને સવાલ થાય છે કે આ આટલી આબેહૂબ કેવી રીતે છે? કેદારનાથ જેવું પૌરાણિક નિર્માણ આજે પણ એમ જ ઊભું છે જેવું પેઇન્ટિંગમાં પોણા બસો વર્ષ પહેલા દેખાતું હતું. આ સાથે ઘણા સવાલો મનમાં ઉઠે છે. આ સવાલોનો જવાબ હિમાયલના જ્ઞાતા, પર્યાવરણવિદ અને ઇતિહાસકાર શેખર પાઠકે આપ્યો.
કોણ છે શેખર પાઠક, અને હિમાલય વિશે તેમના પાસેથી શા માટે સમજવું?
શેખર પાઠક પાસેથી હિમાલય સાથે જોડાયેલી પેઇન્ટિંગ્સ વિશે જાણતા પહેલા જરૂરી છે કે શેખર પાઠક છે કોણ? આ વિષય કેમ મહત્વપૂર્ણ છે? હકીકતમાં શેખર પાઠક ભારતીય હિમાલયના તે પ્રમુખ અગ્રણી વિચારકો અને ઇતિહાસકારોમાં છે જેમણે પર્વતો, પ્રકૃતિ, સમાજ અને સંસ્કૃતિને ફક્ત શૈક્ષણિક સંશોધનના વિષયો તરીકે જ નહીં, પરંતુ લોકોના અસ્તિત્વના આત્મા રૂપે જોયા છે. ઉત્તરાખંડના ઈતિહાસ, લોકસંકૃતિ, પર્યાવરણ અને હિમાલયી સમાજ પર તેમનું કાર્ય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મનાય છે. તેમણે પોતાના લખાણો અને સંશોધન દ્વારા એ દર્શાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે હિમાલય ફક્ત બરફથી ઢંકાયેલી પર્વતમાળા કરતાં ઘણો વધારે છે; તે અહીં રહેતા લોકોની સ્મૃતિઓ, સંઘર્ષો, પરંપરાઓ અને જીવન દર્શનનો જીવંત સંસાર છે.
શેખર પાઠકે ખાસ કરીને સ્થળાંતર, જલ-જંગલ-જમીન, ચિપકો આંદોલન, પર્વતીય અર્થતંત્ર અને હિમાલયની ઓળખ જેવા વિષયો પર ઊંડાણપૂર્વક ચિંતન કર્યું છે. તેમના મતે, હિમાલયનું સંરક્ષણ ફક્ત પર્યાવરણ જાળવવાનો મુદ્દો નથી; તે પ્રદેશના સમાજ, ભાષા, લોક કલા અને પરંપરાગત જ્ઞાનના રક્ષણનો પણ વિષય છે. અસંખ્ય યાત્રાઓ, સંશોધન અભિયાનો અને જાહેર સંવાદો દ્વારા, તેઓ હિમાલયના જીવનના તે પાસાઓને પ્રકાશમાં લાવ્યા છે જેને મુખ્ય પ્રવાહ ઘણીવાર અવગણે છે. પર્વતોની બદલાતી ભૂગોળ, વધતા વ્યાપારીકરણ અને બિનઆયોજિત વિકાસ પરનો તેમનો સ્પષ્ટ અને સંવેદનશીલ દ્રષ્ટિકોણ તેમને હિમાલયી વિમર્શના એક મજબૂત અને વિશ્વસનીય અવાજ બનાવે છે. વધુમાં, શેખર પાઠક સામાજિક સંગઠન 'પહાડ' (પર્વત) ના સ્થાપક છે, જેણે લગભગ 175 વર્ષ જૂના હિમાલયની તસવીરોને જર્મનીથી ભારતમાં પાછો લાવવાનું કાર્ય હાથ ધર્યું હતું. આ હાંસલ કરવા માટે તેમને લગભગ એક દાયકા સુધી સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો.
1869માં કેદારનાથ આવું હતું, મિલમ ગામમાં બહુમાળી મકાનો: ETV સાથે વાત કરતા, શેખર પાઠકે કહ્યું કે તે સમયે ત્રણ જર્મન ભાઈઓએ વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરીને વિઝ્યુઅલ તૈયાર કર્યા હતા. દુનિયાના શરૂઆતના કેમેરાથી ફોટોગ્રાફ લીધી તેના ઉપર કલર કર્યો અને સ્વતંત્ર તસવીર બનાવી. કેટલાક સ્કેચ બનાવ્યા. તેમણે 186ના દાયકામાં તિબ્બતના વ્યાપાર સાથે જોડાયેલા ઉત્તરાખંડના સહદગી ગામ મિલમની તસવીરથી તે સમયની સમૃદ્ધતાને બતાવી. આ ઉપરાંત તે સમય કેવી રીતે સ્કેચ તૈયાર કરીને તેમાં ડિટેલ ભરવામાં આવતી તે પણ બતાવ્યું. સાથે જ બુદ્ધિસ્થ મોનેસ્ટ્રી અને લામાના ઘરમાં શું અંતર હોતું? તે પણ વિસ્તારથી બતાવ્યું.
વધુમાં, તેમણે 22 સપ્ટેમ્બર, 1855 ના રોજ બનાવેલું કેદારનાથનું ચિત્ર પણ બતાવ્યું. તેમણે કહ્યું, જ્યારે તેની ચોકસાઈ ચકાસવામાં આવી તો તેમણે જર્મનીમાં પ્રદર્શિત ચિત્રને લઈને સવાલ કર્યો કે આ આટલું ચોક્કસ કેવી રીતે બન્યું? જવાબમાં, તેમને જણાવવામાં આવ્યું કે, પહેલા સ્થળનો ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યો, તેના પર પેઇન્ટ કરવામાં આવ્યો. તેમણે જણાવ્યું કે તે કેમેરાની શોધ થઈ હતી, જે સામાન્ય કક્ષાથી પણ ખૂબ નીચું કામ કરતો. તેમાં પહેલા ફોટો પાડવામાં આવતો, જે બાદ તેના પર ડિટેલ્સ મુજબ પેઇન્ટ કરવામાં આવ્યો.
બદરીનાથ ખાતે સિંહ દ્વારની 200 વર્ષ જૂની તસવીર: ઇતિહાસકાર શેખર પાઠકે બદરીનાથ ધામનો ફોટોગ્રાફ રજૂ કર્યો, જેમાં અત્યારે આજુબાજુમાં ઘણો બદલાવ થયો છે, પરંતુ બદરીનાથ ધામના સિંહ દ્વારાનું મૂળ સ્વરૂપ નથી બદલાયું. બદરીનાથની આવી દુર્લભ તસવીર કોઈએ નહીં જોઈ હોય. શેખર પાઠકે જણાવ્યું, આ તસવીર 27 ઓગસ્ટ 1855એ બનાવવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત ગંગોત્રી ધામના પૂજા સ્થળની મુખબાની તસવી પણ તેમણે બતાવી.
ઉત્તરાખંડ જ નહીં હિમાલય અને તે સમયના તીર્થસ્થળોના દુર્લભ ફોટોગ્રાફ્સ પણ અહીં જોઈ શકાય છે. હિમાચલમાં તારા દેવી મંદિર એક ઉદાહરણ છે. પાઠકે કહ્યું, આ તસવીરોને જોઈને હિમાલય ભવનની શૈલીની ખાસ પેટર્નનો અંદાજ લગાવી શકાય છે. તેવી જ રીતે, લદ્દાખ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના ઘણા દુર્લભ ઐતિહાસિક ફોટોગ્રાફ્સ પણ આ પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા છે. દ્રાસ વેલી અને તેના કુદરતી ગરમ ઝરણાના ફોટા પણ અહીં જોઈ શકાય છે.
200 વર્ષ પહેલાં આવા દેખાતા, નૈનીતાલ અને ભાબર: 1860ના દાયકામાં, જર્મનીના ત્રણ ભાઈઓએ નૈનીતાલની મુલાકાત લીધી હતી. અહીં પણ તેઓએ વિવિધ સ્થળોએ પ્રવાસ કર્યો અને ફોટોગ્રાફ્સ લીધા. એક ખાસ તસવીરમાં, ઇતિહાસકાર શેખર પાઠક નૈનીતાલથી ઉતરતી વખતે આજે દેખાતા હલ્દવાનીના નજારાને બતાવ્યો.
આ નજારો લગભગ પોણા 200 વર્ષ પહેલાં બિલકુલ અલગ હતો. કદાચ જ કોઈએ આ દુર્લભ નજારો જોયો હશે. નૈનીતાલથી ભાબર સુધી ફેલાયેલુ મેદાન, ગૌલા નદીનું વાદળી પાણી આ તસવીરમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. તે સમયની ઈકોલોજીને આનાથી સમજી શકાય છે. આ ઉપરાંત તસવીરોમાં 'નૈનીતાલ વિલેજ' ટાઇટલને જોઈ શકાય છે જે આજે નૈનીતાલ શહેર છે.
તસવીરોમાં હિમાલયના ગ્લેશિયરોની દુખદાયક કહાણી: 1860 ના દાયકામાં બ્રિટીશ કાળમાં 3 જર્મન ભાઈઓએ હિમાલયના અલગ-અલગ પાસાઓની તસવીરો ખેંચી. ચેમાં એક તરફ મંદિર, પહાડ, મેદાન, નદી, પૂલ, મકાન, ગામ બધું દેખાય છે. આ સાથે હિમાલયના ઘણા ગ્લેશિયરોને પણ તેમણે કેમેરામાં કેદ કર્યા હતા. ત્યારની તસવીરો અને આજની હાલતથી આ ગ્લેશિયરોની દુખદાયી કહાણી સમજી શકાય છે.
ઇતિહાસકાર શેખર પાઠકે અનેક ગ્લેશિયરોની તસવીરો અંગે માહિતી આપી. તેમણે મિલમ ગ્લેશિયર બતાવ્યું, જેમાં ત્રિશુલી શિખર દેખાય છે. બીજી બાજુ, અલકનંદા નદીનું કેચમેન્ટ પણ તેમાં દેખાય છે. તસવીરમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, મિલમ ગ્લેશિયરનો ઉપરનો ભાગ. પરંતુ આજે આ જગ્યા પર આવું નથી. આજે ગ્લેશિયર ઘણા કિલોમીટર પાછળ જતું રહ્યું છે. આવી જ રીતે પિંડારી ગ્લેશિયર અને તેના ઉપર નંદાકાંઠ ટોચ પણ દેખાય છે. આ ઉપરાંત પિંડારી ગ્લેશિયર અને તેની ઉપર નંદાકાંઠ ટોચ પણ દેખાય છે. આ ઉપરાંત સિયાચિનનું એક ગ્લેશિયર પણ દેખાય છે. શેખર પાઠક કહે છે, આજે આ તસવીરો દ્વારા સંશોધકો ઘણા પ્રકારની રિસર્ચ કરી રહ્યા છે.
