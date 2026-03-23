કાશ્મીરના લોકોએ ઈરાન માટે કેશ, સોનું અને વાસણો દાન કર્યા, ઈરાની એમ્બેસીએ કહ્યું 'આભાર, ભારત"

કાશ્મીરના લોકોએ દાન કરેલી રોકડ, દાગીના અને વાસણો (X @Iran_in_India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 8:40 AM IST

શ્રીનગર: ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝારાયના હુમલાઓ વચ્ચે જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિવિધ ખૂણાઓમાં, ખાસ કરીને શિયા બહુમતી ધરાવતા બડગામ અને બારામુલ્લા જિલ્લાઓમાં, લોકોએ ઈરાનના "યુદ્ધગ્રસ્ત" લોકોને મદદ કરવા માટે એક વિશાળ દાન અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

ઈદના એક દિવસ પછી રવિવારે વેગ પકડનાર આ દાન અભિયાનમાં લોકોએ માત્ર રોકડ જ નહીં પરંતુ સોનાના ઘરેણાં, પશુધન અને પરંપરાગત તાંબાના વાસણો પણ દાન આપ્યા.

લોકો પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી પ્રભાવિત લોકો માટે દાન એકત્રિત કરવા માટે ઘરે ઘરે ગયા. PTI એજન્સીએ ટાંક્યું હતું કે, શ્રીનગરના રૈનાવરી વિસ્તારના રહેવાસી ઐજાઝ અહમદ કહ્યું, "ઇઝરાયલના ઝીયોનિસ્ટ શાસન અને તેના સમર્થકો દ્વારા ઈરાન પર લાદવામાં આવેલા આ ગેરકાયદેસર યુદ્ધને કારણે ભારે વિનાશ થયો છે. સભ્ય વિશ્વ ઓછામાં ઓછું જે કરી શકે તે ઈરાનના પીડિત લોકોને મદદ મોકલવાની છે."

ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસે આ સદ્ભાવપૂર્ણ પગલાંનો કૃતજ્ઞતા સાથે જવાબ આપ્યો. માઇક્રોબ્લોગિંગ સાઇટ X પર એકત્રિત દાનના ફોટા શેર કરતા, દૂતાવાસે વ્યક્ત કર્યું કે, કરુણાનું આ કામ તેમની સ્મૃતિમાં હંમેશ માટે અંકિત થયેલું રહેશે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ ઝુંબેશમાં પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો સહિત જીવનના તમામ ક્ષેત્રોના લોકો સામેલ હતા. આ અભિયાનમાં આપવામાં આવેલા દાનમાં આ મુદ્દાનું ભાવનાત્મક મૂલ્ય પણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે મહિલાઓએ તેમના અંગત સોનાના દાગીના અને તેમના ઘરોમાંથી કિંમતી વસ્તુઓનું દાન કર્યું હતું. કેટલાક લોકોએ આ અભિયાનમાં મૂર્ત યોગદાન તરીકે તેમના પશુધનનું પણ દાન કર્યું હતું.

અધિકારીઓએ બાળકોની ભાગીદારી પણ નિહાળી હતી, જેમણે સ્વયંસેવકોને તેમની વ્યક્તિગત બચત અને ઈદના પૈસાનું દાન કરીને પોતાનો ભાગ ભજવ્યો હતો. ભારતમાં ઈરાની દૂતાવાસે કૃતજ્ઞતા સાથે આ પગલાંની પ્રશંસા કરી હતી.

દાનના ફોટા શેર કરતા, ઈરાની દૂતાવાસે X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "હૃદયમાં કૃતજ્ઞતા સાથે, અમે કાશ્મીરના દયાળુ લોકોના માનવતાવાદી સમર્થન અને હૃદયપૂર્વકની એકતાથી ઈરાનના લોકો સાથે ઉભા રહેવા બદલ હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ; આ કરુણા ક્યારેય ભૂલાશે નહીં."

બીજી પોસ્ટમાં, તેમણે કહ્યું, "અમે તમારી કરુણા અને માનવતા ક્યારેય ભૂલીશું નહીં. આભાર, ભારત."

