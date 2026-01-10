ETV Bharat / bharat

રામ મંદિરમાં નવાઝ અદા કરવાનો પ્રયાસ, સુરક્ષા કર્મીઓએ કાશ્મીરી વ્યક્તિની અટકાયત કરી

હાલમાં, તે વ્યક્તિનો ફોટો અને આધાર કાર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. મંદિરમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.

રામ મંદિરમાં નવાઝ અદા કરવાનો પ્રયાસ
રામ મંદિરમાં નવાઝ અદા કરવાનો પ્રયાસ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 10, 2026 at 9:15 PM IST

અયોધ્યા: શ્રી રામ જન્મભૂમિ સંકુલમાં એક ગંભીર સુરક્ષા ઘટના સામે આવી છે. પરિસરમાં પ્રવેશ્યા પછી નમાજ અદા કરવાનો પ્રયાસ કરનાર એક કાશ્મીરી વ્યક્તિની સુરક્ષા દળો દ્વારા તાત્કાલિક અટકાયત કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષા એજન્સીઓ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે, જ્યારે અયોધ્યામાં સુરક્ષા એજન્સીઓ હાઇ એલર્ટ પર છે. પોલીસ અધિક્ષક (સુરક્ષા) બલરામચારી દુબેએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.

પોલીસ અધિક્ષકના જણાવ્યા અનુસાર, એક વ્યક્તિ ભક્ત તરીકે ગેટ D1 દ્વારા મંદિર સંકુલમાં પ્રવેશ્યો હતો. પ્રવેશતા જ તે સીતા રસોડા પાસે બેઠો અને નમાજ અદા કરવા લાગ્યો. આ જોઈને, મંદિર તરફ જતા ભક્તોએ વિરોધ કર્યો અને બૂમો પાડી, જેના કારણે તૈનાત સુરક્ષા કર્મચારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી અને તેને અટકાયતમાં લીધો.

સુરક્ષા અધિકારીઓ દ્વારા પૂછપરછ દરમિયાન, તે વ્યક્તિએ પોતાની ઓળખ કાશ્મીરનો રહેવાસી તરીકે આપી. ધરપકડ કરાયેલા એક વ્યક્તિની ઓળખ શોપિયા (કાશ્મીર) ના રહેવાસી અબુ અહેમદ શેખ (55) તરીકે થઈ.

ઘટનાની માહિતી મળતાં, સ્થાનિક પોલીસ, ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. વ્યક્તિના અયોધ્યામાં પ્રવેશવાના કારણો, સંકુલમાં પ્રવેશવાનો તેમનો હેતુ અને કોઈ પૂર્વયોજિત ઇરાદો હતો કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. હાલમાં, તે વ્યક્તિનો ફોટો અને આધાર કાર્ડ બહાર આવ્યું છે.

આ ઘટના બાદ, શ્રી રામ જન્મભૂમિ સંકુલમાં સુરક્ષા તપાસ કડક કરવામાં આવી છે. પ્રવેશ પોઈન્ટ પર વધારાની તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે, અને આવનારા અને જતા ભક્તોની તપાસ વધારી દેવામાં આવી છે. વહીવટીતંત્ર કહે છે કે તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે.

પોલીસ અધિક્ષક (સુરક્ષા) બલરામચારી દુબેએ જણાવ્યું હતું કે, એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ રામ મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશવાનો અને નમાજ અદા કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. સુરક્ષા કર્મચારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને તેની ધરપકડ કરી. સુરક્ષા એજન્સીઓ કાશ્મીરના રહેવાસી 55 વર્ષીય અબુ અહેમદ શેખની પૂછપરછ કરી રહી છે.

