કાશ્મીરી અલગતાવાદી આસિયા અંદ્રાબીને આજીવન કેદની સજા; સોફી ફેહમિદા અને નાહિદા નસરીનને 30 વર્ષની જેલ
તેમના પર આતંકવાદીઓને ફંડ પૂરું પાડવાનો આરોપ હતો. તેમના પર દેશ સામે યુદ્ધ છેડવાનો આરોપ હતો.
Published : March 24, 2026 at 5:51 PM IST
શ્રીનગર: દિલ્હીની એક કોર્ટે મંગળવારે કાશ્મીરના અલગતાવાદી નેતા આસિયા અંદ્રાબીને રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) દ્વારા તપાસ કરાયેલા આતંકવાદી ભંડોળ અને કાવતરાના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
વધારાના સત્ર ન્યાયાધીશ ચંદ્રજીત સિંહે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) અને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. કોર્ટે તેના પર લાખો રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે.
UAPA ની કલમ 18 હેઠળ, આંદ્રાબીને આજીવન કેદની સજા અને ₹5 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દંડ ન ભરવાના કિસ્સામાં, તેણીને વધારાની એક વર્ષની કેદની સજા ભોગવવાની જરૂર છે. IPC ની કલમ 120B હેઠળ ગુનાહિત કાવતરા માટે તેણીને આજીવન કેદની સજા પણ ફટકારવામાં આવી હતી.
તેણીને UAPA ની કલમ 38 અને 39 હેઠળ દંડ સાથે 10 વર્ષની સાદી કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. કોર્ટે તેણીને IPCની કલમ 153A અને 505 હેઠળ દંડ અને વધારાના દંડ સાથે પાંચ વર્ષની કેદની સજા પણ ફટકારી હતી. IPCની કલમ 121A હેઠળ, તેણીને આજીવન કેદ અને દંડની સજા ફટકારવામાં આવી હતી, દંડ ન ભરવાના કિસ્સામાં વધારાની કેદની સજા પણ નક્કી કરવામાં આવી હતી.
સહ-આરોપી સોફી ફેહમિદા અને નાહિદા નસરીનને UAPAની કલમ 18 હેઠળ 30 વર્ષની સાદી કેદ અને ₹5 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. IPCની કલમ 120B હેઠળ તેમને 30 વર્ષની કેદની સજા પણ ફટકારવામાં આવી હતી.
બંનેને UAPAની કલમ 38 અને 39 હેઠળ દંડ સાથે 10 વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. IPCની કલમ 153A, 153B અને 505 હેઠળ તેમને ચાર વર્ષની કેદની સજા પણ ફટકારવામાં આવી હતી. IPCની કલમ 121A હેઠળ, બંનેને દંડ સાથે 10 વર્ષની કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.
કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે બધી સજાઓ એકસાથે ચાલશે. કોર્ટે કસ્ટડીમાં વિતાવેલા સમય માટે છૂટછાટ પણ મંજૂર કરી હતી. 14 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ કોર્ટના ચુકાદા બાદ આ સજા સંભળાવવામાં આવી હતી, જેમાં અંદ્રાબી, ફેહમીદા અને નસરીનને UAPA અને IPCની વિવિધ જોગવાઈઓ હેઠળ દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. ફરિયાદ પક્ષના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણેય પ્રતિબંધિત સંગઠન દુખ્તરન-એ-મિલ્લતના સભ્યો હતા અને સોશિયલ મીડિયા અને જાહેર મેળાવડા દ્વારા આતંકવાદી અને ભારત વિરોધી પ્રચાર ફેલાવવામાં સામેલ હતા.
કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે આ સંગઠન જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતથી અલગ કરવા અને પાકિસ્તાનમાં તેના વિલીનીકરણની હિમાયત કરતું હતું. કોર્ટે એ પણ શોધી કાઢ્યું હતું કે આરોપીઓએ અશાંતિ ફેલાવવા અને સમુદાયો વચ્ચે દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ અને ભાષણોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તપાસમાં વિદેશી સંસ્થાઓ સાથેના સંબંધો અને પ્રચાર ફેલાવવા માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ વધુ બહાર આવ્યો હતો.
કોર્ટે તેમને ગુનાહિત કાવતરું, આતંકવાદી સંગઠનને ટેકો આપવા અને રાજ્ય સામે અસંતોષ ઉશ્કેરવાના આરોપમાં દોષિત ઠેરવ્યા હતા. 12 માર્ચે સજા સંભળાવવા દરમિયાન, NIA એ અંદ્રાબી અને તેના સહયોગીઓ માટે શક્ય તેટલી કડક સજાની માંગ કરી હતી.
એજન્સીએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે ત્રણેયે ભારત સામે યુદ્ધ છેડ્યું હતું અને તેઓ ઊંડા મૂળવાળા કાવતરાનો ભાગ હતા. એજન્સીએ દલીલ કરી હતી કે તેઓએ બળવો ઉશ્કેરવા અને યુવાનોને કટ્ટરપંથી બનાવવા માટે સોશિયલ મીડિયા, ભાષણો અને તેમના સંગઠનનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
ફરિયાદ પક્ષે પાકિસ્તાન સ્થિત સંસ્થાઓ અને યુએન દ્વારા નિયુક્ત આતંકવાદી સાથેના સંબંધોનો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે આનાથી કેસ સરહદ પારના કાવતરામાં ફેરવાઈ ગયો હતો. NIA એ ભાર મૂક્યો હતો કે રાજ્ય વિરુદ્ધના ગુનાઓ સહન કરવામાં આવશે નહીં, અને મજબૂત નિવારક સંદેશ મોકલવા માટે કડક સજા જરૂરી છે. બચાવ પક્ષે આજીવન કેદની અપીલનો વિરોધ કર્યો હતો, દલીલ કરી હતી કે આરોપીઓએ તેમના ભાષણો અથવા પોસ્ટ્સ દ્વારા હિંસા ભડકાવી હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો અને સજા જાહેર કરવા માટે 24 માર્ચની તારીખ નક્કી કરી હતી.